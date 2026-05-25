Tragedija u Francuskoj: Dvoje poginulo, a 30 ljudi spašeno iz mora

#Baïnes🌊| Les journées du samedi 23, dimanche 24 et lundi 25 mai sont classées à risque élevé pour les courants de baïnes sur le littoral en #Gironde



⚠️ La préfète Sophie BROCAS appelle les personnes qui fréquentent les plages à la plus grande vigilance.



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