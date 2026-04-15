Stigla reakcija bivšeg HDZ-ovca u središtu afere: "Nisam odgovorna osoba judo saveza, ne donosim odluke"

Reagirajući na medijske natpise o navodnoj nezakonitoj potrošnji Hrvatskog judo saveza (HJS), počasni predsjednik HJS-a i bivši HDZ-ov politički tajnik Tomislav Čuljak pozvao je sve nadležne institucije i organe da provjere zakonitost i pravilnost njegovog, kao i rada saveza.

Reagirajući putem svog odvjetnika Frana Olujića, Čuljak je u priopćenju istaknuo da kao počasni predsjednik HJS-a nije odgovorna osoba saveza niti je to ikada bio, dodajući da nije uključen u svakodnevni rad saveza i njegove uobičajene aktivnosti niti donosi odluke o poslovanju saveza.

Čuljak je naglasio da je u svojim aktivnostima u HJS-u sudjelovao isključivo volonterski "kao osoba koja je čitav život u tom sportu", nadodajući kako se vlastitom odlukom nije kandidirao ni na jednu dužnosti te ne sudjeluje u političkom životu od 2016. godine.

U odnosu na medijsko izvješćivanje o njegovoj imovini, kao i o imovini njegove obitelji, Čuljak je putem odvjetnika Olujića priopćio kako je sve što on ili njegova obitelj posjeduju stečeno na zakonit način.

Uz to, Čuljak je naglasio da u potpunosti podržava današnje priopćenje HJS-a u kojem su reagirali na medijske napise o navodnoj nepravilnoj potrošnji, uključujući kupnju vozila, koja se pripisuje savezu za razdoblje od 2021. do 2022. godine.

HJS je izvijestio kako postupci pojedinih bivših zaposlenika i selektivno izvještavanje medija ne odražavaju u potpunosti činjenično stanje i mogu dovesti do obmanjujućih zaključaka o načinu rada saveza, a za koje upravni i nadzorni odbor HJS-a nisu imali saznanja.

Uskok i policija nisu se oglasili

Mediji su u utorak objavili da je policija po nalogu Uskoka došla u HJS i uzela dokumentaciju o trošenju novca i plaćanju računa zbog navodnih nezakonitosti u HJS-u, no policija ili Uskok o tome se nisu oglasili.

Savez ističe da se ta izvješća odnose na radnje i financijske transakcije koje su se dogodile dok je dužnost glavnog tajnika obnašao Hrvoje Lindi, a dužnost zamjenice glavnog tajnika Ana Krauthacker.

HJS je naglasio da niti Lindi niti Krauthacker nisu više zaposleni niti obnašaju bilo kakvu dužnost u Hrvatskom judo savezu odnosno da je Lindi opozvan sa dužnosti u kolovozu 2024. godine, dok je Ani Krauthacker izrečen izvanredni otkaz u veljači 2025. godine.

Uz to, savez je u priopćenju istaknuo da posluje transparentno i u potpunosti u skladu sa zakonima te da transakcije spomenute u napisima i moguće nepravilnosti nisu navedene u dokumentaciji koju ima na raspolaganju.

Također, HJS je nadodao da je ispoštovao sve sponzorske i donacijske ugovore i da savez, kao i trenutno vodstvo, prvi žele vidjeti ukoliko je bilo nepravilnosti, sumnjivih i/ili ilegalnih radnji u poslovanju i suradnjama s dobavljačima te napraviti sve da se postave mehanizmi da se to više ne može ponoviti.

Sumnjiva plaćanja smještaja i zamjena automobila

Savez je posebno naglasio da tadašnje ni sadašnje vodstvo HJS-a nije bilo uključeno u odluke ili aktivnosti koje su "predmet medijskih objava".

Priču o mogućim nezakonitostima u HJS-u koje bi mogle biti povod izvida otvorio je dnevnik 24 sata. Prvi su objavili preslike računa prema kojima je sinu Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), plaćeno sedmodnevno ljetovanje i troškovi pića u hotelu u Poreču, ali i da je Krajač na teret saveza proveo jedan vikend u hotelu.

Smještaj je navodno plaćen i direktoru marketinga HOO-a Ranku Ćetkoviću, a dnevnik piše i da je dopredsjednik HJS-a Dean Bogić, koji je danas sportski direktor, na teret saveza na odmor vodio i obitelj.

Sve je, kako navode, išlo preko tvrtke Concorda koja je rezervirala i plaćala smještaje i za počasnog predsjednika saveza, nekadašnjeg političkog tajnika HDZ-a Tomislava Čuljka.

Navode i da je HJS automobil 'toyota cruiser' koji su kupili nekoliko mjeseci ranije preko tvrtke Concorda zamijenio za pet godina stariji model sa Čuljkovom suprugom, nakon čega je servis Čuljkova starog auta plaćen 8000 eura.