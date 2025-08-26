Podignuta optužnica protiv dvojice koju je prozvao Mamić: "Spremni smo te osloboditi..."

USKOK je podignuo optužnicu protiv Branka Šegona, bivšeg pomoćnika ministra financija Slavka Linića te Tihomira Kralja, nekadašnjeg zamjenika ravnateljice Porezne uprave.
Ostaci uragana
Pogledajte što ide prema Europi, a zahvatit će i Mediteran: "Očekujte dinamičan kraj mjeseca..."
Alarm u školama
Alarm u školama: "Taj pritisak mora se na bilo koji način pokušati smanjiti"
nakon pogibije tinejdžera
VIDEO Izbili veliki neredi: Miran europski grad u plamenu, pretučen desničarski političar
Optuženi su da su od Zdravka Mamića zatražili 500.000 eura u zamjenu za pomoć pri okončanju sudskih postupaka u njegovu korist.
Ne navodeći identitete, USKOK je objavio priopćenje u kojem navodi da je nakon provedene istrage - koja je pokrenuta 11. travnja 2025. godine pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv dvojice hrvatskih državljana (1966., 1956.) zbog počinjenja kaznenog djela trgovanja utjecajem.
Mamić o tome govorio na konferenciji
Šegona i Kralja na konferenciji za medije održanoj u Mostaru prozvao je bjegunac od pravosuđa Mamić.
"Jednog dana preko mog prijatelja iz Zagreba žele kontakt sa mnom bivši doministar Šegon i Tihomir Kralj, drugi i treći čovjek u toj lijevoj vladi. Tada je ministar bio Linić. Oni se nalaze tri puta sa mnom u restoranu u Ljubuškom i nude mi: 'Tebi je sve napakirano, naše su službe to napakirale, imamo podršku Bajića, Linića i spremni smo tebe osloboditi, ali moraš nam dati 500 tisuća eura.' To je prvi put da me netko tražio novac, a da ga nisam odmah dao. Rekao sam - nema problema, ali ne dam unaprijed. Ali nakon trećeg puta što smo se našli ja im nisam dao i oni odustaju..." govorio je tada Mamić.
USKOK objavio detalje
"Optužnicom se I. i II. okr. stavlja na teret da su, u razdoblju od 14. rujna do 8. listopada 2020., u Zagrebu te na području Bosne i Hercegovine, od jedne osobe protiv koje su u tijeku bila dva kaznena postupka pred Županijskim sudom u Osijeku, zatražili iznos od 500.000,00 eura kao naknadu da kazneni postupci koji se vode protiv nje u svakom slučaju budu okončani u njezinu korist", objavio je USKOK.
Pročitajte i ovo
prozvao ih Mamić
Šegon i Kralj ispitani u USKOK-u, oglasio se odvjetnik: "Inkriminacija je neosnovana iz dva razloga..."
U prvom kaznenom postupku, navodi USKOK, tada je bila donesena prvostupanjska presuda kojom je ta osoba proglašena krivom zbog kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i osuđena na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od šest godina i šest mjeseci, a u odnosu na tu presudu u tijeku je bio žalbeni postupak pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske.
"U drugom kaznenom postupku tada je trebala početi rasprava povodom potvrđene optužnice Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta kojom se ta osoba tereti za počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja i zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju počinjenog u sastavu zločinačkog udruženja", objavio je USKOK u priopćenju.
Mamić ih odbio
Toj su osobi, objavio je USKOK, ponudili da će ishoditi okončanje kaznenih postupaka u zamjenu za mito. Naveli su da će se "koristiti autoritetom temeljenim na dugogodišnjem obnašanju visokih funkcija u Ministarstvu financija Republike Hrvatske".
Te su službe, navodi USKOK, "bile uključene u postupanje u vezi razjašnjenja okolnosti spornih događaja zbog kojih je državno odvjetništvo protiv te osobe pokrenulo kaznene postupke, kao i povezanosti s bivšim glavnim državnim odvjetnikom Republike Hrvatske, koji je tada bio zamjenik glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, te s bivšim ministrom u Ministarstvu financija Republike Hrvatske. Međutim, navedenu je ponudu ta osoba odbila."