Turudić komentirao izbor za šefa Vrhovnog suda: "To nije moja bitka..."

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić ocijenio je, komentirajući navode da se umiješao u izbor za predsjednika Vrhovnog suda, kako to nije njegova bitka te da je Državno odvjetništvo (DORH) dostavilo saborskom Odboru podatke o kandidatkinji za predsjednicu najvišeg suda Mirti Matić.

"Nas su tražili i mi smo podatke dali. Optužnica u predmetu na koji se referiram nije potvrđena, što znači da je postupak nije javan. Maksimalno smo snizili zaštitu podataka s povjerljivog na ograničeni. Ako smatraju da ja nešto radim, neka se obrate Županijskom sudu u Zagrebu'', rekao je Turudić na temu dokumenta u kojem se, kako su naveli mediji, kandidatkinji za izbor predsjednice najvišeg suda Mirte Matić navodno na teret stavlja da je odavala podatke iz istrage.

Predsjednik Republike Zoran Milanović ovlašteni je predlagatelj kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, nakon izjašnjavanja Opće sjednice Vrhovnog suda i odluke saborskog Odbora za pravosuđe, no, njihove odluke za njega nisu obvezujuće.

U recentnim izjavama već je najavio da će njegova kandidatkinja za tu poziciju biti Mirta Matić.

Sudjelujući u ponedjeljak na predstavljanju prvog broja DORH-ovog časopisa Državno odvjetništvo otvara razgovor (DOOR), Turudić se dotaknuo i najnovijeg slučaja femicida u Međimurju za kojeg je osumnjičen muškarac koji je dosad 35 puta kazneno prijavljivan.

"To je porazan podatak s kojim nitko od nas ne može biti zadovoljan. Femicid je naročito odiozno kazneno djelo. Poraz je države i vladavine prava ako 35 prijava za kaznena djela nisu procesuirana", kazao je.

Govoreći o rješenjima za smanjivanje broja teških ubojstava žena, Turudić je ocijenio kako počinitelje treba odvratiti i spriječiti tako da ne pokušaju počiniti kazneno djelo, što će se steći izvjesnim kažnjavanjem, a ne visinom kazne.

Upitan je li DORH utvrdio odgovornost onih koji su širili lažne vijesti oko slučaja časne sestre koja je lažno prijavila napad na sebe, Turudić je odgovorio ''tako efikasni nismo jer se slučaj dogdio prije tjedan dana''. Dodao je da izvidi u tom slučaju još traju.