Autobus bez vozača i putnika uletio u dvorište: "Više puta smo tražili da ova ulica ne bude prometnica"

Autobus bez putnika, vozač izvan vozila, a vozilo je završilo u dvorištu kuće.

Neobična nesreća dogodila se u Rijeci, gdje je autobus Autotroleja, prema prvim informacijama, zbog kvara na kočnicama, bez kontrole krenuo niz cestu.

Ozlijeđenih nema, a sve se okolnosti utvrđuju.

"Vozilo se samo pokrenulo i zapravo krenulo te završilo, kao što vidite, u dvorištu jedne kuće. Dobra stvar u cijeloj ovoj groznoj priči jest da u tom trenutku nitko nije bio u vozilu, nije bilo ni vozača koji je upravo imao pauzu, a na prometnici nije bilo ni djece ni prolaznika", rekla je Kristina Prijić, glasnogovornica riječkog Autotroleja.

"Prije nekoliko godina dogodio se također sličan slučaj kada je autobus uletio u dvorište. Više puta smo tražili da ova ulica ne bude prometnica za ove autobuse upravo zato što nema smisla. U ovoj ulici nema nijedne autobusne stanice", rekao je Josip Rupčić, predsjednik MO Brašćine-Pulac.

