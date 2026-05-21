Nakon ubojstva u Drnišu, popravljaju nedostatke u sustavu, suci poručuju: "Upozoravali smo na to"

Izradio je i posjedovao ilegalno oružje, prije dvije i pol godine je i uhićen, ali Kristijan Aleksić nije završio u istražnom zatvoru. Nije mu ni počelo suđenje, a prema zakonu trebalo je - prije dvije i pol godine.

Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je pokretanje stegovnog postupka protiv dviju sutkinja.

"Činjenica je da je razvidno da po spisu nije dvije i pol godine ništa napravljeno i to govori da možemo zaključiti da ste neuredno obnašali svoju dužnost. Meni je nevjerojatno da dvije i pol godine ne napravite niti jednu radnju. Inicirat ću postupak pred Državnim sudbenim vijećem koje onda mora u konačnici donijeti svoj pravorijek", poručio je Habijan.

Ministar tvrdi da je riječ o neurednom obnašanju dužnosti, a predložena sankcija je razrješenje sa sudačke dužnosti.

Sa šibenskog suda prije dva dana odgovorili su kako je predmet bio noviji od većine drugih predmeta koje je sutkinja imala u radu.

Na pitanje kako je uopće moguće da se dvije i pol godine čeka na zakazivanje rasprave, početak suđenja nakon potvrđene optužnice, sa suda je odgovoreno: "Moguće je zato što uredujuća sutkinja u radu ima preko 300 predmeta, od kojih dvije trećine referade čine predmeti stariji od ovog predmeta ili su predmeti koji se po svojoj naravi moraju sukladno članku 122 prvenstveno uzimati u rad", poručila je sutkinja sa šibenskog suda.

Habijan odbacuje argument o preopterećenosti suda.

"Ako gledamo opterećenost sudova kaznenog odjela, ako se ne varam, u Šibeniku su 192 predmeta, u Varaždinu 294 predmeta, dakle nije nikakva veća opterećenost", rekao je ministar.

Najavio je i hitne izmjene sustava, uključujući uvođenje doživotnog zatvora, bolji i dulji zaštitni nadzor nakon izlaska opasnih zatvorenika na slobodu te međuresorno praćenje takvih osoba. Planira se i unapređenje sustava e-Spis.

"Želimo omogućiti i osigurati da unosom OIB-a ili nekog drugog podatka, bilo prekršajni sudac bilo sudac istrage, ne vidi samo trenutačni status nego i prethodnu osuđivanost ili postupke koji su u tijeku. Da mu se, kad dobije spis na stol, upali crveni alarm i da bude svjestan osobe koja je pred njim", rekao je Habijan.

Problem je, upozoravaju stručnjaci, što je dosad pristup takvim podacima bio ograničen.

"Prekršajni suci u određenim prekršajima, dakle onima koji nisu prekršaji s elementima nasilja i za koje se ne može izreći kazna zatvora, uopće nisu imali uvid u kaznenu evidenciju tih osoba, okrivljenika", upozorila je Ivana Bilušić.

U Udruzi sudaca zadovoljni su što se o problemima u sustavu napokon javno govori. Tvrde da su na iste propuste upozoravali i ranije, ali bez reakcije nadležnih.

"Očito njemu osobno to dosad nije bilo prezentirano da postoji taj problem, ali suci jesu to komunicirali i pojedinačno i sa sudova", rekla je Bilušić.

