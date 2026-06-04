Stručnjak za zrakoplovne nesreće o mogućem uzroku pada i lošem trendu u obuci pilota: "Olako se shvaća"

Unatoč idealnim uvjetima za let, nadomak aerodroma u Medulinu pao je manji zrakoplov i poginulo je četvero ljudi. Prema procjeni Josipa Miloševića, stručnjaka za zrakoplovne nesreće, s obzirom na izjavu jednog stručnog svjedoka može se zaključiti da je avion došao u nepravilan položaj prilikom slijetanja.

"Nepravilni položaj znači zaokret koji je možda bio malo oštriji pa je avion izgubio uzgon, a obzirom da se radi o maloj visini, nije imao vremena dovesti ga u pravilan položaj. Možda je to bio čisto ljudski faktor. Međutim, ne možemo isključiti ni neki drugi faktor, može biti tehnički kvar, može biti nedostatak goriva. Jednostavno ljudi u tim malenim zrakoplovima često puta ne paze koliko goriva imaju. Ja sam bio na nekoliko nesreća gdje su avioni pali u kukuruze, sletjeli na livade i dobro se izrazbijali. Ovo je stvarno teška nesreća u maloj avijaciji gdje je četvero ljudi poginulo", zaključio je.

Ako se dogodilo da uslijed svih faktora, pilot nije stigao reagirati, Milošević objašnjava:

"Ako se radi završni prilaz na slijetanje i onda u tom zaokretu prejako se nagne jer je došao prebrzo, a to je obično navika koju vuku iz krstarenja. Krstare nekom brzinom i onda kad se trebaju spuštati dođu prebrzo pa ih malo iznenadi taj kut kojim trebaju doći do staze. Znači, oni naprave veći zaokret, u tom slučaju avion curi prebrzo i onda kad bi se htjeli izravnati nema više visine da se da se stvar popravi. Imate veliku brzinu, mali gas i brzina vam curi jako brzo. Možda je u tome bila stvar obzirom na izjavu ovog očevidca. Ali istraga će pokazati, treba više očevidaca."

O zrakoplovu koji je pao rekao je kako se radi o jako dobrom tipu zrakoplova.

"Jedan krasan avion, niskokrilac, ima niski stajni trap, ima dobru putnu brzinu i često ga koriste za putovanja sa društvom, prijateljima, poslovne puteve jer on može praktički cijelu obitelj prevesti od točke A do točke B vrlo sigurno", kazao je.

Unatoč nesrećama koje se događaju, Milošević naglašava kako su mali avioni vrlo sigurni.

"Vrlo su sigurni, jednako kao i veliki. Oni se održavaju po svom programu održavanja. To se pregledava od strane inspektora, svake godine isto kao i auto, morate ga voditi na tehnički i registraciju. Ako se ljudi ozbiljno pridržavaju toga i ako shvaćaju da sjesti u avion nije isto kao sjesti u auto, jer ti ne možeš stati i izaći kad ti se pokvari, jednostavno se treba pridržavati pravila. Imali smo u Hrvatskoj bezbroj nesreća tih malih aviona isključivo zbog nepoštivanja pravila. Ljudi to olako shvaćaju", napominje.

Upitan treba li malu avijaciju i izdavanje dozvola strože kontrolirati, odgovara:

"Rekao bih da da jer ono što nam je vrijeme covida donijelo u avijaciji to je povećani stupanj nesigurnosti. Zašto? Vi imate osnovna i redovita školovanja zrakoplovnog osoblja koja su dopuštena raditi se online u vrijeme covida i to se tako nastavilo, a svi zrakoplovci s iskustvom kažu da taj trend nije bio dobar. Znači, morali bi se vratiti na onu staru prugu kojom smo sigurno išli."