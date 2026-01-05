Javile se žene koje su ostavile štence da umru u vrećici: "Htjele smo napraviti dobro djelo"

Danima je Hrvatska tragala za ženama koje su u Lukavcu pored Zagreba snimljene kako na parkingu ostavljaju vrećicu sa štencima koji su se zatim ugušili i smrzli na hladnoći.

Trag je policiju vodio sve do Korčule gdje su se dvije žene u nedjelju javile u policijsku postaju na obavijesni razgovor te kako bi ispričale svoju stranu priče. Kazna za napuštanje životinja sa smrtnom posljedicom je do dvije godine zatvora.

Prema njihovoj priči, u Zagreb su došle s prijateljima na doček Nove godine, a vrećicu sa štencima pronašle su slučajno u šetnji, čvrsto zavezanu i obješenu na granu stabla.

Iz vrećice je, kažu, dopiralo mijaukanje. Bile su uvjerene da se radi o mačićima. Jedna od njih kaže kako do muke nije ni mogla pogledati detaljno u vrećicu, samo je vidjela klupko krzna i čula bojno mijaukanje, nakon čega su, kako tvrde, pozvale taksi i krenule u bjesomučnu potragu za skloništem za životinje.

Kažu kako ih je većina skloništa odbila jer navodno je primaju mačiće.

"Nitko ih nije htio uzeti, neki se nisu ni javili. Mislile smo da su mačići pa smo tako i komunicirale, iz Skloništa za životinje Velika Gorica su rekli da se ne brinu za mačke", ispričala je jedna od njih za portal JUGinfo.

Taksijem su došle do Lukavca. Prolaznik im je savjetovao da vrećicu ostave na nekom vidljivom mjestu gdje će ih netko ubrzo pronaći i skloniti. Lokacija ispred DVD-a im se činila najfrekventnijom.

"Čak smo i promislili na kamere, ali mi smo zapravo željele napraviti dobro djelo. Bile smo uvjerene da će ih netko pronaći i uzeti, razumijete da ih mi nismo imali gdje skloniti, nismo iz Lukavca, naša kuća je udaljena skoro 600 kilometara!", govori jedna od njih.

Društvenim mrežama munjevito se proširio video napuštanja štenaca, a trag je ubrzo doveo do ove dvije žene koje su se u nedjelju, 4. siječnja, javile u policijsku postaju Korčula.

Policija je s ženama odradila obavijesni razgovor te se nastavlja daljnje kriminalističko istraživanje, potvrdili su za DNEVNIK.hr iz PU dubrovačko-neretvanske.