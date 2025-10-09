Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Ljudi na ulicama

VIDEO Veliko slavlje nakon povijesnog dogovora: "Ovo je kraj krvoprolića i ubijanja"

Piše Hina, 09. listopada 2025. @ 08:49 komentari
Slavlje u nakon dogovora Izraela i Hamasa
Slavlje u nakon dogovora Izraela i Hamasa Foto: Reuters/Screenshot
Izraelci i Palestinci slave nakon dogovora o prekidu vatre u Gazi i povratku talaca,
Najčitanije
  1. Bivša vojarna JNA Čerkezovac
    ČERKEZOVAC

    Na mjestu bivše vojarne skladištit će se radioaktivni otpad: Ova lokacija nije odabrana slučajno
  2. Vladislav Veselica i Marko Biočina
    GOST DNEVNIKA NOVE TV

    JANAF u središtu političkih igara, a na informaciju da ga žele kupiti Mađari stigla im je jasna poruka
  3. Tablete, ilustracija
    uzimaju ga milijuni

    Znanstvenici upozorili na poznati lijek protiv bolova: "Može uzrokovati ozbiljne nuspojave, a djelovanje mu je ograničeno"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Nakon anonimne dojave, policija dojurila pred zgradu: Ono što su pronašli u podrumu šokiralo je javnost
Drama u Njemačkoj
Nakon anonimne dojave, policija dojurila pred zgradu: Ono što su pronašli u podrumu šokiralo je javnost
OFAC nije produžio odgodu sankcija NIS-u; kompanija kaže da ima dovoljne zalihe i radi na delistiranju
SPORNO RUSKO VLASNIŠTVO
Amerika udarili sankcije Naftnoj industriji Srbije, nastradao i Janaf: Umiruje se panika i tvrdi da neće biti nestašica
VIDEO Veliko slavlje nakon povijesnog dogovora Hamasa i Izraela
Ljudi na ulicama
VIDEO Veliko slavlje nakon povijesnog dogovora: "Ovo je kraj krvoprolića i ubijanja"
Strava kod Bjelovara: 21-godišnjak upao djevojci u kuću i brutalno je silovao
Podignuta optužnica
Strava kod Bjelovara: 21-godišnjak upao djevojci u kuću i silovao je
Mislila da je našla dobar stan pa ostala u šoku: "Super cijena, ali ipak malo previše super"
"Ekipu prijavljujem policiji"
Mislila da je našla dobar stan pa ostala u šoku: "Super cijena, ali ipak malo previše super"
Što znamo o povijesnom dogovoru Hamasa i Izraela? Trump predstavio plan od 20 točaka
Sporazum za mir u Gazi
Što znamo o povijesnom dogovoru? Trumpov plan ima 20 točaka, ali postoje brojni rizici
Na Trgovskoj gori oslobođen prostor za skladište radioaktivnog otpada
ČERKEZOVAC
Na mjestu bivše vojarne skladištit će se radioaktivni otpad: Ova lokacija nije odabrana slučajno
Marko Biočina razgovarao s članom Uprave Janafa Vladislavom Veselicom
GOST DNEVNIKA NOVE TV
JANAF u središtu političkih igara, a na informaciju da ga žele kupiti Mađari stigla im je jasna poruka
Znanstvenici upozorili na poznati lijek protiv bolova: "Može uzrokovati ozbiljne nuspojave, a djelovanje mu je ograničeno"
uzimaju ga milijuni
Znanstvenici upozorili na poznati lijek protiv bolova: "Može uzrokovati ozbiljne nuspojave, a djelovanje mu je ograničeno"
Jezivi krikovi, usmrćivanje i odvlačenje životinja. O ovom dijelu posla nitko ne priča: "Nakon eutanazija često imaju problema sa snom"
Mučan zadatak
Jezivi krikovi, usmrćivanje i odvlačenje: O ovom dijelu posla nitko ne govori
Lovac poginuo u nesreći u Srbiji: Ustrijelio ga prijatelj
NESREĆA U LOVU
Mislili su da je divlja svinja, a to je bio Srđan: Prijatelj ga je slučajno ustrijelio
Država prodaje oduzeti vozni park
Šarolike cijene
Za svakog ponešto: Država prodaje oduzeti vozni park, evo što se nudi
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Znanstvenici upozorili na poznati lijek protiv bolova: "Može uzrokovati ozbiljne nuspojave, a djelovanje mu je ograničeno"
uzimaju ga milijuni
Znanstvenici upozorili na poznati lijek protiv bolova: "Može uzrokovati ozbiljne nuspojave, a djelovanje mu je ograničeno"
Na Trgovskoj gori oslobođen prostor za skladište radioaktivnog otpada
ČERKEZOVAC
Na mjestu bivše vojarne skladištit će se radioaktivni otpad: Ova lokacija nije odabrana slučajno
Marko Biočina razgovarao s članom Uprave Janafa Vladislavom Veselicom
GOST DNEVNIKA NOVE TV
JANAF u središtu političkih igara, a na informaciju da ga žele kupiti Mađari stigla im je jasna poruka
show
Tko je sin Halida Bešlića, Dino Bešlić?
''Djelujem iz sjene...''
Tko je sin jedinac Halida Bešlića? Zadesila ga je slična sudbina kao i oca
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača
postala klasik!
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača, a onda je u njegovim rukama postala hit!
Dino Bešlić stigao ispred sarajevskog Doma mladosti
dirljiv prizor
Sin Halida Bešlića stigao među Sarajlije koje su pjevale očeve pjesme
zdravlje
8 proteina koje biste trebali jesti svaki tjedan
Izvrsni izvori
8 proteina koje biste trebali jesti svaki tjedan
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Sve je više slučajeva
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Od stentova do teške bolesti jetre – zdravstvena borba Halida Bešlića kroz godine
Preminuo je kralj narodne glazbe
Od stentova do teške bolesti jetre – zdravstvena borba Halida Bešlića kroz godine
zabava
Skeč o balkanskim prijateljima nasmijao cijeli svijet: "Ovaj video mi je uljepšao dan"
Izgleda poznato?
Skeč o balkanskim prijateljima nasmijao cijeli svijet: "Ovaj video mi je uljepšao dan"
Ovim kvizom provjerite znanje, a i način razmišljanja! Ne dajte da vas prevari
Pokažite što znate!
Ovim kvizom provjerite znanje, a i način razmišljanja! Ne dajte da vas prevari
Zlatnoj ribici priredio nevjerojatan provod, snimka skupila više od 40 milijuna pregleda
Wow!
Zlatnoj ribici priredio nevjerojatan provod, snimka skupila više od 40 milijuna pregleda
tech
Europski inženjeri stvaraju oružje budućnosti – raketu koja jednim udarom može zaustaviti roj ruskih dronova
Već se koristi u Ukrajini
Europski inženjeri stvaraju oružje budućnosti – raketu koja jednim udarom može zaustaviti roj ruskih dronova
Hoće li ih Ukrajina dobiti od SAD-a? Evo što trebate znati o krstarećem projektilu Tomahawk
Rusi upozoravaju, no...
Hoće li ih Ukrajina dobiti od SAD-a? Evo što trebate znati o krstarećem projektilu Tomahawk
Pjongjang pokazao zube - novu hipersoničnu raketu koju će biti teško zaustaviti
Novo oružje
Pjongjang pokazao zube - novu hipersoničnu raketu koju će biti teško zaustaviti
sport
Protivnik Vatrenih izgubio utakmicu od države za koju vjerojatno niste čuli
bolno
Protivnik Vatrenih izgubio utakmicu od države za koju vjerojatno niste čuli
Bivši UFC borac Suman Mokhtarian ubijen, policija traga za napadačima!
Strašno
Brutalno ubojstvo: Bivši UFC borac likvidiran, policija dobila dojave o zapaljenim vozilima!
HRVATSKA – GIBRALTAR Evo kad počinje prijenos utakmice u Varaždinu
GOLIJADA NA POMOLU
HRVATSKA – GIBRALTAR Evo kad počinje prijenos utakmice u Varaždinu
tv
Kumovi: Mislio je da spava – vidjela je gdje je novac
KUMOVI
Kumovi: Mislio je da spava – vidjela je gdje je novac
Skrivena sudbina: Majka ne podržava njenu odluku
SKRIVENA SUDBINA
Skrivena sudbina: Majka ne podržava njenu odluku
U dobru i zlu: Pokušala ga je spasiti od samoga sebe – je li joj to najveća pogreška?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Pokušala ga je spasiti od samoga sebe – je li joj to najveća pogreška?
putovanja
Tjedni jelovnik jela sa žlicom za hladno vrijeme 6. 10. do 12. 10. 2025.
Tjedni jelovnik
7 toplih jela na žlicu za svaki dan ovoga tjedna koja se mogu napraviti za malo novca
Dream Sky kučica u Gorskom kotaru za odmor, Airbnb
Još ljepše nego na fotografijama
Mir, tišina, planinski zrak… ma, savršenstvo: Ova kućica u Gorskom kotaru idealan je izbor za dubinski odmor
Hrskava izvana, kremasta iznutra: Isprobajte potpuno drukčiju, tanku focacciu sa sirom
Focaccia di Recco
Hrskava izvana, sočna iznutra: Isprobajte potpuno drukčiju, tanku focacciu sa sirom
novac
Potez Europske unije izazvao paniku u autoindustriji: Dionice im naglo pale, najviše stradao njemački gigant
Tržište u crvenom
Potez Europske unije izazvao paniku u autoindustriji: Dionice im naglo pale, najviše stradao njemački gigant
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Znate li tko najviše profitira od uspomena koje dijelimo na društvenim mrežama?
Komentar Domagoja Bebića
Znate li tko najviše profitira od uspomena koje dijelimo na društvenim mrežama?
lifestyle
Kolinda Grabar-Kitarović u plavoj haljini efektnog uzorka
STAJLING ZA RIJAD
Kolinda Grabar-Kitarović: Salonke u osvježavajućoj boji koje su "strogu" haljinu učinile još boljom
Ponuda bordo haljina u trgovinama za jesen 2025.
POPULARNA BOJA
Za svaki dan i za svečane prigode: 15 bordo haljina u kojima ćete uvijek izgledati lijepo
Viktorija Rađa u kratkim hlačama i kratko rezanoj majici
IZDANJE ZA ODVAŽNE
Izdanje Viktorije Rađe je pun pogodak, ali nismo sigurni da bismo ga sami nosili ovih dana
sve
Tko je sin Halida Bešlića, Dino Bešlić?
''Djelujem iz sjene...''
Tko je sin jedinac Halida Bešlića? Zadesila ga je slična sudbina kao i oca
Kolinda Grabar-Kitarović u plavoj haljini efektnog uzorka
STAJLING ZA RIJAD
Kolinda Grabar-Kitarović: Salonke u osvježavajućoj boji koje su "strogu" haljinu učinile još boljom
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača
postala klasik!
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača, a onda je u njegovim rukama postala hit!
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene