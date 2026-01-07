Obavijesti Foto Video Pretražite
ČIZME NA TERENU

Zaokret SAD-a: Trumpova administracija podržala sigurnosna jamstva "koalicije voljnih" u Ukrajini

Piše D. Z., 07. siječnja 2026. @ 11:03 komentari
Keir Starmer, Steve Witkoff i Jared Kushner
Keir Starmer, Steve Witkoff i Jared Kushner Foto: Afp
U sjeni napetosti oko Grenlanda ostao je neviđen iskorak SAD-a kad je riječ o tome što su sve spremni podržati i koliko daleko ići kako bi postigli primirje u Ukrajini.
  1. Ilustracija
    STRAVA NA RIJECI

    Dječak poginuo u pomahnitalom napadu: "Odvukao ga je ispod površine, a brat i prijatelji nemoćno su gledali"
  2. Darijo Brzoja - 4 2:55 6
    zimski uvjeti

    Meteorolog Dnevnika Nove TV otkrio: "Snijeg će još padati, a nakon smirivanja vremena stiže novo upozorenje"
  3. Ilustracija
    Brojna upozorenja

    Više od pola metra i ne staje: Pogledajte gdje je palo najviše snijega, jedno je mjesto rekorder
Detaljan popis trgovina i trgovačkih centara koje su otvorene 11.1.2026.
Detaljan popis
Ovo su trgovine i trgovački centri koji će biti otvoreni druge nedjelje 2026. godine
Ovo je podjela svijeta kakvu žele Trump, Putin i Xi: Evo pod čiji utjecaj bi pala Hrvatska
Povjesničarka upozorila
Ovo je podjela svijeta kakvu žele Trump, Putin i Xi: Evo pod čiji utjecaj bi pala Hrvatska
Bijela kuća objavila: "Ovo je prava istina o 6. siječnja 2021."
Revizija povijesti
Bijela kuća objavila: "Sada pogledajte PRAVU priču o 6. siječnju"
Problemi zbog snijega diljem Hrvatske
brojni problemi
FOTO Snijeg okovao Hrvatsku! Pogledajte kolike su kazne za građane koji ga ne čiste
Snijeg u BiH stvorio priliku i za zaradu, veliko zanimanje za čišćenje uz naknadu
U BIH
Ljudi stoje u redovima: Za čišćenje snijega mogu dobiti solidnu dnevnicu
Prijatelj Rubena van Guchta iznenadio objavom
potaknuo šuškanja
Prijatelj supruga Blanke Vlašić iznenadio objavom: "Njegov ljubavni život je..."
Vesna Zmijanac progovorila o svom zdraavstvenom stanju
''Nisam više u cvijetu mladosti''
Vesna Zmijanac otvorila dušu o svom zdravlju: ''Sahrane me i proglase bolesnom...''
Četvero djece, tri braka: Bebek progovorio odnosu sa starijim kćerkama
''uvijek sam bio obiteljski čovjek''
Četvero djece, tri braka: Bebek progovorio odnosu sa starijim kćerkama
Varivo za gastritis koje spašava želudac kad više ne znate što jesti
Piše nutricionistica
Varivo za gastritis koje spašava želudac kad više ne znate što jesti
Znanstvenici šokirani: Stari lijek za tlak mogao bi usporiti jedan od najopasnijih tumora mozga!
Koristi se desetljećima
Znanstvenici šokirani: Stari lijek za tlak mogao bi usporiti jedan od najopasnijih tumora mozga!
Imate nadutost i plinove? Ovaj čest uzrok mnogi potpuno ignoriraju
Neugodan probavni problem
Imate nadutost i plinove? Ovaj čest uzrok mnogi potpuno ignoriraju
Mačke prvi put vidjele snijeg, njihove reakcije zabavile vlasnike
Zimske radosti
Mačke prvi put vidjele snijeg, njihove reakcije zabavile vlasnike
"Neka djevojka se razbila ispred mene": Objava postala hit u regiji, ali nisu svi shvatili foru
Odlična fora
"Neka djevojka se razbila ispred mene": Objava postala hit u regiji, ali nisu svi shvatili foru
Opći kviz znanja koji traži i staro i novo znanja, a samo rijetki imaju sve točno
Pokažite što znate!
Opći kviz znanja koji traži i staro i novo znanja, a samo rijetki imaju sve točno
Možete li vjerovati da će telefoni pasti u drugi plan? Mijenja se način na koji koristimo uređaje
Vizija budućnosti
Možete li vjerovati da će telefoni pasti u drugi plan? Mijenja se način na koji koristimo uređaje
Amazonska prašuma prelazi u stanje koje nije viđeno milijunima godina
Upozorenje znanstvenika
Amazonska prašuma prelazi u stanje koje nije viđeno milijunima godina
Poslali miševe u svemir, a ono što se dogodilo moglo bi biti ključno za budućnost čovječanstva
Pomno ih prate
Poslali miševe u svemir, a ono što se dogodilo moglo bi biti ključno za budućnost čovječanstva
Miljenik navijača Dinama pronašao novi klub: Dinamo će nešto i zaraditi
odlazak
Miljenik navijača Dinama pronašao novi klub: Dinamo će nešto i zaraditi
Miha Zajc najavio veliki transfer Dinama: "Razgovarao sam s njim"
čeka se
VIDEO Miha Zajc najavio veliki transfer Dinama: "Razgovarao sam s njim"
Livaković napustio Zagreb bez potpisa za Dinamo
ODLETIO U ŠPANJOLSKU
Livaković napustio Zagreb bez potpisa za Dinamo
Daleki grad: Očajnički potez pretvorio se u tragediju - hitna pomoć jurila na mjesto užasa
DALEKI GRAD
Očajnički potez pretvorio se u tragediju - hitna pomoć jurila na mjesto užasa
Daleki grad: Obična se šetnja pretvorila u tragediju
DALEKI GRAD
Daleki grad: Obična se šetnja pretvorila u tragediju
Tajne prošlosti: Traži odgovore - hoće li mu poći za rukom?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Traži odgovore - hoće li mu poći za rukom?
Tjedni jelovnik jela za zimu na žlicu od 5.1. do 11.1. 2026.
Tjedni jelovnik
Topla, fina i bez puno kompliciranja: 7 jela na žlicu idealnih za svaki dan ovoga tjedna
Pileća juha brzi recept
Krepka i fina
Ovo je savršena juha za zimu, liječi sezonske bolesti i vraća energiju nakon blagdana
Čudesna namirnica od 1 eura koja omekšava žilavo meso i pomaže kod kuhanja krumpira
Svi je imamo doma
Čudesna namirnica od 1 eura koja omekšava žilavo meso i pomaže kod kuhanja krumpira
Tesla više nije najveći svjetski proizvođač električnih vozila
Izgubio titulu
Tesla više nije najveći svjetski proizvođač električnih vozila
Ovo je 10 najbogatijih ljudi na svijetu u siječnju
Tijesna utrka
Ovo je 10 najbogatijih ljudi na svijetu u siječnju
Ovo su najbolje europske destinacije za miran i opušten odmor. Na popisu i hrvatski grad
Manje gužve
Ovo su najbolje europske destinacije za miran i opušten odmor. Na popisu i hrvatski grad
Severina u trapericama brenda Loewe i kratkoj bundi
I kultna torba
Severina: Ukrašene traperice uz koje su i obične ravne cipele dovoljne za fenomenalnu kombinaciju
Ulična moda Zagreb u minici i visokim čizmama
Sjajno se sredila!
Prva minica zagrebačke špice: Najbolji dokaz da minjak funkcionira i u besprijekorno elegantnom izdanju
Najbolji ženski i muški parfemi svih vremena
Apsolutni pobjednici
Proglašeni su najbolji parfemi svih vremena, je li među njima i vaš omiljeni?
