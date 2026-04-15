Krajač iznio teške optužbe, tvrdi da je ucjenjivan: "Plaćeno ljetovanje moga sina? Djelomično točno"

Nova velika financijska afera potresa hrvatski sport. Nakon skijaškog saveza, pod povećalom se našao i Hrvatski judo savez.

U Dnevniku Nove TV gostovao je jedan od ljudi prozivanih u ovoj aferi - glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač. S njim je razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.

Josipa Krajinović i Siniša Krajač - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Krajinović je Krajača pitala o navodima da je o trošku judo saveza plaćeno putovanje njegovom sinu, a on je na to odgovorio: "To je djelomično točno. Na poziv tadašnjeg glavnog tajnika judo saveza bio sam pozvan da u tom periodu dođem u dotični hotel. Nisam mogao, rekao je: 'Dobro, tvoji sinovi su bili dugogodišnji judaši, pomagali su u provedbi natjecanja, vidi može li netko doći od njih'. Javio se moj sin koji je rekao da može. Vidi se iz korespondencije da sam dao mu termine i rekao tko će doći u kojem terminu".

Tvrdi da novac kojim je plaćeno putovanje nije iz državnog proračuna, Hrvatskog olimpijskog odbora, judo saveza, a ni sponzora.

Iznio teške optužbe

"To je novac agencije s kojom judo savez radi. Moj sin nije došao tamo piti ni jesti, postoje računi kojima je on nakon odlaska, na recepciji platio uredno svoje troškove - za koje ga se proziva. Moj sin je platio sve što je pio i jeo. Uplata je stornirana, a tko je stornirao to nismo ni mi znali. On nije ni znao da je stornirano", naveo je Krajač pa teško optužio nekadašnju zamjenicu glavnog tajnika Anu Krauthacker.

"Prije godinu dana kod mene bila zmajenica glavnog tajnika gospođa Krauthacker. Došla je s namjerom da ono što je judo savez - kada je dobila otkaz - navodno nije riješio... Došla me je pitati kako može dobiti 50 tisuća eura da se to riješi. Kada je vidjela da ja ne popuštam počela je pričati o tome da bi mogle izaći eksplicitne snimke, računi koji bi mogli kompromitirati mene, mog sina, druge ljude... rekao sam da ne funkcioniram na temelju ucjena", rekao je Krajač koji tvrdi da je spomenuta bivša zaposlenica nakon nekoliko dana rekla da bi se zadovoljila s 30 tisuća eura te da za sve ima svjedoke.

Na pitanje Krajinović je li to prijavio poručio je "da su određeni postupci u tijeku". "Na mom radnom mjestu se susrećete sa svime, ali ne mogu reći da je to standardna komunikacija, susrećete se sa svakakvim pričama koje možda nisu u skladu sa svakodnevnicom".

Agencija koju je spomenuo da je platila ljetovanje ima, rekao je, ugovor s judo savezom.

"To je agencija koja radi njihove evente, koja prikuplja kotizacije stranih ekipa. Nema veze s hrvatskim novcem. Tri puta sam pitao direktora te agencije je li uplaćen bilo koji dio iz proračuna, saveza... - rekli su da ne", poručio je Krajač.

Na konstataciju Krajinović da su iz Agencije rekli da rade prema nalogu naručitelja, Krajač je odgovorio: "Ne novcima iz proračuna. To je novac koji je zarađen od njihovih aktivnosti, organizacije... "

Krajinović ga je pitala što je s tvrdnjom da je mogao dati više novca Savezu, a da mu zauzvrat pokriju privatne troškove.

"Postoje financijski plan i program za svaku godinu i u njemu postoje aktivnosti kojima se bavi svaki savez koji mora pravdati sredstva kako stoji u planu i programu. Ne postoji mogućnost da ja nekome dam ili oduzmem sredstva. Ne mogu reći da judo savez ne dobije više novca od drugih..."

"Postoje određene strukture iz loptaških sportova..."

Krajinović je pitala Krajača da prokomentira tvrdnje predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Mateše u gostovanju u Dnevniku Nove TV koji je rekao je da u pozadini stoje igre nekih struktura koje ga žele maknuti s funkcije.

"Ne bih volio govoriti u ime predsjednika Mateše. Mogu reći da određene strukture pokušavaju zasjesti na vaše mjesto. Tim više i što su Vlada i premijer bili dobrohotni prema sportu. Ovo je velika šteta da se na ovakav način komunicira i piše o sportu na ovakav način. Nadam se da će se ovo brzo raščistiti. Postoje određeni ljudi iz određenih sportova koji bi upravljali tim sredstvima koji su na raspolaganju HOO. Iz loptaških sportova. To su nemala sredstva. Pojedini ljudi zaboravljaju da imamo 88 članica koje moraju biti jednako tretirane u raspodjeli sredstava u odnosu na postotak udjela u savezu. Radi se o dva, tri pojedinca i ne bih govorio o imenima. Vidjeli ste smicalice koje nisu primjerene, kad su spremni ići na djecu onda znate koliko daleko mogu ići", poručio je Krajač.

S obzirom na to da je svjedok u istrazi USKOK-a oko skijaškog saveza, Krajinović ga je pitala jesu li ga kontaktirali vezano i za judo savez, a Krajač je odgovorio: "Pošto su svi izvidi i procedure u tijeku, molio bih da to zadržimo bez komentara, a državni odvjetnik je rekao da Olimpijski odbor nije predmet istrage. Međutim volio bih da kad to završi da to prokomentiramo", zaključio je.