Milanović uputio snažnu kritiku: "To je prešlo granicu"

"Hrvatska je atraktivna za ulaganja, ali nekretnine su jako skupe. Skupoća nekretnina je već polako prešla granicu tolerancije i mogućeg. Nominalni rast plaća i prihoda ljudi to ne može pratiti“, poručio je predsjednik Zoran Milanović govoreći na otvaranju XX. Dana Hrvatske komore inženjera građevinarstva koje je održano danas u Opatiji.

Pojasnio je da je takvo stanje jedna od posljedica i nuspojava hrvatskog članstva u Europskoj uniji, koje je stvar bilance za Hrvatsku. "Apeliram i zalagat ću se da hrvatsko članstvo u EU cijelo vrijeme gledamo ne kao ideološki projekt i propagandni uspjeh, nego kao nešto što je izrazito stvar bilance za Hrvatsku - što smo dobili, polazeći od bazičnog prava na postojanje, na državu i na samostalnost. Što smo dali i što smo dobili zauzvrat, to treba cijelo vrijeme vagati i mjeriti. Naravno da ovo nije odluka koja se može promijeniti svakih pet ili deset godina. Odluka je velika, ali isto tako ne zanositi se da smo ušli u nekakav fantastičan svijet cvjetnih aranžmana u kojem će biti samo bolje i bolje, ne nužno“, smatra Predsjednik.

Govoreći o građevinarstvu, predsjednik Milanović rekao je da je građevinarstvo važno te da predstavlja fizičku snagu i da je „pojavnost jedne zemlje, nacije, u agregatu nacionalnog bogatstva, onoga što imamo, onoga što možemo utržiti, ono što ima svoju vrijednost“.

„Građevina sama po sebi je značajan indikator: svi grade, svi kada se razvijaju grade, bujaju, ali ne grade svi na isti način, većina gradi loše. Vaš zadatak, kako ga ja vidim, je da to bude kvalitetno, barem kako je bilo do sada jer tradicija naše zemlje i građevinske kulture nije od jučer. Time se mogu pohvaliti još neki, nismo mi jedini, ali ono što je građeno zadnjih stotinjak godina u našoj zemlji je kvalitetno. Standardi su bili dosta strogi i njih se pridržavalo“, naveo je predsjednik Milanović.

Naposljetku, predsjednik Milanović izrazio je zadovoljstvo dobrom suradnjom inženjera građevinarstva s ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te zaključio: „Želim vam puno posla, dobru zaradu, jednostavne procedure, ali ne prejednostavne i prebrze jer reda mora biti. I kada god negdje kročiš, bilo da izađeš iz zrakoplova, ili pređeš granični prijelaz, ili dođeš u neki novi prostor vrlo brzo shvatit ćeš gdje si došao, kakvi tu ljudi žive, kakva im je kultura. Dvije su tu profesije presudne - građevinska i arhitekti. O arhitektima ovisi, ako ih se koristi, kako će nešto izgledati, a o inženjerima, građevinarima ovisi hoće li uopće nešto izgledati i hoćemo li se uopće na nešto moći osvrtati kada prođe vrijeme“.

Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva održavaju se od 11. do 13. lipnja pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike, a na svečanom otvorenju, osim predsjednika Milanovića govorili su predsjednica Hrvatske komore inženjera građevinarstva Nina Dražin Lovrec, rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.