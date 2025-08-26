Policija se oglasila o događajima u Benkovcu: "Policajac se nespretno izrazio"

Stručni tim Ravnateljstva policije koji je poslan u policijsku upravu zadarsku nakon incidenta zbog kojeg je na koncu i otkazan festival Nosi se u Benkovcu - utvrdio je da nije bilo propusta u postupanju policije. Tvrde i da novinarka Melita Vrsaljko nije imala istaknutu novinarsku iskaznicu "niti bilo kakvu akreditaciju niti se predstavljala kao novinarka".

Nisu utvrdili propuste u postupanju, komunikaciju policajca nazivaju nespretnom

"Na temelju do sada provedenih provjera, obavljenih razgovora i prikupljene dokumentacije te pregleda dostupnih videozapisa, nisu utvrđeni propusti u postupanju policijskih službenika u provedbi mjera osiguranja javnih okupljanja 22. kolovoza 2025. godine. U odnosu na nespretnu komunikaciju policijskog službenika - iako izrečena u dobroj namjeri - prenesena je kriva poruka javnosti i uključenim osobama budući je policija u svakom trenutku jamčila sigurnost svim građanima. Navedeni primjer bit će korišten za daljnju edukaciju policijskih službenik", priopćili su iz Ravnateljstva policije.

Navode i da je organizator festivala oko 19:15 najprije obavijestio da će se program održati po planu, a nedugo nakon toga da dio glumaca ne želi nastupati te da otkazuju predstavu. "Organizator je odluku donio unatoč jasnom jamstvu policije da će osigurati sigurne uvjete za održavanje programa festivala."

"Iz snimki se stječe netočan dojam"

"Iz javno dostupnih snimki stječe se netočan dojam da je do konflikta 32-godišnjakinje i sudionika mirnog prosvjeda došlo prije otkazivanja predstave i da bi to mogao biti mogući razlog. Međutim, tomu nije tako. Naime, prvi susret 32-godišnjakinje i sudionika prosvjeda dogodio se nakon što je organizator festivala donio odluku o njegovom otkazivanju. Ona je najprije prišla četvorici prosvjednika koji su se nalazili na mjestu predviđenom za održavanje mirnog prosvjeda te ih snimala iz neposredne blizine", priopćili su iz Ravnateljstva.

Tvrde i da je novinarka zatim otišla do ugostiteljskog objekta dvjestotinjak metara od mjesta javnog okupljanja gdje su se sudionici prosvjeda okupili prije samog prosvjeda.

"Organizator prosvjeda zatražio je intervenciju policije, navodeći da ih jedna ženska osoba provocira, unosi se u lice, snima ih te izvodi grimase i plazi jezik. Istovremeno, policijski službenici su dobili dojavu od građana kako kod ugostiteljskog objekta skupina muškaraca napada žensku osobu. Policijski službenici su se uputili prema mjestu događaja uočavajući povorku prosvjednika koja se kreće prema mjestu održavanja prosvjeda te 32-godišnjakinju koja ide uz njih i snima ih mobitelom. U tom trenutku policijski službenici ne uočavaju bilo kakvo protupravno ponašanje niti im 32-godišnjakinja, s kojom su stupili u kontakt, prijavljuje protupravno ponašanje", stoji u priopćenju.

Navode da se, ono što je dostupno na objavljenim snimkama, nije dogodilo na mjestu javnog okupljanja niti u prisutnosti policijskih službenika.

"Mirni prosvjed održao se na prijavljenom mjestu uz pjevanje domoljubnih pjesama"

"Naime, policijski službenici osiguravali su prostor predviđen za javno okupljanje, udaljen oko 200 m od mjesta protupravnog ponašanja i mjesto događaja im nije bilo vidljivo."



U priopćenju tvrde i da se "mirni prosvjed održao na prijavljenom mjestu uz pjevanje domoljubnih pjesama bez protupravnih ponašanja. Policijski službenici provodili su mjere osiguranja na mjestu predviđenom za održavanje javnih okupljanja".



Policija je, navode, posredovala u međusobnom razgovoru organizatora javnih okupljanja. "Odgovorne osobe oba javna okupljanja - odvojeno - obratile su se policijskom rukovoditelju osiguranja i izrazile želju za međusobnim razgovorom, a u čemu je policijski rukovoditelj posredovao."

"Policajac se nespretno izrazio"

"Snimka čiji je isječak objavljen u javnosti nastala je na parkiralištu obližnjeg trgovačkog centra gdje su se, nakon napuštanja mjesta javnog okupljanja, dovezli roditelji 32-godišnjakinje. Policijski službenici koji su pratili njihovo vozilo dobili su dojavu da se prema navedenom mjestu kreće skupina navijača - sudionici prosvjeda. Zbog toga je policijski službenik pristupio osobama iz vozila i predložio im da se iz preventivnih razloga udalje s tog mjesta. U njihovu komunikaciju se potom uključila njemu tada nepoznata ženska osoba, što je zabilježeno video snimkom. U dijelu snimke koji je javno objavljen - iako dobronamjerno i vodeći računa o sigurnosti osoba čije je vozilo pratio - policijski se službenik nespretno izrazio, što je ostavilo pogrešan dojam u javnosti", stoji u priopćenju.

Dalje navode da je policija novinarku pozvala na razgovor. "Odgovorila je kako je umorna i da će doći u policijsku postaju idućeg dana, a što je i učinila".

Nisu utvrđeni elementi kaznenog djela

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je pet osoba počinilo prekršaj protiv javnog reda i mira zbog čega su i uhićeni. Izrečena im je zabrana približavanja, uspostavljanja i održavanja veze s 32-godišnjakinjom u trajanju od osam dana.

"Nadalje, 23. kolovoza 2025. u Policijskoj postaji Benkovac-Obrovac 32-godišnjakinja je podnijela kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi, na njezinu štetu. Postupajući po navedenoj prijavi - uvažavajući Sporazum o suradnji MUP-a, HND-a i SNH-a te prateće protokole, policija je bez odgode obavila konzultacije s Općinskim državnim odvjetništvom u Zadru te mu dostavila zapisnik, a potom i sva saznanja iz do tada provedenih izvida. Na temelju do tada dostavljenih obavijesti Općinsko državno odvjetništvo u Zadru obavijestilo je policiju kako trenutno nisu utvrđeni elementi kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti na štetu 32-godišnjakinje. Zatražili su da im policija po dovršetku kriminalističkog istraživanja dostavi sva prikupljena saznanja radi donošenja državno odvjetničke odluke", naveli su u priopćenju.