Ovo je vrhunac toplinskog vala, cijela zemlja pod crvenim meteoalarmom: Stiže promjena

Stigao je vrhunac toplinskog vala. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) podigao je za četvrtak najvišu, crvenu razinu upozorenja u cijeloj zemlji zbog iznimno visokih temperatura.
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Hrvatsku očekuje sunčan i vrlo vruć dan, uz najvišu temperaturu zraka između 34 i 39 stupnjeva.
Meteoalarm 6. kolovoza
Foto:
Državni hidrometeorološki zavod
U poslijepodnevnim satima u unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguć je jači razvoj oblaka, uz lokalne pljuskove i grmljavinu. Nestabilnosti su moguće i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će uglavnom biti slab, a na istoku zemlje poslijepodne ponegdje umjeren jugoistočni. Na Jadranu će puhati sjeverozapadnjak, a uz obalu i jugozapadnjak.
Vrijeme 6. kolovoza
Foto:
Državni hidrometeorološki zavod
U noći stiže osvježenje
Ipak, u noći stiže osvježenje nakon toplinskog vala. Nakon ponoći probit će umjeren do jak sjeverac koji donosi olakšanje. Temperatura će se spustiti za nekoliko stupnjeva, no i dalje ostaje vruće.
Vrijeme će biti djelomice sunčano, a na Jadranu i pretežno sunčano, no tijekom dana očekuje se više nestabilnosti.
Vrijeme 7. kolovoza
Foto:
Državni hidrometeorološki zavod
Malo kiše moguće je već tijekom noći i ujutro u petak u unutrašnjosti, dok će od sredine dana rasti vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom. Lokalno bi mogli biti i izraženiji.
Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, povremeno s jakim udarima, a na istoku zemlje i sjeverozapadnjak. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita u prvom dijelu dana i navečer s olujnim udarima. U Dalmaciji će poslijepodne puhati sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.
Crveno upozorenje na snazi je u petak za riječku, splitsku i dubrovačku regiju zbog visokih temperatura, dok je u ostatku zemlje na snazi žuto upozorenja.
Meteoalarm 7. kolovoza
Foto:
Državni hidrometeorološki zavod
Najniža temperatura bit će između 18 i 23 stupnja, a na Jadranu od 23 do 28. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 30 i 34 stupnja, dok će na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije dosezati od 34 do 37 stupnjeva.
U nedjelju već slijedi stabilizacija pa će posvuda biti sunčano i ponovno malo toplije.
Nakon manje vrućeg vikenda, sljedeći tjedan izgledno je novo zatopljenje, prognozirao je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić Topić.