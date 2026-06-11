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Šimunić nakon upada USKOK-a: "Kao da je netko rekao - udri ga svime što imaš!"

Piše J. M., 11. lipnja 2026. @ 14:30 komentari
Viktor Šimunić - 2
Viktor Šimunić - 2 Foto: Dnevnik Nove TV
Gradonačelnik Oroslavja viktor Šimunić u objavi na društvenim mrežama ukazao je na niz nepravilnosti i upitao zašto su mu oduzeti uređaji sa svim podacima o sportskim savezima.
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