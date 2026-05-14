Prognoza
Stiže novo nevrijeme: Za ove krajeve upaljeno je upozorenje
Pretežno sunčano uz postupni porast naoblake bit će već od jutra na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj, od sredine dana i drugdje te će uglavnom poslijepodne mjestimice padati kiša, a u obliku izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom osobito navečer i u noći, prognoza je DHMZ-a za četvrtak.
U noći će kiša stići i do krajnjeg istoka, navodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru će navečer puhati jak jugozapadnjak.
Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 16 i 21 Celzijev stupanj.
Za gotovo cijelu zemlju, osim osječke i dubrovačke regije, na snazi je žuto upozorenje, što znači da je vrijeme potencijalno opasno.
Žuto upozorenje oglašeno za četvrtak Foto: DHMZ
U petak očekuje se promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom. Lokalno obilnijih pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, a ponovno navečer i u noći uglavnom na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj.
Puhat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni.
Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16 °C, a najviša dnevna uglavnom između 16 i 21 °C.
Za petak je na snazi žuti meteoalarm za cijelu zemlju, dok je za splitsku i kninsku regiju označeno narančasto upozorenje, odnosno vrijeme će biti opasno.
Upozorenja za petak Foto: DHMZ
Meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić prognozira da će najnestabilnije biti u subotu, kada će kiša i pljuskovi s grmljavinom padati diljem kopna. U nedjelju će biti više sunca, ali još uz mogućnost za pokoji pljusak. Jutra će inače zatopliti, no dnevna temperatura opet će se blago spustiti i kretat će se između 16 i 18 Celzijevih stupnjeva.
Na Jadranu će u subotu padati još češća i obilnija kiša te izraženiji pljuskovi s grmljavinom. No vjetar će tad već okrenuti na buru i tramontanu kao najava smirivanja i razvedravanja u nedjelju, koja će biti sunčanija i ugodnija. Temperatura se na moru neće znatnije mijenjati – ujutro će biti oko 14, a danju oko 19 stupnjeva.
