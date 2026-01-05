Ukrajinski obavještajci upozorili na novi pakleni plan Kremlja: "Napravit će to oko Božića, očekujemo velik broj žrtava"

Ukrajinska Vanjska obavještajna služba objavila je da se Rusija priprema za veliku provokaciju koja uključuje ljudske žrtve 7. siječnja ili neposredno prije toga, s ciljem destabiliziranja mirovnih pregovora uz posredovanje SAD-a.

U priopćenju objavljenom na Telegramu, ukrajinska obavještajna služba navodi da Moskva već priprema teren za novu eskalaciju, oslanjajući se na, kako tvrde, izmišljene incidente i dezinformacije.

"Nakon takozvanog napada na Putinovu rezidenciju, svjedočimo tome da Kremlj širi nove izmišljene informacijske povode kako bi pripremio rusku i stranu javnost za daljnju eskalaciju. S visokim stupnjem vjerojatnosti očekujemo prelazak s manipulativnog utjecaja na oružanu provokaciju ruskih tajnih službi s velikim brojem žrtava", stoji u priopćenju.

Prema njihovim procjenama, napad bi se mogao dogoditi uoči ili tijekom obilježavanja Božića prema julijanskom kalendaru, koji se među pravoslavcima slavi 7. siječnja, javlja Ukrainska pravda.

Vjerojatna lokacija mogla bi biti vjerski objekt ili neko drugo mjesto s visokim simboličkim značajem, bilo na ruskom teritoriju ili na privremeno okupiranim područjima Ukrajine.

"Kako bi se fabricirali dokazi o umiješanosti Ukrajine, planira se korištenje krhotina zapadno-proizvedenih borbenih dronova, koje će biti dopremljene na mjesto provokacije s bojišnice", priopćila je Vanjska obavještajna služba.

Služba je pozvala medije da propitkuju i pažljivo provjeravaju materijale koje širi Kremlj te da se suzdrže od širenja ruskih dezinformacija.