VIDEO Veliko slavlje nakon povijesnog dogovora: "Ovo je kraj krvoprolića i ubijanja"

Izraelci i Palestinci slave nakon što je postignut dogovor o prekidu vatre i oslobađanju talaca u okviru prve faze plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi u kojem je razorena ta obalna enklava i poginulo više od 67.000 ljudi.

Samo dan nakon druge godišnjice prekograničnog napada militanata Hamasa koji je izazvao razorni izraelski napad na Gazu, neizravni razgovori u Egiptu donijeli su dogovor o početnoj fazi Trumpovog okvira od 20 točaka za uspostavljanje mira u palestinskoj enklavi. Sporazum, ako se u potpunosti provede, približio bi dvije strane više od bilo kojeg prethodnog napora da se zaustavi rat koji se razvio u regionalni sukob, uvlačeći zemlje poput Irana, Jemena i Libanona.

Vijest o dogovoru izazvala je slavlja u Izraelu, Gazi i šire, a izraelske obitelji talaca ispaljivale su vatromet, dok su Palestinci pljeskali i navijali u nadi da će krvoproliće prestati.

"Hvala Bogu na prekidu vatre, kraju krvoprolića i ubijanja", rekao je Abdul Madžid abd Rabo, stanovnik južnog grada Kan Junisu u pojasu Gaze: "Nisam jedino ja sretan, cijeli pojas Gaze je sretan, svi arapski ljudi, cijeli svijet je sretan prekidom vatre i krajem krvoprolića."

Puno nepoznanica

No, sporazum koji je Trump najavio kasno navečer u srijedu, ostavio je mnoga neriješena pitanja koja bi mogla dovesti do njegovog raspada, kao što se dogodilo s prethodnim mirovnim naporima.

"Vrlo sam ponosan što mogu objaviti da su Izrael i Hamas potpisali prvu fazu našeg mirovnog plana", napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

"To znači da će SVI taoci biti pušteni vrlo brzo, a Izrael će povući svoje trupe na dogovorenu liniju kao prve korake prema snažnom, trajnom i vječnom miru", dodao je Trump.

Uspješan dovršetak sporazuma označio bi značajno vanjskopolitičko postignuće za republikanskog predsjednika, koji se zalaže za postizanje mira u velikim svjetskim sukobima, ali se muči s brzim ispunjavanjem svojih obećanja, kako u Gazi tako i u vezi s ruskom invazijom na Ukrajinu.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da će u četvrtak sazvati svoju vladu da bi odobrio sporazum.

"Odobrenjem prve faze plana, SVI naši taoci bit će vraćeni kući", rekao je u izjavi. "Ovo je diplomatski uspjeh i nacionalna i moralna pobjeda za Državu Izrael."

Sukob koji je promijenio Bliski istok

Sukob je preokrenuo Bliski istok u korist Izraela nakon što su u njemu ubijeni vođe Hamasa, kojeg podržava Teheran, i libanonskog Hezbolaha, ubijeni visoki iranski zapovjednici i napadnuti jemenski hutisti.

No, globalno ogorčenje zbog izraelskog napada poraslo je. Brojni stručnjaci za ljudska prava, znanstvenici i UN-ova istraga kažu da se to svodi na genocid. Izrael svoje postupke naziva samoobranom nakon napada Hamasa 2023. godine.

Hamas je potvrdio da je postigao sporazum o okončanju rata, rekavši da on uključuje izraelsko povlačenje iz enklave i razmjenu talaca i zarobljenika.

"Potvrđujemo da žrtve našeg naroda neće biti uzaludne i da ćemo ostati vjerni svom obećanju - nikada nećemo napustiti nacionalna prava našeg naroda dok se ne postignu sloboda, neovisnost i samoodređenje", rekao je Hamas.

Vlasti Gaze kažu da je više od 67.000 ljudi ubijeno i da je veći dio enklave sravnjen sa zemljom otkako je Izrael započeo svoj vojni odgovor na prekogranični napad Hamasa 7. listopada 2023. godine.

"Povijesni trenutak"

Oko 1200 ljudi je ubijeno, a 251 je odvedeno kao talac natrag u Gazu, prema izraelskim dužnosnicima, a vjeruje se da je 20 od 48 talaca još uvijek živo.

"Ovo su trenuci koji se smatraju povijesnim trenucima, koje su palestinski građani dugo iščekivali nakon dvije godine ubijanja i genocida koji je počinjen s arogancijom protiv palestinskog naroda", rekao je Palestinac Kaled Šat u Kan Junisu.

Unatoč nadama za okončanje rata, ključni detalji tek trebaju biti razjašnjeni, uključujući vrijeme, poslijeratnu upravu za pojas Gaze i sudbinu Hamasa.

Obitelji Izraelaca koji su taoci u Gazi okupile su se na Trgu talaca u Tel Avivu nakon objave.

"Predsjedniče Trump, puno vam hvala. Zahvaljujemo mu, naša djeca se ne bi vratila kući bez njega", rekao je Hatan Angrest, čiji je sin Matan među taocima.

Taoci stižu doma

Izvor iz Hamasa rekao je da će živi taoci biti predani u roku od 72 sata nakon što izraelska vlada odobri sporazum. Dužnosnici Hamasa inzistirali su da će trebati više vremena da se iz ruševina Gaze izvade tijela mrtvih talaca, za koje se vjeruje da ih ima oko 28.

Trump je u srijedu u emisiji Fox Newsa 'Hannity' rekao da će taoci vjerojatno biti pušteni u ponedjeljak. Netanyahu i Trump razgovarali su telefonom i čestitali jedan drugome na "povijesnom postignuću", a izraelski premijer pozvao je američkog predsjednika da se obrati izraelskom parlamentu.

Hamas je ranije u srijedu izjavio da je predao popise talaca koje drži i palestinskih zatvorenika koje drži Izrael, a koje želi razmijeniti.

Islamistička skupina do sada je odbila raspravljati o izraelskom zahtjevu da Hamas preda oružje, što bi, prema palestinskom izvoru, Hamas odbio sve dok izraelske trupe okupiraju palestinsku zemlju.

Sljedeća faza Trumpovog plana poziva na međunarodno tijelo na čelu s Trumpom, a u kojem bi bio i bivši britanski premijer Tony Blair, koje bi igralo ulogu u poslijeratnoj upravi Gaze.

Arapske zemlje koje podržavaju plan kažu da on mora dovesti do konačne neovisnosti palestinske države, što Netanyahu kaže da se nikada neće dogoditi.

Nema jasne naznake tko će vladati Gazom kada rat završi. Netanyahu, Trump, zapadne i arapske države isključile su ulogu Hamasa, koji upravlja Gazom od protjerivanja palestinskih rivala 2007. godine.

Hamas je izjavio da će prepustiti upravljanje Gazom samo palestinskoj tehnokratskoj vladi koju nadgleda Palestinska uprava i podržavaju arapske i muslimanske zemlje. Odbacuje bilo kakvu ulogu Blaira ili strane vladavine Gazom.