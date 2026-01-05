Pronađene žene s jezive snimke: Ostavile štence u vrećici na parkingu, živi se smrznuli

Šokantna snimka proširila se u prvim danima 2026. godine društvenim mrežama i zgrozila javnost.

Nadzornim kamerama 1. siječnja oko 15 sati u mjestu Lukavec pored Zagreba snimljene su dvije ženske osobe koje izlaze iz taksija s vrećicom, koju ostavljaju na travnatu površinu na parkiralištu kod vatrogasnog doma.

Sat vremena kasnije u vrećici je pronađeno sedam smrznutih mrtvih štenaca.

Javnost se digla na noge, snimka se proširila društvenim mrežama, građani su međusobno tražili informacije o nepoznatim ženskim osobama, pozivali na odgovornost, a o svemu je obaviještena i policija.

Vrlo brzo otkriven je identitet osoba za koje se sumnja da su odgovorne za taj čin. Riječ je dvjema ženskim osobama s otoka Korčule.

Dubrovačko-neretvanska policija potvrdila je za DNEVNIK.hr da su dvije ženske osobe u nedjelju, 4. siječnja, pristupile u policijsku postaju Korčula na razgovor o događaju na području Lukavca pokraj Velike Gorice. "O navedenom je upoznata mjesna nadležna postaja, koja provodi daljnje kriminalističko istraživanje", potvrdili su.

Prema Kaznenom zakonu čl. 205.a, za kazneno djelo napuštanja životinja zbog kojeg je došlo do smrti životinje moguća je kazna zatvora do dvije godine.