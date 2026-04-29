Ne dajte da vas prevare na šalteru: Zbog ove "usmene upute" možete puno duže čekati na isplatu inkluzivnog dodatka

Zakon je jasan: medicinsku dokumentaciju i stupanj invaliditeta procjenjuju stručni vještaci Zavoda za vještačenje (ZOSI).

Praksa na terenu, međutim, potpuno je drugačija. Pojedini djelatnici na šalterima Hrvatskog zavoda za socijalni rad preuzeli su ulogu medicinskih stručnjaka, pa usmenim odbijenicama i neslužbenim obavijestima na vratima vraćaju građane kućama, oštećujući ih pritom za mjesece retroaktivnih isplata.

Slučaj naše čitateljice, koja se nedavno s kćeri uputila predati zahtjev za inkluzivni dodatak, savršeno ilustrira apsurd s kojim se susreću najranjiviji građani.

"Doktori" na prijemnom šalteru

Gospođa je pripremila opsežnu dokumentaciju prema informacijama koje je pronašla na internetu. Željela je priložiti sve svoje ključne nalaze, uključujući otpusna pisma s dvije operacije kuka te dokaz o izvađenoj štitnjači iz 2008. godine, s obzirom na to da se takvi trajni zahvati često ne spominju u tekućim nalazima.

Međutim, njezini papiri nisu stigli ni blizu vještaka.

"Službenica je preuzela papire, rekla 'Čekajte malo' i počela vaditi kopije van. Vratila mi je papir za štitnjaču, vratila mi je nalaze za pluća. Najviše me razljutilo što mi je vratila nalaz ortopeda od prošle godine, zadnji prije operacije", prisjeća se čitateljica.

Kada je upitala u čemu je problem, službenica joj je nonšalantno poručila da se naruči kod ortopeda i donese svježiji nalaz.

"Ona meni savjetuje neka se ja naručim kod ortopeda! A kad budem čekala tog ortopeda pola godine ili godinu, druga dva nalaza koja sam joj predala, a koji su još vrijedili, otići će u zastaru," ističe naša sugovornica klasičnu birokratsku kvaku 22.

Fantomski papir i prijetnja odbacivanjem

Na inzistiranje njezine kćeri da im se objasni gdje u zakonu stoji da nalazi ne smiju biti stariji od godinu dana, službenica im je dala isprintani papir. Tvrdila je da su to "pravila Zavoda za vještačenje u Tvrtkovoj".

Fantomski papir iz centra za socijalnu skrb Foto: Čitateljica/DNEVNIK.hr

Redakcija je u posjedu spomenutog papira. Riječ je o običnom A4 listu bez službenog zaglavlja, bez grba, bez poziva na zakon, bez pečata i bez potpisa. Ipak, tekst na njemu izravno prijeti građanima:

"Ukoliko ne priložite traženu medicinsku dokumentaciju vaš zahtjev nije potpun te će se kao takav odbaciti."

Iako je službenica tvrdila da je to uputa ZOSI-ja, neistina je razotkrivena u 4. točki istog tog papira. Tamo se građane upućuje da dodatnu dokumentaciju mogu dostaviti na e-adresu: korisnik117@socskrb.hr.

Domena jasno dokazuje da je riječ o internoj, neslužbenoj tvorevini samog Zavoda za socijalni rad, kojom se krši Zakon o općem upravnom postupku (ZUP).

Institucije peru ruke: "Mi samo informiramo"

Nakon ovih spoznaja, poslali smo službeni upit Središnjem uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad te nadležnom Ministarstvu. Pitali smo ih imaju li službenici ovlast raditi medicinsku procjenu i usmeno odbijati zahtjeve, kršeći time Članak 71. ZUP-a koji nalaže obavezno zaprimanje podnesaka.

Zavod je u odgovoru na naš upit vješto izbjegao odgovor.

Priznaje da je za vještačenje nadležan isključivo ZOSI. Ipak, praksu vraćanja ljudi s papirima pravdaju radom "prijamnih ureda" u kojima se "obavlja prvi kontakt s korisnicima". Prema njihovu tumačenju, službenici na šalteru ne odbijaju zahtjeve, već građanima samo pružaju informacije i daju upute o potrebi prikupljanja dokumentacije.

Zavod također navodi da se, u slučaju nepotpunog zahtjeva, korisnika službenim Zaključkom poziva na nadopunu uz uobičajeni rok od 8 dana.

Apsurd od 8 dana i nevidljiva pljačka građana

Odgovor Zavoda otvara dva nova, još skandaloznija problema, zbog kojih smo institucijama poslali dodatni upit.

1. Znanstvena fantastika u zdravstvu: Zavod mrtvo-hladno navodi da građanima daje osam dana za nadopunu medicinske dokumentacije. S obzirom na liste čekanja u hrvatskom zdravstvu, očekivati da će osoba s invaliditetom u osam dana dobiti termin kod specijalista, obaviti pregled i donijeti nalaz čisti je apsurd i de facto legalizirani način za automatsko odbacivanje zahtjeva.

2. Gubitak retroaktivne isplate: U svom odgovoru Zavod je potpuno ignorirao naše pitanje o financijskom oštećivanju korisnika. Naime, pravo na inkluzivni dodatak priznaje se od dana službenog podnošenja zahtjeva. Kada službenica "usmeno uputi" građanina da ode po nove nalaze, ona ga sprječava da zahtjev službeno urudžbira tog dana. Dok građanin mjesecima čeka novog specijalista, gubi mjesece isplata koje bi mu zakonski pripale da je zahtjev zaprimljen odmah.

Dok čekamo odgovore na naša ponovljena pitanja o apsurdnim rokovima i financijskom zakidanju najranjivijih, građanima ostaje samo jedan način obrane od šalterske samovolje: Ne pristajte na usmene odbijenice.

Ako službenik odbija fizički preuzeti vaše papire zbog starosti nalaza, cjelokupan zahtjev pošaljite preporučenom poštom s povratnicom. Tako ćete imati službeni dokaz o datumu predaje i prisiliti institucije da s vama komuniciraju pisanim putem, strogo po slovu zakona.