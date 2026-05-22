Odobren vam je inkluzivni dodatak? Pripazite, bez ovog prava mogli biste ostati

Imate uvjete za inkluzivni dodatak i napokon ste dobili rješenje i novac, no sljedećeg mjeseca šok - kod dolaska liječniku morali ste platiti participaciju. Što se dogodilo? Provjerili smo s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

Naime, inkluzivni dodatak prema Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, odnosno podzakonskim aktima, smatra se prihodom te se kao takav zbraja s ostalim prihodima koje korisnik ima.

Stoga je HZZO, prilikom utvrđivanja što sve ulazi u prihod, obvezan postupati isključivo u skladu s odredbama članka 14.e Zakona u kojem je decidirano navedeno što sve ulazi u prihod.

Iz HZZO-a objašnjavaju kako su četiri naknade koje su se ostvarivale kroz sustav socijalne skrbi i mirovinskog osiguranja - osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, doplatak za djecu te novčana pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom - a koje se prema članku 14.e Zakona uračunavaju u prihod, od 1. siječnja 2024. godine objedinjene u jedinstvenu naknadu pod nazivom inkluzivni dodatak.

Inkluzivni dodatak, kao primitak ostvaren prema posebnim propisima, uračunava se u prihod prilikom utvrđivanja prava na plaćanje premije iz sredstava državnog proračuna po osnovi prihodovnog cenzusa.

Ipak, ako i prelazite cenzus za plaćanje police dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret države, u određenim slučajevima i to pravo možete ostvariti.

"Osigurane osobe koje su ostvarile inkluzivni dodatak, a vještačenjem nadležnog tijela (Zavod za vještačenje profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom) utvrđen im je III. ili IV. stupanj funkcionalnog oštećenja, mogu ostvariti pravo na policu na teret sredstava državnog proračuna neovisno o visini inkluzivnog dodatka i/ili prihoda/primitaka svih članova obitelji, odnosno kućanstva", objašnjavaju iz HZZO-a.