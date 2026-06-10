USKOK mu upao u dom, ali on od borbe ne odustaje: "Indikativno je da su mi to zaplijenili"

Istraživao je trošenje javnog novca iz sportskih saveza, a sad su policija i USKOK pokucali njemu. Izuzeli su dokumentaciju, računala i mobitele, ali gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić nije uhićen.

"Indikativno je da se sve događa nakon svega u sportskim savezima, nakon svih otkrića i indikativno je da su mi zaplijenili svu dokumentaciju koju imam o njima na svim računalima i mobitelima o njima. Stvara se stres mojim roditeljima, mojim bližnjima, na neki način se želi napraviti pritisak da stanem, ali ne bum šutil", rekao je Šimunić.

Iz USKOK-a je brzo stigla reakcija, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid. Tvrde da su izjave gradonačelnika Oroslavja pokušaj diskreditacije tijela kaznenog progona.

"Današnje postupanje nastavak je kontinuiranih izvida koji se provode u periodu duljem od jedne godine, a kojima je utvrđeno postojanje osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti", poručili su iz USKOK-a.

Zašto je na meti istražitelja?

Šimunić se na meti istražitelja našao jer se utvrđuje je li bilo zlouporabe položaja i ovlasti te nezakonitog pogodovanja poduzetnicima pri organiziranju gradskih manifestacija.

"Grad Oroslavlje nije pogodovao u postupku nabave. Sve račune našeg grada, do zadnjeg centa, ja sam možda jedini gradonačelnik u Hrvatskoj koji poslije svake manifestacije izbaci koliko je to koštalo. Kad se dogodilo da bilo kojem političaru pretresu kuću, ured, a da ga ne uhite? Pa ovo je jasna poruka narodu: nemojte biti glasni, nemojte pitati na kaj se troši javni novac", istaknuo je Šimunić.

Kaznena prijava protiv njega bila je tema i u Saboru.

"Ona je, ako se dobro sjećam, podnesena od svih vijećnika u Oroslavju, uključujući SDP", rekao je Krunoslav Katičić, glavni tajnik HDZ-a.

"Ne možete se vi boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čist. Ja sam nadam da Viktor Šimunić jest čist", naveo je Nikola Grmoja, predsjednik Mosta.

"Kada uzmemo u kontekstu način na koji je glavni državni odvjetnik došao na poziciju, naravno da izaziva sumnju sve što radi", istaknuo je Dalibor Paus, saborski zastupnik IDS-a.

Dok se čeka hoće li USKOK prikupiti dovoljno dokaza za pokretanje istrage, Šimunić poručuje da od borbe za transparentnost neće odustati.