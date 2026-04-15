Bivša zamjenica glavnog tajnika judo saveza odbacila optužbe: "Namjerno obmanjuju javnost..."

Bivša zamjenica glavnog tajnika Hrvatskog judo saveza Ana Krauthacker oglasila se putem odvjetničkog ureda nakon što ju je Savez spomenuo u priopćenju koje je uslijedilo nakon izvida USKOK-a.

Iz saveza su poručili da se sporne financijske transakcije odnose na razdoblje dok su dužnosti obnašali bivši glavni tajnik Hrvoje Lindi i njegova zamjenica Ana Krauthacker.

"Niti g. Lindi niti gđa. Krauthacker nisu više zaposleni niti obnašaju bilo kakvu dužnost u Hrvatskom judo savezu. Hrvoje Lindi opozvan je sa dužnosti u kolovozu 2024. godine dok je Ani Krauthacker izrečen izvanredni otkaz u veljači 2025. godine. Ista je aktivirala početak privremene nesposobnosti za rad 19. kolovoza 2024. Osim spomenutih bivših zaposlenika, Savez su napustili i drugi operativci koji su mogli imati pristup dokumentaciji i pregledu transakcija", poručili su iz saveza.

Krauthacker putem odvjetničkog ureda poručuje da nikad nije bila odgovorna osoba u savezu niti je donosila odluke koje joj se pripisuju.

"Kako tada, tako i danas, glavna odgovorna osoba Hrvatskog judo saveza je gospođa Sanda Čorak. Ona je u potpunosti upoznata sa svim okolnostima slučaja te je upravo ona osoba koja donosi ključne odluke.

U navedenoj objavi se lažno navodi da se izvješća odnose na financijske transakcije kada je dužnost pomoćnika glavnog tajnika obavljala gospođa Ana Kratuhacker te se gospođu Krauthacker proziva za stvari s kojima nema nikakve veze", poručuje Krauthacker putem odvjetničkog ureda.

"Gospođa Krauthacker je još početkom 2025 . godine upozorila nadležni Državni inspektorat RH o netransparentnom poslovanju HJS, a za što ima i potvrdu o zaprimanju njezine prijave. Naša stranka nikada nije dobila odgovor što se dogodilo sa njezinom prijavama.

Nadalje, gospođa Krauthacker nije otpuštena zbog propusta u financijskim izvještajima, već je otkaz uslijedio kao izravna posljedica njezinog ukazivanja na nepravilnosti unutar saveza. Razlozi navedeni u odluci o otkazu, poput kupnje kravate predsjedniku IJF -a, inskonstruirani su s ciljem njezina uklanjanja. Zbog navedenog, pred Općinskim radnim sudom u Zagrebu već se godinu dana vode postupci radi utvrđivanja nezakonitosti otkaza, povratka na radno mjesto te zaštite od diskriminacije", naveli su.

"U navedenim postupcima je gospođa Krauthacker već dostavila brojnu dokumentaciju, pa stoga još više čude ovakve izmišljene tvrdnje HJS koje potpisuje gospođa Čorak, a s obzirom da je HJS stranka u tim postupcima.

Također, s obzirom da gospođa Čorak stalno kleveta našu stranku, gospođa Krauthacker je prošle godine pokrenula sudski postupak radi kaznenog djela klevete, a koji se vodi protiv gospođe Čorak pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu.

Ujedno navodimo kako će zbog svega ovoga gospođa Krauthacker pokrenuti i dodatne kaznene postupke i izvršiti kaznene prijave", najavili su iz odvjetničkog ureda.

"Gospođa Krauthacker je dostupna svim nadležnim tijelima da odgovori na sva potrebna pitanja, a brojna relevantna dokumentacija se već nalazi na sudu te bilo koje nadležno tijelo može je zatražiti i dobiti ili od suda ili od naše stranke.

Slijedom svega navedenoga, ističemo kako predstavnici HJS svjesno i namjerno obmanjuju javnost te pokušavaju svoje potencijalno nezakonit e radnje pripisati gospođi Krauthacker, koja s time nema apsolutno nikakve veze".