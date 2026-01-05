Užas u Beogradu! Hrvati napadnuti u novogodišnjoj noći: "Njih šestorica su me počeli tući, nju su udarili šakom"

Skupina Hrvata je napadnuta u novogodišnjoj noći ispred poznatog beogradskog kluba.

Napadnuti muškarac ispričao je da je u trenutku incidenta bio u društvu zaručnice, njezine sestre i prijateljice te da su djevojke nakon proslave odlučile pronaći prijevoz.

Prema njegovim riječima, u tom trenutku im je prišla skupina od 6 muškaraca koji su ih pozvali na after party, a nakon što su ih odbile, počelo je vrijeđanje. A kada im je on stao u obranu, uslijedio je fizički napad.

"Njih šestorica su me počeli tući. U jednom trenutku nas je sestra moje zaručnice pokušala razdvojiti, no tada je i ona udarena šakom te je pala na tlo", rekao je napadnuti muškarac za Index.

Djevojka je morala dva puta šivati jezik, usnicu i bradu, a i sam je zadobio udarac u glavu, nadodao je.

Ozlijeđena djevojka je po povratku u Hrvatsku ponovno podvrgnuta šivanju jezika nakon što je utvrđeno da je u bolnici u Zemunu rana nepravilno sanirana.

Cijeli događaj je prijavljen policiji.