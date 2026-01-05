Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
NEPRIJATELJI IZ REGIJE

Vučić žestoko po Hrvatskoj: "Ja vam nisam Slobodan Milošević. Niti sam naivan niti sam glup da vam vjerujem"

Piše V. S., 05. siječnja 2026. @ 14:19 komentari
Aleksandar Vučić
Aleksandar Vučić Foto: Bozo Radic/Cropix
Velik dio svog govora povodom otvaranja nove bolnice u Trebinju Aleksandar Vučić posvetio je navodnoj prijetnji iz regije, na čelu s Hrvatskom.
Najčitanije
  1. Nestali
    Danima ih traže

    U tijeku velika potraga, javila se jedna od nestalih sestara: "Ne smijem reći gdje sam"
  2. Donald Trump
    Zaprijetio vojnom intervencijom

    Trump jasno poručio tko je idući: "Taj bolesnik neće još dugo"
  3. Ostavile vrećicu sa štencima u Lukavcu
    Stigle u policiju

    Pronađene žene s jezive snimke: Ostavile štence u vrećici na parkingu, živi se smrznuli
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Najmanje troje djece poginulo u prosvjedima u Iranu
NEMIRI U IRANU
Zemlju tresu krvavi prosvjedi, među ubijenima ima djece: "Koriste suzavce i vojno oružje, a onda ih pretuku i odvedu na tajnu lokaciju"
Starmer pozvao SAD da opravda djelovanje u Venezueli i odustane od Grenlanda
Maduro pred sudom
Britanski premijer traži opravdanje od SAD-a, oglasio se i o Grenlandu
Viktor Orban održao godišnju konferenciju za novinare, komentirao i Venezuelu
Operacija SAD-a
Orban o hvatanju Madura: "To je dobra vijest za Mađarsku"
Aleksandar Vučić na otvaranju bolnice u Trebinju
NEPRIJATELJI IZ REGIJE
Vučić žestoko po Hrvatskoj: "Ja vam nisam Slobodan Milošević. Niti sam naivan niti sam glup da vam vjerujem"
Veliko otriće tajnih sastanaka u Dohi, Madura navodno izdala bliska osoba: "Nisu ga uklonili, nego su ga predali"
Sve trajalo mjesecima
Veliko otkriće o tajnim sastancima u Dohi, Madura navodno izdala bliska osoba: "Nisu ga uklonili, nego su ga predali"
Napad na dom JD Vancea!
reagirala tajna služba
VIDEO Napadnuta kuća Trumpova potpredsjednika JD Vancea!
U tijeku velika potraga: Nestale su dvije sestre i njihov prijatelj
Danima ih traže
U tijeku velika potraga, javila se jedna od nestalih sestara: "Ne smijem reći gdje sam"
Trump nakon Venezuele prijeti vojnom akcijom protiv Kolumbije
Zaprijetio vojnom intervencijom
Trump jasno poručio tko je idući: "Taj bolesnik neće još dugo"
Pronađene žene koje su ostavile štence u vrećici da se smrznu
Stigle u policiju
Pronađene žene s jezive snimke: Ostavile štence u vrećici na parkingu, živi se smrznuli
Snijeg otežava promet: Kamioni ne mogu iz Dalmacije prema unutrašnjosti
Zimski uvjeti
Kamion se prevrnuo i zapalio na A1, autocesta otvorena za promet
Čovjek u Njemačkoj čistio snijeg i pronašao mrtvog čovjeka
šokantno
Čistio snijeg ispred kuće i otkopao mrtvog čovjeka!
Nesreća u Primoštenu: Dijete palo u okno lifta, helikopterom prebačeno u bolnicu
U napuštenom objektu
Teška nesreća u Dalmaciji: Dijete palo u okno lifta, helikopterom prebačeno u bolnicu
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
U tijeku velika potraga: Nestale su dvije sestre i njihov prijatelj
Danima ih traže
U tijeku velika potraga, javila se jedna od nestalih sestara: "Ne smijem reći gdje sam"
Trump nakon Venezuele prijeti vojnom akcijom protiv Kolumbije
Zaprijetio vojnom intervencijom
Trump jasno poručio tko je idući: "Taj bolesnik neće još dugo"
Pronađene žene koje su ostavile štence u vrećici da se smrznu
Stigle u policiju
Pronađene žene s jezive snimke: Ostavile štence u vrećici na parkingu, živi se smrznuli
show
Pobjednica MasterChefa Endrina Muqaj pokazala kako provodi prve dane nove godine
prava je motivacija!
Pobjednica MasterChefa pokazala kako provodi prve dane nove godine!
Jeste li čuli za "Kradem bakar"?
evo o čemu se radi!
Jeste li čuli za "Kradem bakar"? Internet ne prestaje pjevati stihove ovog bizarnog hita
Severina nastupala na dočeku u vodičkom hotelu
idealno za ples
Sevkina haljina za doček bila je pravo remek-djelo, publika je gledala samo u nju
zdravlje
Varivo za gastritis koje spašava želudac kad više ne znate što jesti
Piše nutricionistica
Varivo za gastritis koje spašava želudac kad više ne znate što jesti
Znanstvenici šokirani: Stari lijek za tlak mogao bi usporiti jedan od najopasnijih tumora mozga!
Koristi se desetljećima
Znanstvenici šokirani: Stari lijek za tlak mogao bi usporiti jedan od najopasnijih tumora mozga!
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
zabava
Mačka oduševila potezom, pogledajte kako je nasamarila vlasnike
Kako je lukava!
Mačka oduševila potezom, pogledajte kako je nasamarila vlasnike
Snimka parkiranja skupila milijune pregleda: Svi srčano navijali za vozača, a onda…
Majstorski odrađeno
Snimka parkiranja skupila milijune pregleda: Svi srčano navijali za vozača, a onda…
"Nisam dobro promislila": Vozačicu dočekalo zamrznuto vozilo, pogledajte kako se snašla
Jao…
"Nisam dobro promislila": Vozačicu dočekalo zamrznuto vozilo, pogledajte kako se snašla
tech
Tesla više nije "kralj električnih automobila": Evo tko je preuzeo tu titulu
Hoće li se oporaviti?
Tesla više nije "kralj električnih automobila": Evo tko je preuzeo tu titulu
Nude pola milijuna dolara i vlasnički udio osobi koja će se uhvatiti u koštac s ovim problemom
Malo ili puno?
Nude pola milijuna dolara i vlasnički udio osobi koja će se uhvatiti u koštac s ovim problemom
Hoteli kreću u borbu protiv Bookinga i AI agenata: Mijenja se način rezervacije smještaja?
Promjena taktike
Hoteli kreću u borbu protiv Bookinga i AI agenata: Mijenja se način rezervacije smještaja?
sport
Iz Dinama odlaze trojica igrača: Boban je odlučio da mu više ne trebaju
ne trebaju modrima
Iz Dinama odlaze trojica igrača: Boban je odlučio da mu više ne trebaju, a jedan je ove sezone igrao u 20 utakmica
Poznati hrvatski liječnik preuzeo ključnu ulogu u Real Madridu
službeni povratak
Poznati hrvatski liječnik preuzeo ključnu ulogu u Real Madridu
Joško Gvardiol saznao koliko ga neće biti: City odmah doveo drugog igrača, a evo što to znači za Vatrene
objavio fabrizio romano
Joško Gvardiol saznao koliko ga neće biti: City odmah doveo drugog igrača, a evo što to znači za Vatrene
tv
Daleki grad: Promijenio joj je mišljenje - ali znači li to sretan kraj?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Promijenio joj je mišljenje - ali znači li to sretan kraj?
MasterChef: Antonija Rittuper u intervjuu za novatv.hr nakon eliminacije iz MasterChef kuhinje
SLAŽETE LI SE?
Evo u što Antonija i dalje ne može vjerovati nakon izlaska iz MasterChefa!
Njegov savršeni život je laž – otkrijte šokantnu tajnu u novoj turskoj seriji "Tajne prošlosti"
TAJNE PROŠLOSTI
Njegov savršeni život je laž – otkrijte šokantnu tajnu u novoj turskoj seriji "Tajne prošlosti"
putovanja
Jeste li znali da je Novi Zagreb nekada bio - Francuska?
Napoleon na Savi
Jeste li znali da je Novi Zagreb nekada bio - Francuska?
Čudesna namirnica od 1 eura koja omekšava žilavo meso i pomaže kod kuhanja krumpira
Svi je imamo doma
Čudesna namirnica od 1 eura koja omekšava žilavo meso i pomaže kod kuhanja krumpira
Sve, samo ne dosadan: Punjeni svinjski lungić omotan slaninom
Jednostavno i brzo
Sve, samo ne dosadan: Punjeni svinjski lungić omotan slaninom
novac
Zagreb nikako ne želi kineske autobuse. Izbačeni s natječaja zbog sitnica - pobijedio najskuplji MAN
milijuni eura razlike
Zagreb nikako ne želi kineske autobuse. Izbačeni s natječaja zbog sitnica - pobijedio najskuplji MAN
Poznati proizvođač čizama zarađuje bogatstvo na nošenoj obući u SAD-u. Sada širi model i na Europu
Retro klasik
Poznati proizvođač čizama zarađuje bogatstvo na nošenoj obući u SAD-u. Sada širi model i na Europu
Otkriveno koliko zapravo zarađuje prva dama Europske središnje banke
nedovoljno transparentna
Otkriveno koliko zapravo zarađuje prva dama Europske središnje banke
lifestyle
Ulična moda: Zagrebačko izdanje u mini suknji i čipkastim hulahopkama
TOP-IZDANJE
Hulahopke dame iz centra Zagreba su fenomenalne, a minica im je savršen par
Najbolji ženski i muški parfemi svih vremena
Apsolutni pobjednici
Proglašeni su najbolji parfemi svih vremena, je li među njima i vaš omiljeni?
Najbolja modna izdanja Janice Kostelić
JOŠ UVIJEK SE O NJIMA PRIČA
Top 5 izdanja Janice Kostelić: Od nezaboravne haljine do elegantnog kombinezona
sve
Ulična moda: Zagrebačko izdanje u mini suknji i čipkastim hulahopkama
TOP-IZDANJE
Hulahopke dame iz centra Zagreba su fenomenalne, a minica im je savršen par
Najbolji ženski i muški parfemi svih vremena
Apsolutni pobjednici
Proglašeni su najbolji parfemi svih vremena, je li među njima i vaš omiljeni?
Iz Dinama odlaze trojica igrača: Boban je odlučio da mu više ne trebaju
ne trebaju modrima
Iz Dinama odlaze trojica igrača: Boban je odlučio da mu više ne trebaju, a jedan je ove sezone igrao u 20 utakmica
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene