Zaokret SAD-a: Trumpova administracija podržala sigurnosna jamstva "koalicije voljnih" u Ukrajini

Sjedinjene Američke Države su u utorak prvi put podržale široku koaliciju ukrajinskih saveznika obećavši da će pružiti sigurnosna jamstva za koja su čelnici rekli da će uključivati čvrste obveze podrške Ukrajini ako Rusija ponovno napadne. Obećanje je dano na summitu "koalicije voljnih" uglavnom europskih zemalja u Parizu kako bi se učvrstila jamstva za uvjeravanje Kijeva u slučaju primirja s Rusijom.

Za razliku od prethodnih koalicijskih sastanaka, na summitu su prisustvovali i američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner - zet predsjednika Donalda Trumpa - kao i najviši američki general u Europi.

Witkoff, koji je do sada predvodio razgovore s Rusijom, nakon summita je rekao da Trump "snažno stoji iza sigurnosnih protokola" . "Ti sigurnosni protokoli namijenjeni su... odvraćanju bilo kakvih napada, bilo kakvih daljnjih napada u Ukrajini i... ako dođe do ikakvih napada, namijenjeni su obrani i učinit će oboje. Snažni su kao nikada prije", rekao je na zajedničkoj konferenciji za novinare s francuskim, njemačkim, britanskim i ukrajinskim čelnicima.

Kijevski saveznici su "uglavnom završili" s dogovorom o sigurnosnim jamstvima, rekao je Witkoff, dodajući da su teritorijalna pitanja najproblematičnije područje u budućnosti. "Smatramo da smo uglavnom završili sa sigurnosnim protokolima koji su važni kako bi narod Ukrajine znao da kada ovo završi, završava zauvijek."

Kushner je rekao da ako Ukrajinci postignu konačni dogovor, "moraju znati da su nakon dogovora sigurni, da očito imaju snažan odvraćajući mehanizam i da postoje stvarne mjere zaštite kako bi se osiguralo da se to više neće dogoditi".

Velika Britanija i Francuska izjavile su da su spremne rasporediti trupe u Ukrajinu nakon mirovnog sporazuma, važne nove obveze o kojoj se raspravlja već mjesecima, iako će je Rusija vjerojatno snažno blokirati, piše Guardian.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u utorak da bi "nekoliko tisuća" francuskih vojnika moglo biti raspoređeno u Ukrajinu radi održavanja mira nakon potpisivanja sporazuma o prekidu vatre s Rusijom. U izjavi čelnika koalicije također se navodi da će saveznici sudjelovati u predloženom mehanizmu za praćenje i provjeru prekida vatre pod vodstvom SAD-a. Dužnosnici su rekli da bi to vjerojatno uključivalo dronove, senzore i satelite, a ne američke trupe.

Moskva također nije dala nikakav javni znak da će prihvatiti mirovni sporazum uz sigurnosna jamstva koja su predvidjeli ukrajinski saveznici. Rusija je prethodno odbacila zahtjeve bilo koje članice NATO-a da imaju trupe u Ukrajini.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su sporazumi „signal koliko su Europa i cijela koalicija voljnih spremni raditi na stvarnoj sigurnosti“ . "Ovo nisu samo riječi. Postoji konkretan sadržaj: zajednička deklaracija svih zemalja koalicije i trilateralna deklaracija Francuske, Velike Britanije i Ukrajine“, rekao je Zelenski. Dodao je da tek treba utvrditi kako će funkcionirati praćenje i kako će se ukrajinska vojska podržavati i financirati. Zahvalio je Sjedinjenim Državama "na njihovoj spremnosti da budu podrška u svim područjima – sigurnosnim jamstvima, praćenju primirja i obnovi".

Ovaj trenutak idile između SAD-a i Europe narušava pitanje Grenlanda, no on se nije spominjao, baš kao što na summitu nije bilo Vladimira Putina. Kako će on reagirati na mogućnost dolaska trupa članica NATO-a u Ukrajinu? Je li spreman povući svoje snage iz Donbasa? Želi li uopće mir?

Unatoč svom napretku u Parizu, sve je to uzaludno ako Putin nije spreman popustiti u pogledu vlastitih maksimalističkih zahtjeva.