Šimunićevim roditeljima vratili mobitele: "Ispričali su se. Na kraju to ispada farsa"

Roditeljima oroslavskog gradonačelnika Viktora Šimunića, kojem su u srijedu po nalogu USKOK-a pretraženi dom i ured te oduzeti uređaji i dokumentacija, u četvrtak ujutro su vraćeni mobiteli, a Šimunić je poručio da će i dalje raditi to što je započeo.

Šimunić je posljednjih mjeseci u javnim istupima upozoravao na korupciju u sportskim savezima te je izjavio da su istražne radnje povezane upravo s tim, no USKOK je odbacio njegove tvrdnje.

Potvrdio je da su zaplijenjeni mobiteli vraćeni. "Obećali su to još jučer napraviti, ispričali su se. Danas su vraćeni mobiteli i Bogu hvala jer mami je to nužna potreba, pogotovo jer je bolesna, ima 20 dijagnoza i ove godine je bila više od 30 puta u bolnici", rekao je.

Šimunić je zahvalio što je, kako je rekao, bilo dovoljno razumijevanja da se mobiteli vrate. "Na kraju dana to ispada farsa jer ne znam kad se to dogodilo da jedan dan uzmu mobitele, a drugi dan ih vraćaju. Koliko znam, sve što se oduzme, do kraja postupka se ne vraća, ali eto, mogu samo reći hvala."

Istaknuo je da iza njega ne stoji nikakva stranka, da nije ni na čijoj platnoj listi te da je sve što radi "za dobrobit prvenstveno grada Oroslavja, ali i Krapinsko-zagorske županije i domovine".

"Dostupan sam apsolutno svima - i građanima i istražnim organima, kaj god treba dostaviti bilo kome, možemo dostaviti. Realno, u ovih godinu i pol dana mogli smo uništiti, spaliti sve papire u gradu, mogao sam pobrisati sve mailove, bilo je vremena", rekao je Šimunić.

Istaknuo je i da istražnje radnje smatra pritiskom.

"Ljudima se šalje poruka da ne smiju biti glasni, da se ne smije dokumentirati, pitati kamo ide javni novac. Očito je tu puno interesnih skupina i puno interesa, no to me ne bude obeshrabrilo i planiram i dalje raditi to što sam započeo. Svi koji me dobro poznaju znaju da kad nešto krenem, idem do kraja”, naglasio je Šimunić.

"Narod je taj koji me tjera da i dalje radim pošteno i da i dalje radim za dobrobit svih nas i naše djece", poručio je.