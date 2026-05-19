Nakon sunčanog vremena stižu lokalni pljuskovi: Meteorolog Dnevnika Nove TV otkriva detalje

Od sutra će prema nama sa zapada jačati anticiklona, a njezinom istočnom dijelu u naše će krajeve sa sjevera strujati neuobičajeno topliji zrak. Istodobno u višim slojevima atmosfere još će pritjecati malo vlage što će poslijepodne stvarati lokalne nestabilnosti.

Ujutro pretežno ili djelomice sunčano s najviše sunca na istoku i jugu zemlje. Ponegdje kratkotrajna magla - koje može biti na sjevernom dijelu Jadrana. Vjetar većinom slab. Uz obalu južnog dijela slaba do umjerena bura, a prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 11, na moru od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva.

Tijekom dana u Središnjoj Hrvatskoj dnevni porast naoblake pa će poslijepodne mjestimice biti pljuskova ponegdje praćenih grmljavinom. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura oko 24 stupnja.

Poslijepodne u istočnim predjelima djelomice sunčano, samo ponegdje uz mogućnost za poneki pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i sjeverac. Poslijepodne temperatura od 23 do 25 stupnjeva.

Vrijeme sutra

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku pa će poslijepodne ponegdje biti grmljavinskog pljuska. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura u gorskom dijelu od 18 do 22, a na Jadranu od 23 do 25 stupnjeva

U Dalmaciji pretežno sunčano mjestimice uz umjerenu naoblaku. Puhat će slaba do umjerena bura, prema otocima i jugu umjeren, ponegdje i jak sjeverozapadnjak. Temperatura od 23 do 26 stupnjeva.

More je sve toplije pa temperatura većonom doseže, a ponegdje i prelazi 18 stupnjeva - što je preporučena donja granicu kupanja.

Sunčane zrake sve su okomitije, a to jača opasno UV zračenje čiji će indeks opasnosti sutra gotovo posvuda biti visok.

U unutrašnjosti djelomice, od petka ponegdje i pretežno sunčano. Uz jači razvoj oblaka lokalno može biti pokojeg pljuska, uglavnom još u četvrtak i petak. Puhat će povremeno umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak. Dnevna temperatura u blagom porastu.

Na Jadranu pretežno sunčano. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak i bura, lokalno jaka i uz olujne udare. Dnevna temperatura i ovdje u blagom porastu.

Za vikend, dakle, većinom suho i pretežno sunčano, osobito na Jadranu gdje će u subotu još puhati umjerena i jaka bura. Vjetar će u nedjelju ipak malo oslabjeti, a temperatura još porasti.