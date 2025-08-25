Kći muškarca koji je zaustavio festival u Benkovcu zarađuje pjevajuči Cecu: "Pa što? Učio me da volim svoje i poštujem tuđe"

Melita Vrsaljko, novinarka i jedna od organizatora festivala "Nosi se" u Benkovcu, oglasila se na svojem Facebook profilu nakon što je odgođen festival čije je održavanje prije tri dana zaustavila skupina branitelja i navijača.

"U gradu postoje pojedinci koji su sposobni dovesti na ulice mulariju koja, marširajući gradom s pitbul terijerima, nalikuje na kakvu SS postrojbu. Zašto se braniteljske udruge ne distanciraju od takvih? Prosvjed branitelja? Ne, branitelji su bili u manjini u odnosu na ove klince koji još vjerojatno žive na materin i ćaćin račun, a kojih se ova država i policija toliko boje", napisala je Vrsaljko, koja je inače iz Benkovca.

"Trojica od njih pet optuženih za napad na mene uopće nemaju prebivalište u Benkovcu. Ne osudivši incident i ponašanje branitelja, gradonačelnik Grada Benkovca stao je na stranu tih ljudi. Gradonačelnik Bulić podržava ljude iz drugih gradova i općina koji dolaze u Benkovac remetiti javni red i mir i koji ženama na ulici govore da su kurvetine. Nitko se ne bi trebao osjećati sigurno u gradu s ovakvim gradonačelnikom", dodala je.

U svojoj je objavi prozvala i kćer jednog od branitelja koji je zaustavio održavanje festivala.

"Voditelj prosvjeda Nediljko Genda me u jednoj izjavi kritizirao jer sam upotrijebila riječ 'marš'. 'Kakav marš? Je li to Jugoslavija ili Hrvatska?', zapitao se ljutito ovaj verbalni nasilnik. Poručujem Gendi da se educira i pročita nešto o toj riječi na Hrvatskom jezičnom portalu", napomenula je.

"Njegova kći ovih dana po Facebooku, šerajući moj status, piše da pod krinkom kulture promoviramo jugonostalgiju. Emili Genda zarađuje tako što pjeva cajke okolo. I neka, ne zamjeram joj na tome, neka žena radi, niti mi smeta kad netko sluša cajke. Uistinu sam uživala gledajući njen TikTok video kako na čistoj ekavici pjeva pjesme Arkanove udovice", napisala je Vrsaljko.

"Gospođo Emili, ništa mi već dugo vremena nije izazvalo takav neki topli osjećaj jugonostalgije kao taj video koji pokazuje da rat ipak nije uništio sve spone između Hrvata i Srba, i da ćemo se, barem kroz muziku, uvijek poštovati i voljeti", zaključila je novinarka.

Stigao odgovor

Genda je prije dva dana na svojem Facebooku podijelila status Vrsaljko u kojem je novinarska prozvala njezina oca i opisala ga kao vođu prosvjeda.

"On nije nikakav vođa, nego čovjek koji zna što je čast, žrtva i istina. Moj otac je od prvog do zadnjeg dana krvlju branio ovu državu, dok ste vi tada sjedili u toplom i danas se pravite moralnim autoritetom", napomenula je.

Također je za 24sata komentirala i najnoviji status Vrsaljko o pjevanju Cecine pjesme.

"Pa što ako pjevam Cecu? Mene je tata učio da volim svoje i poštujem tuđe. Mene moj otac nije učio da ja ikoga mrzim. Daje mi slobodu govora, mišljenja i izbora. Ne nameće mi svoje. Odgajana sam u najnormalnijem i najzdravijem okruženju", poručila je.