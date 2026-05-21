Martin Sinković o Mateši i malverzacijama u sportu: "Imam vrlo jednostavnu poruku"

Je li ovo ostavka predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Zlatka Mateše početak raščišćavanja svih mutnih odnosa u hrvatskom sportu i što o tome misle oni zbog kojih sportski savezi i postoje – sportaši?

O tome je s hrvatskim proslavljenim olimpijcem i veslačem Martinom Sinkovićem razgovarao reporter Dnevnik Nove TV Vlado Boban.

"Nije lijep osjećaj da se u sportu tako nešto događa, ali da nema medija ne bih ni znao da se nešto događa. Nije nam se promijenilo ništa, normalno se natječemo i pripremamo. Žao mi je da se to događalo, ali nadam se će se stati na kraj malverzacijama u sportu i bilo kojem dijelu društva", rekao je Sinković.

Komentirao je i Matešinu ostavku.

"Žao mi je jer smo imali dobar odnos. Imali smo dobar odnos s Olimpijskim odborom", istaknuo je.

Napomenuo je da nije znao financijske malverzacije.

"Meni je interes baviti se sportom i to mi oduzima previše vremena da bih se bavio drugim stvarima tako da ne mogu reći da sam čuo nešto", rekao je hrvatski veslač.

Poručio je da nije osjetio da je za nešto bio zakinut.

"Mi smo već dug niz godina veliki i poznati sportaši tako da nam se boje išta uskratiti. Moram napomenuti da mi osobno imamo sponzore i nadamo se da će nam ostati, ali čudno je i nije dobro da savez nema sponzore i nije ih imao otkako smo mi tu", rekao je.

"Na početku, kad smo kretali 2008. i 2009. godine, smo znali čuti da se nema za pripreme ili nešto drugo. Sad kad smo na ovoj razini nam se ništa nije uskratilo", dodao je.

Smatra da budući predsjednik HOO-a ne mora biti bivši sportaš.

"Ne mora, ali mislim da bi to svakako bilo bolje. Uvjeren sam da bi sportaš znao probleme i osjećaje sportaša. To ne znači da će netko iz sporta bolje raditi posao, ali će mu biti lakše taj posao raditi", pojasnio je.

Poslao je i poruku sportskim čelnicima i drugim radnicima u sportu.

"Imam vrlo jednostavnu poruku za sve koji rade u sportu, a nisu sportaši: oni su tu zbog sportaša, a ne sportaši zbog njih. To nekad neki ljudi zaborave", zaključio je.

