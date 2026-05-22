Mještani prijete potpunom blokadom prometa na graničnom prijelazu: "Tko će odgovarati za kolaps ili ako strada dijete?"

Odluka da granični prijelaz Pašin Potok – Zagrad na granici s Bosnom i Hercegovinom od 1. lipnja postaje međunarodni prijelaz za putnički promet, podigla je na noge dio mještana naselja Pašin Potok i općine Cetingrad.

Smatraju kako će ta promjena izazvati prometni kaos u njihovu kraju, narušiti im životne uvjete, ali i ugroziti sigurnost odraslih i djece.

"Dosta je odluka koje se donose iz fotelja, na papiru, bez pitanja ljudi koji ovdje žive! Bez javne rasprave. Bez upozorenja. Bez konzultacija s mještanima. Netko je odlučio da se granični prijelaz Pašin Potok – Zagrad pretvara u međunarodni prijelaz za putnički promet, kao da se radi o autocesti, a ne o uskim lokalnim cestama kroz selo gdje ljudi žive, rade i odgajaju djecu!

Tko će odgovarati kada nastane potpuni prometni kolaps? Tko će propustiti hitnu pomoć, vatrogasce i policiju kroz kilometarske kolone? Tko će odgovarati ako dijete strada na cesti bez nogostupa? Tko će mještanima omogućiti dolazak do vlastitih kuća, njiva i stoke kada sve bude blokirano?" poručuju mještani te dodaju:

"Svi znamo kako izgleda GP Maljevac – kilometarske kolone, čekanja i kaos. Umjesto da se problem riješi, sada se isti kaos pokušava preseliti na još goru i manju infrastrukturu! Ceste kroz Pašin Potok i prema Cetingradu nisu građene za međunarodni promet. ŽC 3271 ne može podnijeti ovakav prometni udar. Općina Cetingrad bit će prometno paralizirana."

Granični prijelaz Pašin Potok – Zagrad na granici s Bosnom i Hercegovinom Foto: Snimio čitatelj

Mještani ističu kako traže hitnu reviziju odluke, izlazak nadležnih službi na teren, stručne prometne i sigurnosne procjene te javnu raspravu s lokalnim stanovništvom.

"Ako odgovorni nastave ignorirati narod i probleme na terenu, spremni smo na masovno potpisivanje peticije, javne prosvjede, potpuno blokiranje ceste prema graničnom prijelazu Pašin Potok. Nećemo dopustiti da selo postane žrtva nečijih birokratskih eksperimenata i odluka donesenih daleko od stvarnog života!" poručili su.

Pašin Potok, Cetingrad Foto: Google Maps

Pisali i Tomislavu Kufneru

Mještani su poslali i dopis sa zahtjevima Tomislavu Kufneru, voditelju Službe za susjedne zemlje Uprave za granicu, koji je ujedno i član Mješovitog povjerenstva koje je donijelo odluku o granično prijelazu.

"Kako je zamišljeno da mještani u vrijeme prometnih čepova dolaze do svojih kuća, poljoprivrednih njiva i domaćih životinja? Novi režim prometa prijeti potpunom blokadom naših osnovnih životnih i gospodarskih aktivnosti. Djeca na ovom potezu nemaju izgrađen nogostup do autobusne stanice. Puštanjem međunarodnog prometa na cestu koja ne ispunjava osnovne sigurnosne uvjete životi naše djece bit će izravno ugroženi svakog dana na putu do škole", naglasili su mještani u dopisu te dodali da se krši i pravo na slobodu kretanja i vjeroispovijesti.

"Zbog očekivanih kilometarskih gužvi postavlja se pitanje hoće li kršćani koji žive u pograničnom dijelu BiH (područje općine Velika Kladuša i naselja Zagrad) moći nedjeljom normalno dolaziti na mise u Cetingrad, ili će im to pravo u praksi biti potpuno uskraćeno? Pitamo se i je li prije donošenja ove odluke provedena ikakva stručna studija, analiza i sigurnosna procjena prometnih stručnjaka", naveli su.