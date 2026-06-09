HDZ objavio snimku Sandre Benčić: "Evo kako je nazvala Malenicu i kolege iz većine. Da, dobro ste čuli"

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) je u utorak na Facebooku objavila snimku koja je nastala tijekom današnje sjednice saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav te prozvala saborsku zastupnicu Sandru Benčić (Možemo).

Na snimci se vidi kako se Benčić približava kameri, a nakon što napusti kadar, čuje se riječ "stoka".

"Stoka! - tako je S. Benčić u Hrvatskom saboru nazvala Ivana Malenicu, bivšeg dekana Veleučilišta u Šibeniku, i ostale koleg(ic)e iz parlamentarne većine.

Progresivna, kulturna, moderna, suptilna, obrazovana, uključiva i tolerantna. Vrsna pravnica i ekonomska znalkinja. Takve su vam možemosice. Gdje bi im bio kraj još da pokažu diplomu nakon 20 godina studiranja", poručili su iz HDZ-a na društvenim mrežama.

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u utorak je većinom glasova utvrdio listu kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 kandidata, od kojih jedna kandidatura nije pravovaljana, te je najavljeno da će Odbor kandidate na razgovor pozvati idući tjedan.

Odbor je, nakon što prošli javni poziv nije uspio zbog političkih prijepora između vladajućih i lijeve oporbe, utvrdio listu od 16 kandidata koje će saslušati idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usuglašavanje, jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina.

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