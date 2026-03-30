Predsjednik Olimpijskog odbora: "Ja ne mogu znati pegla li neko karticu i kupuje li torbice. Ako je itko od naših ljudi na popisu..."

Reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović o aferi u Hrvatskom skijaškom savezu razgovarala je s predsjednikom Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatkom Matešom.

Na pitanje kako je moguće da je nestalo 30 milijuna eura, Mateša je odgovorio: "Očito je moguće, nažalost i to je velika šteta za hrvatski sport pogotovo u trenutku kad Vlada i ministarstvo su izdvajali velika sredstva za 87 saveza koliko ima Hrvatski olimpijski odbor. Stvar je po meni interne kontrole, zakonitosti poslovanja, izdavanja računa, kontrole računa. Kome novac ide... Savez je samostalna pravna osoba, ima revizore, nadzorni odbor. Netko je sve te godine morao vidjeti da ima odljeve sredstava na čudne destinacije".

Predsjednici saveza su volonteri, poručio je Mateša.

"Ne posvećuju puno vremena bivanju u savezu. I ja sam volonter, ne primam nikakvu naknadu. Takav model je kod svih saveza, osim kod dva. Postoje profesionalci koji imaju obvezu praćenja zakonitosti poslovanja i oni se moraju time ozbiljno baviti", rekao je.

Na pitanje koliko novca je išlo preko Hrvatskog olimpijskog odbora Skijaškom savezu, Mateša je odgovorio:

"Mi to točno znamo. U deset godina 16 milijuna i 40 tisuća i u tome je 1,3 milijuna direktno usmjereno ono što dobivaju treneri i sportaši kao stipendije. To im nitko ne može uzeti. Ovaj drugi dio ide za plaćanje računa, računa za natjecanja, pripreme, odlazak na pripreme... Oni to traže, dostavljaju račune, mi ih gledamo, ako su odgovarajućih potreba mi ih plaćamo. Mi ne znamo što je iza tih računa".

Ministarstvo sporta kaže da je novac trebao kontrolirati Hrvatski olimpijski odbor.

"Ministarstvo to nije trebalo kontrolirati. Mi možemo kontrolirati dio koji nam je dostupan. Ovaj koji nije, ne možemo znati je li račun koji nam je dostavljen hotela, prijevoznika... je li stvarno za to iskorišten ili je to poslano negdje dalje"

Mateša, kaže, da Olimpijski odbor ne prebacuje lopticu.

"Ako bi mi nešto bili krivi, rekli bismo da smo krivo napravili. Mi smo iz novinarske struke dobili popis kompanija u koje je novac išao. U Slovačku, Lihtenštajn... Mi gledamo ponovno te račune... Preći ćemo ih sve", dodao je.

Nisu, kaže, mogli utvrditi nepravilnosti.

"Mi nismo znali što firma iz Lihtenštajna... Je li pravilno posluje ili je tvrtka za pranje novca. Čiji je propust? To bi najviše trebali znati oni koji su kontrolirali poslovanje skijaškog saveza, najviše revizori."

"Ako je itko od naših ljudi na bilo kakvom popisu i ako je bilo što protivno napravio sigurno neće raditi u Olimpijskom odboru, a što će biti dalje odredit će drugi organi", poručio je Mateša.

Dodao je da ne vidi situaciju kao napad na sebe.

"Kad se događaju takve stvari neki ljudi misle da je došlo njihovo vrijeme. Bitan je model pojačane kontrole za ubuduće da bi se izbjegle takve stvari da bi mogli imati puno čišću situaciju. Ali, to je ogroman posao za 87 saveza", rekao je Mateša.

Na pitanje tko želi njegovu funkciju odgovorio je: "To nema veze, neka se riješi ovo i neka vidimo kako se stvar može poboljšati".

U posljednjim razgovorima s ministarstvom, kazao je, na tragu su toga da se postavi oštriji mehanizam kontrole.

"Dok mi pričamo ne znam pegla li netko svoju karticu od saveza i kupuje torbice... Ne mogu znati. Mi hoćemo mehanizam koji bi to prevenirao u budućnosti", zaključio je.