Dramatična ispovijest susjede nakon požara u Zagrebu: "Ovo nam je spasilo život"
Piše DNEVNIK.hr,
10. travnja 2026. @ 17:43
U zagrebačkom naselju Špansko u petak ujutro izbio je požar u stanu, a brzom intervencijom vatrogasaca spriječena je veća šteta i širenje vatre, dok je vlasnik zbrinut zbog šoka.
U petak ujutro u zagrebačkom naselju Špansko buknuo je požar u stambenom objektu. Brzom intervencijom vatrogasaca požar je lokaliziran i spriječeno je širenje vatre. Vlasnika stana zbrinula je hitna pomoć zbog teškog šoka, a uzrok požara za sada je nepoznat te će se utvrditi očevidom.
"Našim dolaskom utvrdili smo da dim i vatra sukljaju kroz balkon na prvom katu. Odmah smo krenuli s gašenjem jednim mlazom izvana i paralelno s unutarnjom intervencijom. Stan je u velikoj mjeri spašen, a vlasnik je uspio izaći i sa sobom iznijeti papigicu", rekao je zapovjednik vatrogasne postaje Jankomir Zoran Gorički.
Požar u ŠpanskomFoto:
DNEVNIK.hr
Zoran Gorički, Zapovjednik vatrogasne postaje JankomirFoto:
DNEVNIK.hr
"Izašla sam na balkon po šarafciger i to nam je svima spasilo život. Tada sam vidjela plamen i shvatila da gori stan ispod. Odmah sam potrčala, lupala na vrata i izvukla mladića van. Bio je u šoku, sve je bilo crno i gorjelo je. Pokušao je nešto spasiti, na kraju je uspio iznijeti svoju ptičicu. Najvažnije je da smo svi živi", ispričala je Snježana iz Zagreba.