Igor ima 8 mjeseci i već se bori sa zdravstvenim sustavom. Pri rođenju je imao krvarenje u mozgu zbog čega se provodi neurorazvojna terapija. A nedavno su mu se pojavili tikovi - pedijatrica je posumnjala na epileptične napadaje i hitno poslala dijete u Klaićevu.

Tamo su im objasnili da se preko hitne uputnice ne može doći kod neuropedijatra, već da ih pedijatrica za to mora naručiti prioritetno te da će termin dobiti za 30 dana. No, to se nije dogodilo.

Cijelu prilču o tome kako je zdravstveni sustav zakazao i što je napravila Igorova majka Tea Gajdek pogledajte u prilogu Dnevnika Nove TV koji je napravila novinarka Iva Arambašić.