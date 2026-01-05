Vučić žestoko po Hrvatskoj: "Ja vam nisam Slobodan Milošević. Niti sam naivan niti sam glup da vam vjerujem"

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić u ponedjeljak je prisustvovao otvaranju nove bolnice Sveti arhiđakon Stefan – 9. siječanj u Trebinju u Bosni i Hercegovini. Dio je to programa obilježavanja Dana Republike Srpske.

U svom govoru na otvorenju Vučić je rekao da se Srbija veseli svakom uspjehu Republike Srpske te da će zajedno čuvati jezik i pismo, ali i kulturne i ekonomske veze.

Nakon toga osvrnuo se i na aktualnu situaciju u svijetu i regiji.

"Mali smo, ne možemo se previše zamjeriti tim velikima. Ali smo smogli snage da kažemo istinu. I uvijek ćemo imati snage da kažemo istinu, jer nas obavezuje povijest junačkog naroda, naroda koji je zbog svoje istine stradao i u Balkanskim ratovima, i u Prvom svjetskom ratu, i u Drugom svjetskom ratu, i u ratovima devedesetih godina. Bolje je jedan dan kao sokol živjeti, nego sto godina kao miš se skrivati. I to je nešto čime se Srbija ponosi. Pripremaju se velike oluje u današnjem svijetu. Svi svima prijete. Nitko ni s kim ne razgovara", rekao je Vučić, a prenosi Blic.

Kaže i da u Beogradu dobro razumiju novi vojni savez između Zagreba, Prištine i Tirane.

"Nije on stvaran protiv bilo koga drugog, već protiv srpskog naroda. I ne trebamo se obmanjivati i misliti da je to jedna vijest za jedan ili dva dana. Također, pokušaj Zagreba da pod svoju potpunu kontrolu stavi Podgoricu i da uključi antisrpsku politiku nam je jasan i vidljiv pokušaj", rekao je srpski predsjednik.

U nastavku je dodao kako će Srbija pokušati sačuvati mir, ali da to može napraviti samo ako bude dovoljno odvraćajući faktor za "one koji planiraju ugrožavanje Srbije u budućnosti".

"I kad vam kažu: 'Ne, ne, ne radimo mi to da bismo vas napali, nego ćete vi to napraviti u regiji.' Samo im moram reći o kakvim je lažljivcima riječ", rekao je.

Dodao je i da Srbija "nikada nije nikoga napala niti planira napasti", ali se pohvalio vojnim kapacitetima svoje zemlje.

"Srbija je druga zemlja u svijetu po brzini svog vojnog napretka u prethodnih pet godina, svojih vojnih kapaciteta, svoje vojne i vatrene moći. Mi ćemo za manje od dvije godine doslovno udvostručiti naše kapacitete", rekao je.

"Ja vam nisam Slobodan Milošević"

Kao i više puta dosad, osvrnuo se i na situaciju u svojoj zemlji opterećenoj prosvjedima i zahtjevima za njegovom smjenom. Njegova teza i dalje je kako se radi o pokušajima izvana, koje je u brojnim istupima nazvao obojenom revolucijom.

"Sve ste napravili prošle godine da me srušite s vlasti. S mnogim drugim vanjskim faktorima. Milijarda eura je uložena. Niste uspjeli. U mnogočemu su oni pametniji, finiji, inteligentniji, šarmantniji bili. Ja vam nisam Slobodan Milošević. Niti sam naivan niti sam glup da vam vjerujem. I zato razvijamo ekonomiju, snažimo našu ekonomiju, čuvamo mir, ali ćemo biti spremni pružiti adekvatan odgovor svakom potencijalnom agresoru", poručio je Vučić.

Rekao je da se Srbija neće miješati u politiku Sjedinjenih Država prema Grenlandu: "Samo ćemo ih pitati, a što je ono bilo na Kosovu i Metohiji? Jeste to vi pričali o teritorijalnom integritetu i suverenitetu."

"I u svemu tome mi moramo preživjeti. Da se maknemo od tih velikih, da ih pustimo da se oni obračunavaju, a da vodimo računa o onima koji su nam uvijek zabijali nož u leđa. I da ne krijemo to od sebe. Da se ne pravimo ni slijepi ni gluhi, kao da se to ne događa. Nisu oni radili taj savez protiv Austrije, zato što je Austrija vojno neutralna. Već protiv Srbije i srpskog naroda. A netko ima obavezu to reći našem narodu", zaključio je Vučić.