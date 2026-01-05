U dijelovima novih 20 cm snijega, bit će i olujne bure: Meteorolog otkriva detalje

Čarobni zimski prizori obilježili su dan. Prvi put ove zime, snijeg je padao u cijeloj unutrašnjosti, a lokalno ga je bilo i na sjevernom Jadranu. S druge strane, u dijelovima Like i istočne Slavonije padala je prehladna kiša, ona koja se trenutno smrzava u dodiru s hladnim tlom. I u utorak snijeg diljem kopna. A moguć je ponovno i na sjevernom Jadranu. Naime, nad nama se i dalje zadržava jedan fronta, povezana s ciklonom iz Sredozemlja koja se vrlo sporo pomiču, gotovo da miruje.

Ujutro će u unutrašnjosti biti oblačno i hladno. Lokalno će padati slab snijeg, češći u južnijim predjelima, u Lici, Gorskom kotaru i Posavini, no prema podnevu postupno će se širiti na cijelu unutrašnjost. Najniža temperatura oko -4, uz slab sjeverac.

Na obali oblačno, kišovito i hladno. Kiša će češće padati u Dalmaciji. Dok je u Istri i Primorju ponovno moguć i snijeg. Na većini obale puhat će jaka bura, pod Velebitom imat će olujne udare, pa će ovdje biti ograničenja u prometu. Samo će južnije od Splita puhati umjereno do jako jugo. Zato će na jugu biti toplije, a na sjeveru znatno hladnije.

I poslijepodne oblačno i hladno u središnjoj Hrvatskoj. Snijeg će se proširiti na sve krajeve, padat će češće i jače. Moguće je novih 5 do 15 centimetara. Sjeverac će blago ojačati, puhat će slabo do umjereno, uz maksimalnu temperaturu oko -2.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu snijeg. Popodne češće nego ujutro. Ukupno je tijekom cijeloga dana moguće novih 10 do 20 centimetara. Pri tome će biti hladno i pomalo vjetrovito. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a temperatura će i ovdje biti oko -2.

U Istri i Primorju sutra iznimno hladno, zbog kombinacije niske temperature, od 1 do 5, te jake i olujne bure. Ona će popodne puhati jače nego ujutro, pod Velebitom s orkanskim udarima. Uz to, ostaje oblačno, uz oborine, većinom kišu, ali lokalno i susnježicu te snijeg, osobito u Istri, Rijeci i pod Velebitom. Ipak, oborine će prema večeri slabjeti i biti sve rjeđe.

U Gorskom kotaru i Lici cijeli dan snijeg. Padat će jako, očekujemo novih 20 do 30 centimetara. S obzirom na jak vjetar i suhi snijeg koji je već na tlu, izgledne su mećave, zapusi i jako smanjena vidljivost. Sutra je dan kad je bolje izbjegavati putovanje kroz Gorsku Hrvatsku. Temperatura će biti oko -4, ali činit će se hladnije.

U Dalmaciji oblačno. Kiša će često padati, povremeno će biti jaka i obilna, osobito oko Splita i Dubrovnika. A od Pelješca prema jugu moguća je i grmljavina. Na sjeveru će puhati umjerena do jaka bura, a južnije od Splita i Makarske - jugo, no prema kraju dana bura će se proširiti i na taj dio.

Dan će biti svjež i hladan. U unutrašnjosti uz temperaturu do 4 stupnja, na sjeveru do 7, a samo na jugu toplije, od 11 do 14.

Prognoza za iduća tri dana

I srijeda će na kopnu biti oblačna, često sa snijegom pri čemu će se podebljati snježni pokrivač, najviše u Gorskom kotaru, Lici i Slavoniji. U četvrtak sa zapada prolazno razvedravanje, tako da nas očekuje jači pad temperature. Ujutro će biti oko -9. No u petak kreće nova južina, pa će zatopliti. Tek ćemo tada opet imati temperaturu iznad nule.

I na obali će još u srijedu biti pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, a na sjevernom i srednjem dijelu lokalno je moguća susnježica i snijeg. Pri tome će biti vrlo vjetrovito i hladno, uz jaku i olujnu buru. U četvrtak će se razvedravati, uz sve više sunca, bura će okretati na tramontanu koja će brzo slabjeti, no ostaje vrlo hladno. U petak će okrenuti na jugo koje će postupno jačati, zato stiže novo naoblačenje, na sjeveru već uz kišu, ali bit će i malo toplije.

Dakle, na obali će ovaj tjedan često biti kiše, a na kopnu snijega. Osobito u utorak i u srijedu, kad će pasti novih 15 do 25 centimetara, a u gorju i više. Od sutra do petka bit će i vrlo hladno. Prvih dana zbog vjetra, a onda u četvrtak i petak zbog niske temperature koja će se u unutrašnjosti spuštati ispod -5, a ponegdje i ispod -10. Nove oborine stižu za vikend, ali tad s južinom i zatopljenjem.