Tko će rušiti Vjesnikov neboder i kojom metodom? U igri i leteći bager

Dnevniku Nove TV potvrđeno je da će se rušitelj Vjesnika znati do kraja tjedna. Svi čije su ponude ušle u uži krug još su u igri, baš kao i način na koji će se spaljeni ostaci srušiti. Među njima i onaj letećim bagerom.

Možda još ne znaju kada će u akciju, ali na korak su do konačnog odgovora - tko će i kako rušiti izgoreni kostur Vjesnikova nebodera. Analizirane su i pročešljane sve pristigle ponude.

Tonči Glavinić, državni tajnik u ministarstvu graditeljstva poručio je da su u igri ostale sve sve hrvatske tvrtke. "Sad je u visokoj fazi ocjene i pregleda ponude i očekujemo da bi do kraja tjedna imali odluku o odabiru."

Tonči Glavinić Foto: DNEVNIK.hr

Nitko do tada ne želi unaprijed nagađati o metodi kojom će se uklanjati - sve su opcije otvorene. I miniranje dinamitom, kao što se to odradilo s dimnjacima ciglane na zagrebačkom Črnomercu prije 4 godine. Ili strojevima. U tom je slučaju više mogućih kombinacija: rušenje bagerima od vrha prema dnu nebodera, razmatra se i rezanje takozvanim dijamantnim rezom, ali i uz pomoć letećih bagera.

"Leteći bager - s njime se može upravljati putem robota, ali i strojno, preko dizalice i krana. Tko ga je nudio, s kojom metodom smo zatražili, to bi možda nakon petka komentirao, jer je postupak kao takav tajan", rekao je Glavinić i dodao "subjekt koji bude zadovoljio najveći broj bodova kroz postupak nabave on će i pristupit potpisivanju ugovora".

Opasnost od urušavanja

Gotovo mjesec i pol dana prošlo je od požara. Rijetki Zagrepčani se više i osvrću.

"Ne znam vidjet ćemo, valjda će dobro srušiti. Mislim da je kompliciran posao", rekao je Domagoj iz Zagreba.

"Viša sila o tome vodi brigu. I jedna i druga... Ne razumijem se u to zaista, nemam pojma, država je preskromna da to obnavlja", dodala je Lucija.

Ponude su procjenjene na iznos od gotovo 2 do 5 i pol milijuna eura. Vodit će se računa i o brzini obavljanja posla, ali i o sigurnosti. Zbog velikih oštećenja na nekoliko etaža - statičari se od prvog dana pribojavaju urušavanja. Danas kažu kako se zgrada zasad ne naginje i da nema promjena. Uređajima sve prate.

Snijeg koji pada nije ugrozio spaljenu konstrukciju nebodera, ali stanje je i dalje kritično, a tako će i biti dok se ne uklone gornji katovi - kažu stručnjaci s kojima je razgovarala ekipa Dnevnika Nove TV i koji sve prate. Ali snijega bi još moglo pasti prije nego se maknu ostaci nekadašnjeg novinskog diva. Jer planirane rokove mogla bi usporiti žalba na odabranog rušitelja - odluči li ju netko poslati.