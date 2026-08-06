Ovo je vrhunac toplinskog vala, cijela zemlja pod crvenim meteoalarmom: Stiže promjena

Stigao je vrhunac toplinskog vala. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) podigao je za četvrtak najvišu, crvenu razinu upozorenja u cijeloj zemlji zbog iznimno visokih temperatura.

Hrvatsku očekuje sunčan i vrlo vruć dan, uz najvišu temperaturu zraka između 34 i 39 stupnjeva.

Meteoalarm 6. kolovoza Foto: Državni hidrometeorološki zavod

U poslijepodnevnim satima u unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguć je jači razvoj oblaka, uz lokalne pljuskove i grmljavinu. Nestabilnosti su moguće i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će uglavnom biti slab, a na istoku zemlje poslijepodne ponegdje umjeren jugoistočni. Na Jadranu će puhati sjeverozapadnjak, a uz obalu i jugozapadnjak.

Vrijeme 6. kolovoza Foto: Državni hidrometeorološki zavod

U noći stiže osvježenje

Ipak, u noći stiže osvježenje nakon toplinskog vala. Nakon ponoći probit će umjeren do jak sjeverac koji donosi olakšanje. Temperatura će se spustiti za nekoliko stupnjeva, no i dalje ostaje vruće.

Vrijeme će biti djelomice sunčano, a na Jadranu i pretežno sunčano, no tijekom dana očekuje se više nestabilnosti.

Vrijeme 7. kolovoza Foto: Državni hidrometeorološki zavod

Malo kiše moguće je već tijekom noći i ujutro u petak u unutrašnjosti, dok će od sredine dana rasti vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom. Lokalno bi mogli biti i izraženiji.

Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, povremeno s jakim udarima, a na istoku zemlje i sjeverozapadnjak. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita u prvom dijelu dana i navečer s olujnim udarima. U Dalmaciji će poslijepodne puhati sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

Crveno upozorenje na snazi je u petak za riječku, splitsku i dubrovačku regiju zbog visokih temperatura, dok je u ostatku zemlje na snazi žuto upozorenja.

Meteoalarm 7. kolovoza Foto: Državni hidrometeorološki zavod

Najniža temperatura bit će između 18 i 23 stupnja, a na Jadranu od 23 do 28. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 30 i 34 stupnja, dok će na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije dosezati od 34 do 37 stupnjeva.

U nedjelju već slijedi stabilizacija pa će posvuda biti sunčano i ponovno malo toplije.

Nakon manje vrućeg vikenda, sljedeći tjedan izgledno je novo zatopljenje, prognozirao je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić Topić.