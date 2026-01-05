Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
konačna odluka

Tko će rušiti Vjesnikov neboder i kojom metodom? U igri i leteći bager

Piše Ivana Pezo Moskaljov/DNEVNIK.hr, 05. siječnja 2026. @ 21:27 komentari
Vjesnik - 2
Vjesnik - 2 Foto: DNEVNIK.hr
Sve hrvatske ponude još su u igri, a do kraja tjedna bi se trebala znati konačna odluka o neboderu.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    višednevna potraga

    Pronađeni maloljetnici koji su nestali na Staru godinu
  2. Policijski očevid, ilustracija
    ZATVORENA CESTA

    Teška nesreća: Poginula jedna osoba, ima ozlijeđenih
  3. Ostavile vrećicu sa štencima u Lukavcu
    Stigle u policiju

    Pronađene žene s jezive snimke: Ostavile štence u vrećici na parkingu, živi se smrznuli
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Hrvatski veleposlanik o situaciji u Venezueli: "Atmosfera je puna iščekivanja, ulice su još uvijek prazne"
nakon američke intervencije
Hrvatski veleposlanik o situaciji u Venezueli: "Atmosfera je puna iščekivanja"
Tko i kako će rušiti Vjesnikov neboder? Sve opcije još su u igri
konačna odluka
Tko će rušiti Vjesnikov neboder i kojom metodom? U igri i leteći bager
Užas u Beogradu! Hrvati napadnuti u novogodišnjoj noći: "Njih šestorica su me počeli tući, nju su udarili šakom"
ispred kluba
Užas u Beogradu! Hrvati napadnuti u novogodišnjoj noći: "Njih šestorica su me počeli tući, nju su udarili šakom"
GSS spasio četiri državljana RH koji su zapeli u snijegu u sjevernoj Hercegovini
Noćna akcija
Hrvati zapeli na planinskom putu u susjedstvu: Spašavao ih GSS
Vremenska prognoza: Snijeg će okovati Liku i Gorski kotar, a mira nema ni na jugu
Vremenska prognoza
U dijelovima novih 20 cm snijega, bit će i olujne bure: Meteorolog otkriva detalje
Legionela na zagrebačkom FER-u, nastava prema planu
U TIJEKU DEZINFEKCIJA
Legionela otkrivena na zagrebačkom FER-u
Pronađeni maloljetnici koji su nestali na Staru godinu
višednevna potraga
Pronađeni maloljetnici koji su nestali na Staru godinu
Sudar kod Višnjana, poginula jedna osoba
ZATVORENA CESTA
Teška nesreća: Poginula jedna osoba, ima ozlijeđenih
Javile se žene koje su ostavile štence u vrećici
Snimile ih kamere
Javile se žene koje su ostavile štence da uginu u vrećici: "Htjele smo napraviti dobro djelo"
Pronađene žene koje su ostavile štence u vrećici da se smrznu
Stigle u policiju
Pronađene žene s jezive snimke: Ostavile štence u vrećici na parkingu, živi se smrznuli
Otkriven plan: Iranski ajatolah planira bijeg, ruta je spremna, procurili važni detalji
Val prosvjeda se širi
Otkriven plan: Iranski ajatolah priprema bijeg, ruta je spremna, procurili važni detalji
Aleksandar Vučić na otvaranju bolnice u Trebinju
NEPRIJATELJI IZ REGIJE
Vučić žestoko po Hrvatskoj: "Ja vam nisam Slobodan Milošević. Niti sam naivan niti sam glup da vam vjerujem"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Pronađeni maloljetnici koji su nestali na Staru godinu
višednevna potraga
Pronađeni maloljetnici koji su nestali na Staru godinu
Sudar kod Višnjana, poginula jedna osoba
ZATVORENA CESTA
Teška nesreća: Poginula jedna osoba, ima ozlijeđenih
Pronađene žene koje su ostavile štence u vrećici da se smrznu
Stigle u policiju
Pronađene žene s jezive snimke: Ostavile štence u vrećici na parkingu, živi se smrznuli
show
Pobjednica MasterChefa Endrina Muqaj pokazala kako provodi prve dane nove godine
prava je motivacija!
Pobjednica MasterChefa pokazala kako provodi prve dane nove godine!
Severina nastupala na dočeku u vodičkom hotelu
idealno za ples
Sevkina haljina za doček bila je pravo remek-djelo, publika je gledala samo u nju
Bivša članica grupe Little Mix Jesy Nelson progovorila o bolesti djece
upozorila na simptome
Pjevačica slavnog benda u suzama nakon šokantne dijagnoze svojih kćeri: "Bez terapije će umrijeti"
zdravlje
Varivo za gastritis koje spašava želudac kad više ne znate što jesti
Piše nutricionistica
Varivo za gastritis koje spašava želudac kad više ne znate što jesti
Znanstvenici šokirani: Stari lijek za tlak mogao bi usporiti jedan od najopasnijih tumora mozga!
Koristi se desetljećima
Znanstvenici šokirani: Stari lijek za tlak mogao bi usporiti jedan od najopasnijih tumora mozga!
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
zabava
Snimka parkiranja skupila milijune pregleda: Svi srčano navijali za vozača, a onda…
Majstorski odrađeno
Snimka parkiranja skupila milijune pregleda: Svi srčano navijali za vozača, a onda…
Mačka oduševila potezom, pogledajte kako je nasamarila vlasnike
Kako je lukava!
Mačka oduševila potezom, pogledajte kako je nasamarila vlasnike
Koliko zapravo znate? Samo genijalci bez greške prolaze ovaj opći kviz
Pokažite što znate!
Koliko zapravo znate? Samo genijalci bez greške prolaze ovaj opći kviz
tech
Tesla više nije "kralj električnih automobila": Evo tko je preuzeo tu titulu
Hoće li se oporaviti?
Tesla više nije "kralj električnih automobila": Evo tko je preuzeo tu titulu
Hoteli kreću u borbu protiv Bookinga i AI agenata: Mijenja se način rezervacije smještaja?
Promjena taktike
Hoteli kreću u borbu protiv Bookinga i AI agenata: Mijenja se način rezervacije smještaja?
Nude pola milijuna dolara i vlasnički udio osobi koja će se uhvatiti u koštac s ovim problemom
Malo ili puno?
Nude pola milijuna dolara i vlasnički udio osobi koja će se uhvatiti u koštac s ovim problemom
sport
Joško Gvardiol saznao koliko ga neće biti: City odmah doveo drugog igrača, a evo što to znači za Vatrene
objavio fabrizio romano
Joško Gvardiol saznao koliko ga neće biti: City odmah doveo drugog igrača, a evo što to znači za Vatrene
Iz Dinama odlaze trojica igrača: Boban je odlučio da mu više ne trebaju
ne trebaju modrima
Iz Dinama odlaze trojica igrača: Boban je odlučio da mu više ne trebaju, a jedan je ove sezone igrao u 20 utakmica
Dinamo dobio sjajne vijesti: Ovo su prva dva Kovačevićeva "pojačanja" ove zime
dok čeka livija
Dinamo dobio sjajne vijesti: Ovo su prva dva Kovačevićeva "pojačanja" ove zime
tv
Daleki grad: Promijenio joj je mišljenje - ali znači li to sretan kraj?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Promijenio joj je mišljenje - ali znači li to sretan kraj?
MasterChef: Antonija Rittuper u intervjuu za novatv.hr nakon eliminacije iz MasterChef kuhinje
SLAŽETE LI SE?
Evo u što Antonija i dalje ne može vjerovati nakon izlaska iz MasterChefa!
Tajne prošlosti: Je li zaista toliko savršena koliko svi misle?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Je li zaista toliko savršena koliko svi misle?
putovanja
Tjedni jelovnik jela za zimu na žlicu od 5.1. do 11.1. 2026.
Tjedni jelovnik
Topla, fina i bez puno kompliciranja: 7 jela na žlicu idealnih za svaki dan ovoga tjedna
Jeste li znali da je Novi Zagreb nekada bio - Francuska?
Napoleon na Savi
Jeste li znali da je Novi Zagreb nekada bio - Francuska?
Čudesna namirnica od 1 eura koja omekšava žilavo meso i pomaže kod kuhanja krumpira
Svi je imamo doma
Čudesna namirnica od 1 eura koja omekšava žilavo meso i pomaže kod kuhanja krumpira
novac
Otkriveno koliko zapravo zarađuje prva dama Europske središnje banke
nedovoljno transparentna
Otkriveno koliko zapravo zarađuje prva dama Europske središnje banke
Ovo su najbolje europske destinacije za miran i opušten odmor. Na popisu i hrvatski grad
Manje gužve
Ovo su najbolje europske destinacije za miran i opušten odmor. Na popisu i hrvatski grad
Koje su najpopularnije marke i modeli automobila u 2025. godini u Hrvatskoj?
svaki dvadeseti kinez
Koje su najpopularnije marke i modeli automobila u 2025. godini u Hrvatskoj?
lifestyle
Najbolji ženski i muški parfemi svih vremena
Apsolutni pobjednici
Proglašeni su najbolji parfemi svih vremena, je li među njima i vaš omiljeni?
Najbolja modna izdanja Janice Kostelić
JOŠ UVIJEK SE O NJIMA PRIČA
Top 5 izdanja Janice Kostelić: Od nezaboravne haljine do elegantnog kombinezona
Zagreb špica: Tenisice s punom platformom u zimskom street style izdanju
KAKAV JE TO BIO HIT!
Ljepotica iz Zagreba u kultnim tenisicama zbog kojih smo se voljeli i posvađati
sve
Joško Gvardiol saznao koliko ga neće biti: City odmah doveo drugog igrača, a evo što to znači za Vatrene
objavio fabrizio romano
Joško Gvardiol saznao koliko ga neće biti: City odmah doveo drugog igrača, a evo što to znači za Vatrene
Najbolji ženski i muški parfemi svih vremena
Apsolutni pobjednici
Proglašeni su najbolji parfemi svih vremena, je li među njima i vaš omiljeni?
Najbolja modna izdanja Janice Kostelić
JOŠ UVIJEK SE O NJIMA PRIČA
Top 5 izdanja Janice Kostelić: Od nezaboravne haljine do elegantnog kombinezona
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene