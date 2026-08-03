Frcaju iskre između Bulja i HDZ-a, pljušte optužbe zbog alkarice: "Nisam svoj narod mogao ostaviti na cjedilu"

S​injski HDZ prozvao je u ponedjeljak gradonačelnika Miru Bulja zbog isplate ukupno gotovo 200 tisuća eura jednokratnih novčanih potpora tzv. 'alkarice' umirovljenicima, nezaposlenima i drugim socijalnim skupinama na ruke, a Bulj im je uzvratio da gradski novac pripada građanima.

Klub vijećnika HDZ-a i NL. dr. Jadrijevića napustili su u ponedjeljak sjednicu​ gradskog vijeća jer​, kako kažu, ne žele sudjelovati u daljnjem ponižavanju rada Gradskog vijeća.​ Kako navode u priopćenju, povod je bio postupanje gradonačelnika Mire Bulja koji je, protivno važećoj Odluci o socijalnoj skrbi, gotovo 200​ tisuća eura prigodnih naknada 'alkarica' ​protuzakonito isplatio u gotovini, na ruke, temeljem vlastitog zaključka, zanemarujući odluku Gradskog vijeća da se naknade isplaćuju na račune korisnika, odnosno putem FINA-e za one koji račun nemaju.

"Tu nije pogažena samo jedna odluka koja je za cilj imala zaštiti dostojanstvo građana i javni novac, nego i temeljno načelo lokalne demokracije da izvršna vlast provodi odluke predstavničkog tijela. Ako gradonačelnik može samovoljno i protivno odlukama Vijeća raspolagati javnim novcem, postavlja se pitanje čemu onda služi Gradsko vijeće", navode u priopćenju i poručuju kako očekuju da nadležne institucije ispitaju zakonitost takvog postupanja.

Posebno žalosti što se sve to događa u vrijeme kada Sinj živi svoje najsvečanije dane. Umjesto da govorimo o 311. Sinjskoj alci i Velikoj Gospi, gradonačelnik svakodnevno proizvodi nove sukobe i uvrede", stoji u priopćenju HDZ-a.

Podsjećaju kako je Bulj nedavno 'grubo i nedolično' vrijeđao župana, mjesecima vrijeđa predsjednika Vlade, predsjednika Hrvatskog sabora, ministre i brojne druge političke neistomišljenike. Nastavljaju kako gotovo da nema osobe na hrvatskoj političkoj sceni, osim svog političkog mecene Zorana Milanovića i koalicijskih partnera iz SDP-a i Možemo koje nije pokušao poniziti uvredama.

"Dane Mira Bulja gledamo cijelu godinu. Zar je previše tražiti da barem za vrijeme Alke i Velike Gospe dopusti da Sinj bude grad Alke, Gospe, zajedništva i dostojanstva?", poručuju iz HDZ- a.

Bulj: HDZ i NL dr. Jadrijevića pokušali spriječiti podjelu 'alkarice'

Gradonačelnik Miro Bulj se oglasio priopćenjem u kojem navodi da su HDZ i NL dr. Jadrijevića pokušali spriječiti podjelu 'alkarice' želeći da ljudi ostanu bez pomoći samo zato što nisu bili sposobni donijeti potrebnu odluku.

"Ja svoj narod nisam mogao i nisam htio ostaviti na cjedilu. Zato sam kao gradonačelnik donio odluku i osigurao podjelu alkarice svima koji na nju imaju pravo, uključujući i naše sugrađane čiji su računi blokirani ili pod ovrhom. Njihova se nesposobnost danas najbolje vidjela na primjeru dodjele javnih priznanja Grada Sinja. Uoči najvažnijih dana za naš grad nisu se uspjeli dogovoriti ni o tome tko treba dobiti Nagradu Grada Sinja za životno djelo. To je sramota za naš grad", piše u Buljevom priopćenju.

Na kraju je poručio da 'svoj narod neće ostaviti na milost i nemilost vijećnicima koji trenutačno imaju većinu, ali nisu sposobni donijeti ni odluku o nagradama Grada Sinja uoči Alke i Velike Gospe'.

"Novac Grada Sinja pripada građanima Sinja. Dok sam ja gradonačelnik, pomoć će stići našim umirovljenicima, nezaposlenima i svim ljudima kojima je potrebna. Nikakva politička trgovina neće me u tome zaustaviti. Ja sam uz svoj narod bio i ostat ću, a Vi Rudokop koalicija #NE_ĆE_TE", piše na kraju Buljeva priopćenja.

'Alkarica' se u Gradu Sinju isplaćuje već nekoliko godina u sklopu alkarskih svečanosti, a nedavno ju je gradonačelnik Bulj povećao na 50 eura po osobi.