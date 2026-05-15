Stiže novo nevrijeme, upaljen meteolaram za cijelu zemlju: U ovim dijelovima zemlje bit će najgore

Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za kninsku regiju zbog jakog vjetra i grmljavinskog nevremena uz veliku količinu oborina. Za ostatak zemlje izdano je žuto upozorenje.

Tako se, primjerice, u zagrebačkoj regiji upozorava na grmljavinsko nevrijeme s izraženim pljuskovima, a mogući su i olujni udari vjetra.

Očekuje se promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme. U kopnenom dijelu Hrvatske očekuje se grmljavinsko nevrijeme. Osim toga, lokalno izraženiji pljuskovi i grmljavina očekuju se osobito u drugom dijelu dana, i to uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran, javlja DHMZ u prognozi za petak.

Puhat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare i jak. Na Jadranu umjereno do vrlo jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu i jugozapadni, javlja DHMZ. Udari vjetra do čak 75 km/h očekuju se u južnoj Dalmaciji.

Najviša temperatura zraka većinom će biti između 16 i 21 Celzijev stupanj.