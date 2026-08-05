Hrvatska zastava zavijorila se u kraljevskom gradu: "Gledao sam kako nam pale kuće i uništavaju. To su bila vrata pakla!"

Hrvatska obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene akcije Oluja. Središnja svečanost održana je u Kninu, a počela je budnicom.

A točno u 9 sati i 43 minute na kninskoj tvrđavi zavijorila se hrvatska zastava kao simbol trenutka kada je oslobođen kraljevski grad.

Hrvatska obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti! Foto: Dnevnik Nove TV

Podigli su je članovi obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, te sudionici Domovinskog rata. Uz ratne veterane bile su i mlade generacije, polaznici policijske akademije i kadeti Oružanih snaga.

Hrvatska obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti! Foto: Dnevnik Nove TV

Simbolično su istupali za svakog od 245 poginulih i nestalih branitelja u Oluji i na taj način im odali počast. Nitko od njih nije skrivao emocije za one koji su najviše zaslužni za slobodu.

Hrvatska obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti! Foto: Dnevnik Nove TV

"Nama ljudima koji smo prošli rat od početka do kraja hrvatska zastava je nešto posebno - tada smo bili spremni dati svoj život za tu zastavu, za našu državu, za stvaranje naše države. Velike su emocije tu, posebno danas kad se podiže na kninskoj tvrđavi", rekao je Alen Ković, pripadnik 113. brigade HV-a i 15. pukovnije Šibenik.

Alen Ković, pripadnik 113. brigade HV-a i 15. pukovnije Šibenik Foto: Dnevnik Nove TV

"Ponosan sam i iznimna mi je čast biti tu ime policijske akademije, čast mi je i iskoračiti za jednog poginulog branitelja", poručio je Tin Pauković, polaznik policijske akademije.

Tin Pauković, polaznik policijske akademije Foto: Dnevnik Nove TV

"Iz Stankovaca sam gledao kako nam pale kuće, uništavaju. U prva tri mjeseca sam ostao bez oca, bez kuće. Ranjen sam bio 30. prosinca, i danas sam u hrvatskoj vojsci. To su ta vrata pakla, ali me nije to demotiviralo", ispričao je pukovnik Boris Mamut, pripadnik Oružanih snaga RH.

pukovnik Boris Mamut, pripadnik Oružanih snaga RH Foto: Dnevnik Nove TV

"31 godinu poslije toga tu su moja djeca, to je nešto lijepo - lijep osjećaj da je ta akcija zapečetila rat i sad se borimo za bolje", rekao je brigadir Žarko Šarić, veteran HVO-a.

brigadir Žarko Šarić, veteran HVO-a, Vitez Foto: Dnevnik Nove TV

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