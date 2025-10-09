Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
hrvatsko zdravstvo pod mikroskopom

Tko preživi – čeka! Dok jedni već imaju nalaz, drugi još trpe simptome

Piše M. T., 09. listopada 2025. @ 18:17 komentari
Liste čekanja, ilustracija
Liste čekanja, ilustracija Foto: Getty Images
Pacijenti u Hrvatskoj na iste preglede čekaju od nekoliko tjedana do više od godinu i pol. Razlike po županijama i bolnicama su ogromne.
Najčitanije
  1. Aleksandar Vučić
    Uvedene sankcije

    Vučić oštro odgovorio Hrvatskoj: "Mi ćemo kupiti HEP i JANAF, dat ćemo 50 posto više od drugih!"
  2. Ilustracija
    Tvrtka ga tuži

    Greškom mu je isplaćeno 330 plaća, on dao otkaz i nestao. Sud kaže: "To nije krađa"
  3. Victor Gao
    Posijao strah

    Jezivo upozorenje ovog čovjeka širi se društvenim mrežama: "Nećemo zapucati prvi, ali..."
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Radnici Brodosplita u strahu nakon što je Debeljak raskinuo ugovor s MORH-om
FINANCIJSKI PROBLEMI
Radnici u strahu nakon što je Debeljak raskinuo ugovor s MORH-om: "Malo je ljudi, posla nema..."
Počinje novi sustav kontrole za ulazak na teritorij Europske unije i u Schengen
NOVA PRAVILA
Skeniranje lica i uzimanje otisaka na granicama. Hoće li s promjenama doći i gužve? "Nismo se susreli..."
Sud odbio žalbu i povećao kaznu osuđenom za silovanje Gisele Pelicot
MUČAN SLUČAJ
Silovao je drogiranu Gisele Pelicot, sve je i snimljeno, a onda se žalio na presudu: Nije mu prošlo
Netanyahu lobira za Trumpa
Sve je jasno
Netanyahu lobira na društvenoj mreži: "Dajte mu je, on to zaslužuje"
Sustav na rubu pucanja: MR, CT i specijalistički pregledi usko grlo zdravstva
hrvatsko zdravstvo pod mikroskopom
Tko preživi – čeka! Dok jedni već imaju nalaz, drugi još trpe simptome
U KBC-u Zagreb otvorena nova klinika za psihološku pomoć djeci i mladima
KBC Zagreb
Otvorena nova klinika za psihološku pomoć djeci i mladima: "Kod jednog poremećaja bilježimo velik porast"
Vučić se izvanredno obraća javnosti: "Ovo je nešto što će pogoditi svakog građanina naše zemlje"
Uvedene sankcije
Vučić oštro odgovorio Hrvatskoj: "Mi ćemo kupiti HEP i JANAF, dat ćemo 50 posto više od drugih!"
Greškom mu je isplaćeno 330 plaća, on dao otkaz i nestao. Sud kaže: "To nije krađa"
Tvrtka ga tuži
Greškom mu je isplaćeno 330 plaća, on dao otkaz i nestao. Sud kaže: "To nije krađa"
Jezivo upozorenje Kine širi se drušvenim mrežama
Posijao strah
Jezivo upozorenje ovog čovjeka širi se društvenim mrežama: "Nećemo zapucati prvi, ali..."
Putin priznao da je ruska protuzračna obrana pogodila azerbajdžanski zrakoplov u kojem je poginulo 38 osoba
"TRAGIČAN INCIDENT"
Iznenadno priznanje Vladimira Putina: "Mi smo ga srušili!"
Lovac poginuo u nesreći u Srbiji: Ustrijelio ga prijatelj
NESREĆA U LOVU
Mislili su da je divlja svinja, a to je bio Srđan: Prijatelj ga je slučajno ustrijelio
FOTO Mislili ste da znate što je gužva? Snimke iz zraka otkrivaju kako izgledaju beskrajne kolone
Tisuće automobila
FOTO Mislili ste da znate što je gužva? Snimke iz zraka otkrivaju kako izgledaju beskrajne kolone
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Vučić se izvanredno obraća javnosti: "Ovo je nešto što će pogoditi svakog građanina naše zemlje"
Uvedene sankcije
Vučić oštro odgovorio Hrvatskoj: "Mi ćemo kupiti HEP i JANAF, dat ćemo 50 posto više od drugih!"
Greškom mu je isplaćeno 330 plaća, on dao otkaz i nestao. Sud kaže: "To nije krađa"
Tvrtka ga tuži
Greškom mu je isplaćeno 330 plaća, on dao otkaz i nestao. Sud kaže: "To nije krađa"
Na Trgovskoj gori oslobođen prostor za skladište radioaktivnog otpada
ČERKEZOVAC
Na mjestu bivše vojarne skladištit će se radioaktivni otpad: Ova lokacija nije odabrana slučajno
show
Tko je sin Halida Bešlića, Dino Bešlić?
''Djelujem iz sjene...''
Tko je sin jedinac Halida Bešlića? Zadesila ga je slična sudbina kao i oca
Dino Bešlić stigao ispred sarajevskog Doma mladosti
dirljiv prizor
Sin Halida Bešlića stigao među Sarajlije koje su pjevale očeve pjesme
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača
postala klasik!
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača, a onda je u njegovim rukama postala hit!
zdravlje
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
Često se nalaze na našim stolovima
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
8 proteina koje biste trebali jesti svaki tjedan
Izvrsni izvori
8 proteina koje biste trebali jesti svaki tjedan
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Sve je više slučajeva
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
zabava
Skeč o balkanskim prijateljima nasmijao cijeli svijet: "Ovaj video mi je uljepšao dan"
Izgleda poznato?
Skeč o balkanskim prijateljima nasmijao cijeli svijet: "Ovaj video mi je uljepšao dan"
Natpis iz Zagreba nasmijao gledatelje iz cijele regije, svi su imali slična iskustva
Mislim, stvarno…
Natpis iz Zagreba nasmijao gledatelje iz cijele regije, svi su imali slična iskustva
"Znaš što bih ti radio?": Odgovorila na tipičnu balkansku poruku i nasmijala regiju
LOL
"Znaš što bih ti radio?": Odgovorila na tipičnu balkansku poruku i nasmijala regiju
tech
Europski inženjeri stvaraju oružje budućnosti – raketu koja jednim udarom može zaustaviti roj ruskih dronova
Već se koristi u Ukrajini
Europski inženjeri stvaraju oružje budućnosti – raketu koja jednim udarom može zaustaviti roj ruskih dronova
Ukrajina predstavila još jednu varijantu krstarećeg projektila Neptun
Nove udarne mogućnosti
Ukrajina predstavila još jednu varijantu krstarećeg projektila Neptun
Hoće li ih Ukrajina dobiti od SAD-a? Evo što trebate znati o krstarećem projektilu Tomahawk
Rusi upozoravaju, no...
Hoće li ih Ukrajina dobiti od SAD-a? Evo što trebate znati o krstarećem projektilu Tomahawk
sport
Gonzalo Garcia je bijesan i želi otići u siječnju, priča se da već ima novi klub
NIJE OVO OČEKIVAO
Gonzalo Garcia je bijesan i želi otići u siječnju, priča se da već ima novi klub
Tuga u slavnom klubu: Preminuo im je trener
Počivao u miru!
Tuga u slavnom klubu: Preminuo im je trener
Htio je završiti karijeru, a sada se neočekivano vratio u reprezentaciju
pala je odluka
Htio je završiti karijeru, a sada se neočekivano vratio u reprezentaciju
tv
Skrivena sudbina: Došao je ocu u posjetu – ovo je ozbiljnije nego što su mislili
SKRIVENA SUDBINA
Skrivena sudbina: Došao je ocu u posjetu – ovo je ozbiljnije nego što su mislili
Kumovi: Ujutro je bio tamo - gdje je nestao novac?
KUMOVI
Ujutro je bio tamo - gdje je nestao novac?
Kumovi: Mislio je da spava – vidjela je gdje je novac
KUMOVI
Kumovi: Mislio je da spava – vidjela je gdje je novac
putovanja
Tjedni jelovnik jela sa žlicom za hladno vrijeme 6. 10. do 12. 10. 2025.
Tjedni jelovnik
7 toplih jela na žlicu za svaki dan ovoga tjedna koja se mogu napraviti za malo novca
Dream Sky kučica u Gorskom kotaru za odmor, Airbnb
Još ljepše nego na fotografijama
Mir, tišina, planinski zrak… ma, savršenstvo: Ova kućica u Gorskom kotaru idealan je izbor za dubinski odmor
Željeznička stanica usred stambene zgrade: Pogledajte kako vlak prolazi između šestog i osmog kata
Uzbudljivo!
Željeznička stanica usred stambene zgrade: Pogledajte kako vlak prolazi između šestog i osmog kata
novac
Potez Europske unije izazvao paniku u autoindustriji: Dionice im naglo pale, najviše stradao njemački gigant
Tržište u crvenom
Potez Europske unije izazvao paniku u autoindustriji: Dionice im naglo pale, najviše stradao njemački gigant
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Posrnuli modni div pronašao formulu uspjeha. Novi model prodaje postao je hit
Nije više na muci
Posrnuli modni div pronašao formulu uspjeha. Novi model prodaje postao je hit
lifestyle
Kolinda Grabar-Kitarović u plavoj haljini efektnog uzorka
STAJLING ZA RIJAD
Kolinda Grabar-Kitarović: Salonke u osvježavajućoj boji koje su "strogu" haljinu učinile još boljom
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
Često se nalaze na našim stolovima
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
Franka Batelić u hlačama na crtu i robusnim gležnjačama 2025.
Robustan model
Gležnjače Franke Batelić odličan su izbor za jesen, a nositi se mogu s minicama i hlačama na crtu
sve
Tko je sin Halida Bešlića, Dino Bešlić?
''Djelujem iz sjene...''
Tko je sin jedinac Halida Bešlića? Zadesila ga je slična sudbina kao i oca
Kolinda Grabar-Kitarović u plavoj haljini efektnog uzorka
STAJLING ZA RIJAD
Kolinda Grabar-Kitarović: Salonke u osvježavajućoj boji koje su "strogu" haljinu učinile još boljom
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
Često se nalaze na našim stolovima
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene