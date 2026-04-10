"Nismo ni svjesni šta će nam se dogoditi": Sporazum uskoro stupa na snagu, domaći poljoprivrednici na nogama
Piše DNEVNIK.hr,
10. travnja 2026. @ 20:23
Uz borbu s poskupljenjem plavog dizela i rastućim ekonomskim troškovima, za poljoprivrednike stižu nove loše vijesti. Zemlje Europske unije podržale su sporazum o slobodnoj trgovini s južnoameričkim blokom Merkosur, koji čine Argentina, Brazil, Paragvaj i Urugvaj.
EU zemlje podržale su privremenu primjenu sporazuma o slobodnoj trgovini s Mercosurom, koji čine Argentina, Brazil, Paragvaj, Urugvaj. On stupa na snagu 1. svibnja i smanjuje carine na poljoprivredne proizvode.
Hrvatski stočari i pčelari upozoravaju da bi sporazum mogao povećati uvoz jeftinijeg mesa i meda iz Južne Amerike, što bi dodatno pritisnulo domaću proizvodnju koja se već bori s rastom troškova, posebno plavog dizela.
"Napravilo je ogromnu štetu, a nismo ni svjesni šta će nam se dogodit kad krenu dolaziti prve količine mesa. Mi smo mala zemlja, nemamo dovoljno hrane i to odgovara trgovačkom lobiju. Nije mi jasno zašto smo sami sebe ukopali. Nestaje hrvatski seljak, nismo samodostatni u ničemu i za 10 godina neće nas ni biti", rekao je stočar Miško Šklempe.
Poljoprivrednici u strahu zbog MercosuraFoto:
DNEVNIK.hr
Poljoprivrednici strahuju od nelojalne konkurencije i nižih otkupnih cijena zbog razlika u standardima proizvodnje, uključujući GMO i veterinarske tretmane koji u EU nisu dopušteni.
Iz Hrvatske poljoprivredne komore poručuju da će sporazum biti izazovan za dio sektora, ali analitičari tvrde da postoje kvote i zaštitni mehanizmi koji bi trebali ograničiti negativne učinke.
Europska komisija ističe da su u sporazum ugrađene zaštitne klauzule i kontrole uvoza kako bi se osigurali jednaki uvjeti tržišnog natjecanja.
