Novi udar na Kijev! Među poginulima i dijete. Raste strah od onoga što slijedi

Rusija je tijekom noći ponovno napala ukrajinski glavni grad Kijev, pri čemu su poginule najmanje tri osobe, među njima i jedno dijete, izvijestio je u subotu lokalni dužnosnik.

Timur Tkačenko, načelnik kijevske vojne uprave, rekao je da su u napadu na istočno predgrađe Brovari ozlijeđene najmanje još tri osobe. U napadu su pogođeni stambena zgrada, automobili i pomoćni objekti, napisao je na Telegramu.

Ranije ovog tjedna najmanje osam osoba poginulo je u raketnom napadu na željezničku postaju u Brovarima.

Rusija je u posljednje vrijeme pojačala napade balističkim projektilima na Kijev i druge gradove jer je poznato da Ukrajina oskudijeva streljivom za protuzračnu obranu.

Američki sustavi Patriot smatraju se najučinkovitijom obranom od balističkih projektila. Ukrajinska vojska raspolaže s nekoliko takvih sustava, no Kijevu nedostaje streljiva za njih jer je rat koji Sjedinjene Države i Izrael vode protiv Irana doveo do globalne nestašice.

U Kijevu raste strah da bi balistički napadi, ako ih se ne uspije obuzdati, ponovno mogli nanijeti velike štete infrastrukturi i gurnuti Ukrajinu u krizu.