Habijan otkrio što je zatekla inspekcija šibenskog suda: "Protiv dvije sutkinje ide stegovni postupak"

Ministar pravosuđa Damir Habijan nakon sjednice Vlade obratio se novinarima te izrazio sućut obitelji i prijateljima Luke iz Drniša, 19-godišnjeg mladića koji je ubijen protekle subote dok je dostavljao pizzu.

Iznio je i nalaze izvanrednog inspekcijskog nadzora koji je proveden u Općinskom sudu u Šibeniku.

"Utvrđeno je da su dvije sutkinje tog suda, po nama, neuredno obnašale dužnost. Dakle, kod jedne od njih taj je predmet stajao više od šest mjeseci, a kod druge sutkinje godinu i šest mjeseci, znači bez da je poduzeta ijedna radnja na tom predmetu. Pred Državnim sudbenim vijećem pokrenut će se stegovni postupak i izreći stegovna mjera", kazao je Habijan.

Najavio je zakonske izmjene te kazao kako želi nacrt tih izmjena najbrže moguće.

"Očekujem da nacrt imamo u roku dva tjedna i tražit ćemo uvođenje instituta doživotnog zatvora, koji mi u Hrvatskoj nemamo", rekao je Habijan i kazao da je važno donijeti i mjere nadzora nad osobama koje su izdržale zatvorsku kaznu.

"Na temelju prosudbe psihijatra, liječenja i drugih parametara, stručno povjerenstvo će donijeti odluku hoće li ta osoba biti ostavljena u posebnoj ustanovi, hoće li biti elektroničkog nadzora. Ne smije se dogoditi da osoba koja izlazi iz zatvora bude bez nadzora institucija. Idemo u unapređenje e-Spisa tako da svaki sudac može dobiti sve podatke o osobi. On je ranije služio kaznu za ubojstvo, potom mu je oduzeto ilegalno oružje, pa je opet počinio ubojstvo. Kao olakotna okolnost u drugom slučaju je bila navedena njegova prekršajna neosuđivanost. Ovime ćemo omogućiti svakom sucu da temeljem OIB-a ili nekog drugog podatka može doći do svih spisa o osobi kako se ne bi ovo događalo. Ponavljam, očekujem izmjene nekoliko zakona, pa i više ako je potrebno", rekao je Habijan.

Suočen s pitanjem odgovornosti države u ovom slučaju i sporosti pravosuđa, kazao je kako je riječ o kompleksnom sustavu gdje se stvari ne mogu mijenjati preko noći.

"Najlakše je dati ostavku, ali ja sam odabrao teži put, odabrao sam ostati i pokušati nešto promijeniti. Moja ostavka je uvijek tu, o njoj odlučuje premijer. Dati ostavku je najlakše, vjerujte, imao bih puno manje problema da odem", kazao je ministar.

Govorio je i o opterećenosti sudova.

"U utorak su kolege iz pravosudne inspekcije bile na licu mjesta i činjenica da nitko nije ništa napravio dvije i pol godine, može se zaključiti da netko nije savjesno radio svoj posao. To mi je šokantno. Ako gledamo opterećenost kaznenog suda, u Šibeniku su 192 predmeta. Svaki zahtjev koji dođe za popunu ili sistematizaciju radnih mjesta u pravosuđu se odobrava. Ako nemate kadrova ili imate višak predmeta, javite se Ministarstvu, ali mi nismo dobili nikakav službeni zahtjev šibenskog suda po tom pitanju", rekao je ministar.

Odgovorio je i na pitanje o izručenju Vedrana Pavleka.

"Spis je poslan sredinom ovog mjeseca, ne znam točan datum. Riječ je o dokumentu od 150 stranica koje je trebalo prevesti s hrvatskog na ruski jezik, i to je zahtijevalo koji dan više. Vjerujem da su ga već primili, a koliko će trajati njihovo postupanje, ne znam", zaključio je Habijan konferenciju za medije.