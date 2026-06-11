Šimunić nakon upada USKOK-a: "Kao da je netko rekao - udri ga svime što imaš!"

Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić oglasio se nakon što mu je USKOK upao u dom i izuzeo dokumentaciju, računala i mobitele. Danas su njegovim roditeljima mobiteli ipak vraćeni, a on je postavio niz pitanja, poručujući da je sve "zastrašujuće koordinirano".

"Jučer je bio jako čudan dan. Čudno je bilo to što su mi se USKOK-ovi istražitelji činili kao da su došli po nekakvoj depeši i da je i njima bilo čudno da moraju ovo odraditi. Pa činjenica da su roditeljima uzeli mobitele. Roditeljima, kojima bi jedini krimen bio taj što su me rodili. I danas su ih s nekom panikom brže-bolje vratili, a po proceduri imovina obično godinama ostane oduzeta", poručio je Šimunić.

"Pa činjenica da je vrlo, ali vrlo izgledno da je nekim novinarima bilo javljeno neposredno nakon što su se USKOK-ovci pojavili u mojoj kući (dakle u 6 ujutro) o svim detaljima slučaja - tko, kako, gdje. Prije nego što sam i sam znao neke detalje. Sve i da jesam napravio neki propust - kako je moguće da su tako olako procurile informacije, i od koga? Pa ajmo i na samo djelo - sve i da jesam napravio propust NIJE NASTALA NIKAKVA ŠTETA ZA GRAD i ja nisam stekao nikakvu, ali nikakvu imovinsku korist. I za to se treba upasti u kuću, u 6 ujutro?", dodao je.

Komentirao je i USKOK-ovo priopćenje da pretres nije povezan s dojavama o financijama sportskih saveza: "Pa zašto ste se uskomešali? Čemu potreba da se to javno obznani? Čemu pravdanje na jednom malom, nebitnom gradonačelniku? Odradite svoj posao, kao i dosad i neka me netko ispravi, ali USKOK inače nikad, ali nikad u ovakvim slučajevima ne izdaje demantije. Zašto su ovaj put imali potrebu to napraviti?".

"I onda reakcija ni više ni manje nego ministra sporta na ovaj slučaj. Čekajte, kakve veze ima ministar sporta s ovime ako to nema veze sa sportskim savezima kako govori USKOK? Moj dojam je da je ovo zastrašujuće koordinirano. I istražitelji, i dojave novinarima i reakcije vladajuće strukture", poručio je gradonačelnik.

Postavio je i pitanje zašto onda, ako je kriv, nije priveden i zašto su oduzeti "svi uređaji na kojima su bili svi podaci o sportskim savezima".

"Kao da mi se morala poslati poruka. Kao da je netko naložio USKOK-u: 'Udri ga sa svim što imaš. I budi kreativan!' I da se razumijemo - ako moram biti prvi nad kim se provodi zakon, nemam ništa protiv toga", rekao je.

Osvrnuo se i na aferu Hrvatskog skijaškog saveza, poručivši: "Djeco, ima da budete kuš. Tko pita kam idu novci poreznih obveznika - možda vam upadnu u vaš dom. Ja sam valjda naivac koji i dalje voli svoju domovinu. Samo na jedan nespecifičan način - volim ju tak da pitam gdje su novci koji hrane njene građane".