Ratari upozoravaju: "Ovi su uvjeti neodrživi, a kad mi prestanemo proizvoditi..."

Plavi dizel poskupio je 17 eurocenti, točno onoliko koliko u ovom trenutku iznosi i otkupna cijena za kilogram pšenice. Ratari se pitaju ne samo kako dovršiti proljetnu sjetvu koja je u tijeku, nego i hoće li im se uz takav rast uopće isplatiti za dva mjeseca pokrenuti kombajne, obaviti žetvu, a i što će ih motivirati za jesensku sjetvu.

Matija Brlošić, jedan od najpoznatijih slavonskih ratara, kaže - računica je jasna, samo jedan traktor će od sutra biti 60 eura skuplji, ukupno 360 eura više za sve strojeve.

"Doista strašno, žalosno da u jednoj noći gorivo poskupi koliko je danas vrijednost pšenice. Dakle, to je hrana koju svi konzumiramo i jedemo. Ovi su uvjeti neodrživi", rekao je. "Nama osobno treba negdje oko 15 tisuća litara. Vrlo lako se može izračunati da je to, ako ostane na ovoj cijeni, godišnje 10 tisuća eura više. Uz gnojivo je to još 2-3 puta više. Jednostavno, to je neodrživo."

Posljedice bi mogli osjetiti svi.

"Mi ćemo najvjerojatnije pšenicu skinuti. Bit će poljoprivrednika koji neće imati novca niti da kupe gorivo. Vjerojatno će netko tu, možda uskočiti, i to napraviti. Ovdje se sada postavlja pitanje hoćemo li ostati dužni 1500 eura na toj pšenici ili ćemo ju možda skinuti pa ćemo ostati 500 eura dužni. Dakle, mi si ne možemo dozvoliti da ostanemo dužni 1500. Najvjerojatnije, ako razlika u cijeni ne bude, ostat ćemo dužni", objasnio je Brlošić.

"Mi ju moramo skinuti, jer ako ju ne skinemo, onda smo propali do kraja. Ovako ćemo možda još preživjeti godinu, pa ćemo onda propasti, ako se u međuvremenu ne bude nešto promijenilo", dodaje.

U pitanju i jesenska sjetva, ali i cjelokupna proizvodnja

"Mi ćemo vjerojatno nabaviti gorivo da skinemo pšenicu, ali ako se nastavi, ako cijena ostane, jednostavno je bolje zemlju ostaviti praznu nego ulaziti u nove troškove iz kojih se vjerojatno nećemo moći izvući", rekao je ratar.

Problem otkupne cijene pšenice novo je poskupljenje još više istaknulo.

"Nije normalno da je cijena pšenice jednaka sada kao i prije 20 godina, nepromijenjena cijena. Kad se sjetimo koliko je prije 20 godina bio plavi dizel, on je bio gotovo 7-8 puta niži nego sada. Nenormalno je da nešto toliko raste, a ovo toliko stoji. Cijena mora ići prema gore, 20-30%, ili nema nove sjetve. Mi ju nećemo sijati", poručio je Brlošić.

"Možda će netko sijati. Naši uvoznici su tako bajkoviti, znaju uvesti hranu. Samo vjerujte mi, kad mi ne budemo svoju pšenicu posijali, tada ona koja se uveze - neće pecivo biti skuplje 20, 30 posto, nego će biti pet puta skuplje. Jedini smo mi ti koji još uvijek branimo tu cijenu, bez obzira kolika će ona sutra biti kod potrošača, relativno prihvatljiva. Kad mi prestanemo proizvoditi, onda je doista pitanje tko će više moći kupiti", dodao je.

Može li Vlada još nešto učiniti?

"Vlada je jedan korak napravila. Dakle, imali smo nekoliko centa poskupljenje, Vlada je investirala u poljoprivredu 20 plus 8 milijuna eura. Sada imamo gotovo tri puta veće poskupljenje, koje će se večeras dogoditi, dakle, Vlada bi morala drugi korak napraviti tri puta veći, da pomogne i nama ratarima i ribarima", rekao je Brlošić.