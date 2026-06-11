Tomašević poklopio HDZ-ovce zbog stoke

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u četvrtak otvara početak radova na izgradnji treće etape produžene Branimirove ulice, od Ulice Ivana Ančića do Varaždinske ceste.

Tomašević je rekao kako je riječ o velikom projektu za Grad: "Radovi su vrijedni četiri milijuna eura bez PDV-a, a rok za završetak radova je šest mjeseci."

Riječ je o trećoj etapi produžetka Branimirove, koja obuhvaća izgradnju približno 800 metara nove prometnice, pješačko-biciklističku infrastrukturu, autobusna stajališta te prateće komunalne sustave. Po završetku radova stanovnici Sesveta, Dubrave i okolnih naselja trebali bi dobiti kvalitetniju prometnu povezanost i alternativni pravac za kretanje kroz istočni dio grada.

Produžetak Branimirove i Kolakove Foto: Grad Zagreb

"Stoka" Sandre Benčić

Nakon predstavljanja projekta novinari su Tomaševića pitali o izjavi njegove kolegice Sandre Benčić "Stoka", upućenoj HDZ-ovcima nakon sjednice Odbora za Ustav.

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Tomaševiću je rekao kako mu je nevjerojatno da se nakon tri dana još bavimo tom temom te je naglasio kako je Benčić to rekla sebi u bradu, a ne službeno u kamere, u mikrofon te nije to izjavila niti medijima, niti u Saboru.

Zatim je pobrojao što su sve u Saboru zastupnici HDZ-a izgovorili članovima Možemo!: "Da smo sektaši, ofucani, prašnjavi, lutajući šarlatani, zaštitnici korupcije, jugosrpska sekta, lešinari, politikanski paraziti, strvinari, gubitnici. Sandru su zvali ekstremistica pelivanka, Hajdaša Dončića vodonoša, držač ljestvi, tužni klaun, zatim najobičniji prevaranti koji se koprcaju u živom blatu, reklamiraju drogiranje, ližu pete i recitiraju svinjama", pobrojao je Tomašević uvrede HDZ-ovaca te zapitao, "Jel' se ikad HDZ zbog toga ispričao?".

Možemo! je istovremeno s SDP-om na turneji po Hrvatskoj, gdje građanima predstavljaju zajedničku kampanju Plenkovićeva inflacija, kojom ukazuju na rast troškova života u odnosu na Vladin paket antiinflacijskih mjera te ističu kako ministri i premijer Plenković ne razumiju probleme građana jer ne osjećaju posljedice rasta cijena.