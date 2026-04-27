Odvjetnik objasnio kako do inkluzivnog dodatka: "Jedan rok važno je poštovati"

Suprug Jasenke Bastaić preminuo je prije dvije godine. Imao je pravo na inkluzivni dodatak, ali nikad ga nije primio.

"Kad sam ja njima u trećem mjesecu poslala upit ima li išta od toga, oni su rekli da u šestom mjesecu trebamo ponoviti sve te nalaze. Ja sam im objasnila situaciju, da je Nikolino stanje sve lošije i lošije. Nakon smrti sam im javila da je Nikola preminuo i tu sam doslovce nakon 10 minuta dobila mail da gubimo pravo na bilo kakvu pomoć", rekla je reporterki Dnevnika Nove TV Ivani Kopčić.

Konačno su izdane upute za isplatu inkluzivnog dodatka nasljednicima. Uvjet je rješenje o nasljeđivanju, neovisno o tome jesu li poduzimali neke pravne korake. Suprugovo pravo Jasenka sada napokon može ostvariti.

"Zaista sam sretna što je država odlučila isplatiti te zaostatke inkluzivnih dodataka obiteljima preminulih, jer su to pravo ostvarili za vrijeme svog života. Mi nećemo vratiti ni izgubljeno vrijeme ni njih, ali vraćamo osjećaj pravde", napomenula je Jasenka.

Tisuće čekaju na isplatu

U sličnoj su situaciji, prema procjenama, obitelji oko 15.000 osoba koje su predale zahtjev za inkluzivni dodatak, ali su preminule prije nego što su dobile rješenje o dodatku.

Subjektivni rok za predaju zahtjeva iznosi 30 dana u odnosu na dan saznanja za mogućnost nastavka ili obnove postupka, a objektivni rok iznosi od tri godine od početka samog postupka.

"Rok koji je važno poštovati jest subjektivni od 30 dana od spoznaje za takvo pravo, ajmo ga računati od objave Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u ponedjeljak. Nema nikakva razloga za objektivnim rokom i ograničenjem", objasnio je odvjetnik Martin Sherri.

Nasljednici se trebaju obratiti Hrvatskom zavodu za socijalni rad, a pravo ostvaruju gotovo svi.

"Pravo potraživati imaju svi nasljednici, oni kojima je ranije bio obustavljen postupak zbog pogrešnog pravnog shvaćanja da to nije prenosivo pravo i oni kojima su postupci još uvijek u tijeku jer nije odlučeno o njihovim zahtjevima", naveo je Sherri.

Postupak će se dovršiti prema raspoloživoj medicinskoj dokumentaciji, kojom će se utvrditi je li preminula osoba imala pravo na inkluzivni dodatak.

Uvjeti za isplatu

Prvi je preduvjet za isplatu da je podnesen zahtjev za inkluzivni dodatak. U slučaju kada ga podnositelj nije dočekao zbog smrti, zahtjev mogu podnijeti i nasljednici koji nisu na to podnosili žalbu ili pokretali upravni spor.

Podnijeti ga mogu i stotine onih koji su pokrenuli postupak pred Upravnim sudom. No pitanje je koliko će se brzo ovaj put zahtjevi rješavati jer rješenje već čeka više od 100.000 ljudi.

