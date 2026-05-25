Strože mjere nakon ubojstva u Drnišu, ali i prebacivanje odgovornosti: "Vrijeme je da svi shvate težinu situacije"

Institucije su ujedinjene nakon okrutnog ubojstva 19-godišnjeg Luke u Drnišu. Održan je prvi sastanak radne skupine s ciljem da u najkraćem vremenu donesu plan - kako ubuduće spriječiti da opasni ubojice na slobodi ugrožavaju sigurnost drugih. No to neće vrijediti za one koji uskoro izlaze na slobodu.

Sudac Vrhovnog suda Marin Mrčela nije imao komentar, a glavni državni odvjetnik uz stručnjake iz više institucija bio je na prvom sastanku radne skupine za hitne zakonske izmjene.

"Nadamo se da ćemo uspješno odraditi ovo što se očekuje od nas", rekao je Momir Karin, ravnatelj Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja.

Očekuje se da u dva tjedna donesu nacrt - kako spriječiti da ubojice poput Kristijana Aleksića izađu na slobodu i ponove djelo. Uvest će doživotni zatvor i bolje zaštitne mjere, poput liječničkog nadzora ili elektroničkih narukvica.

"Suština je da osobe kad izdrže kaznu zatvora ne nestanu nakon što izvrše kaznu zatvora, nego da budu konstantno pod svojevrsnim nadzorom, ako stručnjaci zaključe da u periodu provedenom u zatvoru nije došlo do resocijalizacije ili rehabilitacije", rekao je ministar pravosuđa Damir Habijan.

No takve zaštitne mjere neće vrijediti za one koji su već sad u zatvoru, a neki od njih uskoro će na slobodu.

"Sad već imamo, ako govorimo za one osobe koje izlaze za godinu dana ili dvije, pretpostavljam na što aludirate, već imamo institut koji omogućava zaštitni nadzor po punom izvršavanju kazne. To je nešto što u našem sustavu postoji - pitanje je primjenjuju li to pravosudni dužnosnici u dovoljnoj mjeri", kazao je Habijan.

Ali i taj će model mijenjati. Još je jednom prozvao: "Ja očekujem da nakon ovog tragičnog događaja u Drnišu, da se ne mogu određene strukture unutar pravosuđa držati u svojim kutijama, u svojim silosima i ponašati se kao da se to njih ne tiče. Svi se moramo razbuditi."

Suci odgovorili: Postoji odgovornost svih u lancu

"To inzistiranje da sad bude kriv jedan sustav, a da nitko drugi nitko nije kriv, to ne mogu prihvatiti. Ovdje sigurno postoji odgovornost svih u lancu, od onih koji trebaju utvrditi kazneno djelo do onih koji trebaju prevenirati i onih koji trebaju pratiti one koji su počinili takva djela naknadno", rekao je Damir Kontrec, predsjednik Udruge sudaca.

Dvije šibenske sutkinje protiv kojih je ministar pokrenuo stegovni postupak primaju prijetnje smrću. Policija sve provjerava.

"Mislim da je to zabrinjavajuće i da je vrijeme da svi shvate težinu situacije i da ne multipliciramo daljnje probleme", poručio je Kontrec.

Odluku o sutkinjama donosit će Državno sudbeno vijeće - u kojem se pitaju:

"Znači li to da će u svakom predmetu u kojem nije zakazana rasprava oko šest mjeseci dolaziti stegovni postupak pred nas? Onda ćemo biti poprilično zatrpani postupcima i što ćemo u svim onim slučajevima? Recimo, prošli tjedan tri suca Općinskog radnog suda nisu mogla održavati ročište u hitnim predmetima gdje su otkazi jer nisu imali daktilografe", rekao je Darko Milković, sudac Vrhovnog suda RH.

Pita se i zašto je ministar obavio nadzor sudaca, ali ne i državnih odvjetnika, što je prepustio DORH-u.

"Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca jer ako je ministar pokrenuo stegovne postupke protiv sudaca, trebao ih je pokrenuti i protiv državnih odvjetnika ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to glavni državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati", dodao je.

Čeka se i što će sutra reći glavni državi odvjetnik - je li bilo propusta u njihovim redovima?