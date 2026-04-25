Tisuće na prosvjedu protiv megafarmi: "Sva srebra i zlata neće nam pomoći, to će doći po naše zdravlje"

Građani iz četiri hrvatske županije ne mire se s planiranim peradarskim investicijama ukrajinskih ulagača u svojim naseljima. Svoje nezadovoljstvo izrazili su u subotu na prosvjedu u Sisku.

"Takve megainvesticije znače opterećenje na infrastrukturu - cestovnu, energetsku i vodoopskrbnu. Takve megainvesticije znače devastaciju peradarskog sektora jer su predvidjeli proizvodnju četiri puta veću od svega što se u tom sektoru u Hrvatskoj proizvodi", rekla je Snježana Sužnjević Vago.

Snježana Sužnjević Vago, Siščani ne žele biti smetliščani

"Jedna farma od 30 milijuna pilića samo u selu Okoli. To je apsolutni svjetski rekorder. Kako će naši životi na to reagirati, možemo li to podnijeti, pristajemo li biti jedan veliki eksperiment?", rekla je Ivana Lovrek iz Popovače.

Upozoravaju kako se kroz najmanje 24 projekta farme i klaonice pilića u Hrvatskoj planira uspostava sustava industrijske proizvodnje peradi. Farma pilića trebala bi se graditi i na periferiji Apatije, prigradskog naselja Ludbrega.

"Sva srebra, sva zlata neće nam pomoći kad osjetimo taj smrad, nečistu vodu, nečisto tlo, a onda će doći i po naše zdravlje", rekla je Jelena.

Prosvjed su podržali i predstavnici građanskih inicijativa iz Velike Ludine, Lipovljana i Sunje.

"Velika Ludina kaže 'ne' pilićnjacima, 'ne' klaonici u Okolima i u Vidrenjaku", poručila je Kristina iz Velike Ludine.

"Profit njima, smrad nama", "Ne damo Hrvatsku", "Nismo na prodaju" poruke su odlučnih prosvjednika.

"Moja poruka je da smo svi voljeli slušati Tešku industriju, ali je nama bilo koja vrsta industrije sada navrh glave. Mi bismo htjeli živjeti u zdravom gradu", rekla je Marija iz Siska.

Prosvjedu se priključio i poznati glazbenik Darko Rundek te uputio oštre poruke.

Darko Rundek, glazbenik

Na kraju prosvjeda poručili su da se borba nastavlja te za lipanj najavili novi prosvjed ispred Vlade.

"Smatram da i dalje trebamo tražiti kumulativnu procjenu utjecaja na okoliš za sve lokacije na području naše županije. Nije gotovo dok nije gotovo", rekao je Sven Dorotić iz Lekenika.

"Pozivamo sve nadležne institucije da djeluju sada i zaštite narod i jedini dom, jedinu Hrvatsku koju imamo. Jasno su ljudi rekli ne, sada je potez na svim nadležnim institucijama", rekao je Luka Oman iz Prijatelja životinja.

Prema procjenama organizatora na prosvjedu je bilo 3000 ljudi.

Nižu se reakcije

O planiranim investicijama i njihovoj realizaciji Dnevnik Nove TV zatražio je mišljenje jedinica lokalne samouprave.

Iz Općine Velika Ludina odbacuju tvrdnje da će se u njihovoj poslovnoj zoni graditi tvornica za preradu piletine. Iz Grada Siska ostaju pri tvrdnji kako projekt bioplinskog postrojenja nije usklađen s prostornim planom te da ga ne planiraju mijenjati.

O svemu se oglasila i ministrica Marija Vučković. "U dijelu poruka koje se odnose na nadležnost Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, napominjem da je riječ o upravnim postupcima procjene utjecaja potencijalnog zahvata na okoliš, pri čemu je Ministarstvo dužno informirati, omogućiti sudjelovanje javnosti u postupcima i pristup pravosuđu. Za postupke u tijeu nužno je provesti kumulativnu procjenu utjecaja na okoliš, zajedno s planiranim i postojećim projektima na lokacijama na koje se odnosi Uredba o procjeni utjecaja na okoliš".