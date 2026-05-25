Goleme štete nakon tuče, voćari očajni: "Katastrofa. Nitko nas ne želi osigurati"

Voćari iz Velike Ludine zbrajaju štete nakon snažnog nevremena koje je pogodilo taj kraj. Led je nemilosrdno tukao nasade jabuka, a posljedice su katastrofalne. Ekipa Dnevnika Nove TV provjerila je kako će se sve to odraziti na cijene popularnog voća .

"Tu je šteta katastrofična, po meni stotpostotna. Ako imamo 12 hektara i 5 vagona robe koja vrijedi 30.000 eura, sada imamo isto to koje vrijedi 5000 eura. Police osiguranja nemamo jer nas nitko ne želi osigurati", rekao je voćar Zorislav Kiš.

Osim tuče, štetu su dodatno napravili i jaki udari vjetra koji su lomili stupove. Na osam hektara štetu zbraja i Jasenka.

"Mreže raskopčane, bijelo k'o usred zime. Jad i bijeda. Problem je kvaliteta, svaki plod koji je oštećen jednim zrnom tuče naši trgovci bacaju u industriju", ispričala je.

Uz klimatske promjene i visoke troškove, voćari se bore s uvozom. Posljedice nevremena mogli bi osjetiti i kupci kroz više cijene

Prosječna cijena jabuke sorte gala u marketima 2019. godine iznosila je 91 cent za kilogram, dok je 2023. porasla na 1,29 eura (+ 42%) Na tržnicama je 2022. kilogram jabuka stajao 1,16 eura, ove godine cijena je porasla na 2,05 (+ 77 %).

Domaćih jabuka ionako je sve manje, u samo godinu dana izgubili smo oko 8200 tona proizvodnje.

"Šteta nije samo za ovu vegetacijsku sezonu nego i za iduću jer oštećena je fotosinteza i diferencijacija pupa, samim time i potencijal prinosa koji je trebao biti u sezoni", rekao je Ivan Šima Branković, rukovoditelj tehnologija i proizvodnih procesa, PZ JabukaHR.

Ruku pomoći pružit će i resorno ministarstvo i raspisati natječaje za odštetu. Sve detalje pogledajte u prilogu Elvire Gašparović.