Tko preživi – čeka! Dok jedni već imaju nalaz, drugi još trpe simptome

Hrvatska ima drastične regionalne razlike u dostupnosti pregleda. Dok jedni jedva odgađaju simptome, drugi već drže nalaz u ruci. Evo što pokazuje analiza temeljena na podacima o 738 medicinskih postupaka s javnih lista čekanja.

Ako ste u Varaždinskoj županiji, na pregled ćete u prosjeku čekati 86 dana. U Zadarskoj jedan dan manje. No samo nekoliko stotina kilometara dalje slika je potpuno drukčija: u Primorsko-goranskoj županiji prosjek pada na 21 dan, a u Gradu Zagrebu na 23 dana.

Analiza: HZZO liste čekanja - 5 Foto: analiza ​​​poliklinike Sursum Corda

Što se najdulje čeka?

Najviše boli ono što se čeka najduže.

U Sisačko-moslavačkoj županiji MR mozga čeka se 269 dana. Splitsko-dalmatinska bilježi gotovo identičan rekord, MR mozga s angiografijom čeka se 268 dana.

Zadar je na 268 dana za perimetriju vidnog polja, Krapinsko-zagorska na 267 dana za MR koljena. Međimurci na prvi nefrološki pregled čekaju 267 dana, a Vukovarsko-srijemska i Virovitičko-podravska po 265 dana na kontrolne preglede dijabetologije i hematologije.

Karlovačka čeka 261 dan na pedijatrijsku neurologiju (prvi pregled), Šibensko-kninska 260 dana na hematologiju (kontrola), a Osječko-baranjska 260 dana na MR hipofize. Varaždinska čak i u "lakšim" kategorijama probija prag: UZV dojke – 254 dana.

Primorsko-goranska, iako najbrža u prosjeku, za vaskularnu kirurgiju (prvi pregled) ide do 253 dana, a Istarska 253 dana za neurokirurgiju (prvi pregled).

Popis se nastavlja: CT angiografija abdomena u Požeško-slavonskoj 251 dan, gastroenterologija (kontrola) u Brodsko-posavskoj 247, UZV dojke u Dubrovačkoj 239, endokrinologija (kontrola) u Ličko-senjskoj 238, CT biligrafija u Zagrebu 233, dok Koprivničko-križevačka za kontrolni pregled dječjeg psihologa stoji na 195 dana.

Analiza: HZZO liste čekanja - 4 Foto: analiza ​​​poliklinike Sursum Corda

Analiza: HZZO liste čekanja - 3 Foto: analiza ​​​poliklinike Sursum Corda

Kako stoje KBC-ovi?

Kad se reflektori prebace na velike kliničke centre, razlike su jednako zapanjujuće.

Po prosječnom čekanju prednjači KBC Osijek sa 164 dana, potom KBC Zagreb sa 100, KBC Split sa 66, KBC Sestre milosrdnice s 55 i KBC Rijeka s tek 26 dana.

No pojedinačni rekordi izgledaju još "tvrđe": u KBC-u Zagreb na reumatologiju (prvi pregled) čeka se čak 364 dana, gotovo čitava godina. KBC Osijek za CT abdomena bilježi 324 dana, KBC Split za urološku konzultaciju bez pacijenta 305 dana, a KBC Sestre milosrdnice za UZV štitnjače 252 dana.

U KBC-u Rijeka pedijatrijska kardiologija (prvi pregled) doseže 214 dana.

Riječ je o brojkama koje ne ostavljaju prostora za ravnodušnost: dijagnoza koja kasni često znači i liječenje koje kasni.

Analiza: HZZO liste čekanja - 1 Foto: analiza ​​​poliklinike Sursum Corda

Ovo je analiza kad gledamo medicinske postupke kojima su dostupni podaci za sve KBC-ove, ali ako gledamo medicinske postupke gdje nemaju podatke za sve centre, onda je situacija sljedeća; općenito, u KBC-u Zagreb najdulje se čeka na Reumatologiju (prvi pregled) – 364 dana, u KBC-u Osijek na UZV dojke – 359 dana, u KBC-u Rijeka na Ortodonciju (općenito) – čak 550 dana, u KBC-u Sestre milosrdnice na UZV lokomotornog sustava – 335 dana i apsolutni rekorder je KBC Split s Kardiologijom (kontrolni pregled) na čak 725 dana.

Karte i grafikoni jasno pokazuju gdje sustav puca; MR, CT, UZV i prvi specijalistički pregledi usporavaju sustav, pokazala je analiza poliklinike Sursum Corda, koja obuhvaća 738 medicinskih postupaka s javnih lista čekanja.