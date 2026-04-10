Dramatična ispovijest susjede nakon požara u Zagrebu: "Ovo nam je spasilo život"

U petak ujutro u zagrebačkom naselju Špansko buknuo je požar u stambenom objektu. Brzom intervencijom vatrogasaca požar je lokaliziran i spriječeno je širenje vatre. Vlasnika stana zbrinula je hitna pomoć zbog teškog šoka, a uzrok požara za sada je nepoznat te će se utvrditi očevidom.

Požar u Španskom Foto: DNEVNIK.hr

Požar na Španskom Foto: DNEVNIK.hr

"Našim dolaskom utvrdili smo da dim i vatra sukljaju kroz balkon na prvom katu. Odmah smo krenuli s gašenjem jednim mlazom izvana i paralelno s unutarnjom intervencijom. Stan je u velikoj mjeri spašen, a vlasnik je uspio izaći i sa sobom iznijeti papigicu", rekao je zapovjednik vatrogasne postaje Jankomir Zoran Gorički.

Požar u Španskom Foto: DNEVNIK.hr

Požar u Španskom Foto: DNEVNIK.hr

Zoran Gorički, Zapovjednik vatrogasne postaje Jankomir Foto: DNEVNIK.hr

"Izašla sam na balkon po šarafciger i to nam je svima spasilo život. Tada sam vidjela plamen i shvatila da gori stan ispod. Odmah sam potrčala, lupala na vrata i izvukla mladića van. Bio je u šoku, sve je bilo crno i gorjelo je. Pokušao je nešto spasiti, na kraju je uspio iznijeti svoju ptičicu. Najvažnije je da smo svi živi", ispričala je Snježana iz Zagreba.