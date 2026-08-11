Otkriven tunel za ulazak migranata u EU, zna se i tko im pomaže: Država najavila obračun

Latvija je u utorak objavila da je ispod granice s Bjelorusijom pronašla tunel te je najavila planove da se suprotstavi mrežama za koje tvrdi da pomažu sve većem broju migranata da nezakonito prelaze granicu.
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Latvijski vojnici prošlog su mjeseca upotrijebili suzavac te ispalili hice upozorenja kako bi zaustavili migrante koji su pokušavali ući u zemlju iz Bjelorusije, koja dijeli 173 kilometara granice s Latvijom, članicom Europske unije.
"Zaštita istočne granice Latvije bit će pojačana te će granična kontrola, policija, oružane snage i sigurnosne službe više surađivati, a intenzivnije će se koristiti i bespilotne letjelice radi ranog otkrivanja i zadržavanja nezakonitih migranata", kazao je ministar unutarnjih poslova Janis Dombrava na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji s premijerom Andrisom Kulbergsom.
Europske zemlje proteklih su tjedana izrazile zabrinutost zbog nezakonitih migracija nakon što su deseci tisuća ljudi iz Maroka ušli u španjolsku enklavu Ceutu iako je većina njih otada napustila španjolski teritorij.
Kulbergs je rekao da kriminalne skupine pomažu migrantima da iz Bjelorusije uđu u Latviju, a time i u šengensko područje bez graničnih kontrola, ali da je njihovo konačno odredište drugdje na kontinentu.
"Migriraju tamo gdje je lakše (ući u EU). Stoga mi ne smijemo biti najlakše mjesto (za ulazak)", poručio je Kulbergs na tiskovnoj konferenciji.
Obećao je obračunati se s mrežama koje migrante od granice prevoze do njihovih odredišta, ali i pronaći sve lokacije koje migranti koriste unutar Latvije.
"Ako sve prođe prema planu, uvjereni smo da ćemo sustavu zadati dovoljno snažan udarac", kazao je Kulbergs. "Organizatorima želim poručiti: svemu će doći kraj."
Kulbergs je za Reuters prošlog mjeseca rekao da je migrantska situacija "hibridna prijetnja" zbog koje je Latvija udvostručila broj policajaca na granici s Bjelorusijom.
Latvija će surađivati sa susjednim zemljama Estonijom, Litvom i Poljskom te drugima kako bi zaustavili dolaske migranata, priopćila je vlada. Litva je u srpnju također rekla da je pronašla tunel koji su migranti koristili kako bi ušli u zemlju iz Bjelorusije.