Maturanti mogu odahnuti, stigli rezultati: Evo koji je predmet neugodno iznenadio

Najbolje su napisali višu razinu engleskog jezika. Iznenađujuće, od izbornih najlošije su napisali informatiku - palo je čak 36% onih koji su je pisali. Ukupno su bila 16.164 negativno ocijenjena ispita. Većinu jedinica imali su strukovnjaci - 78%. 10 ispita je poništeno zbog korištenja mobitela.
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"Upisala sam medicinski fakultet u Zagrebu", rekla je maturantica Ida. Kaže, lakše se diše. "Čekam ovaj trenutak od osnovne škole pa mi je pao kamen sa srca."
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Vijesti u 17
"Upisala sam medicinsku biokemiju u Zagrebu", rekla je maturantica Darija. Na pitanje je li više gledala srcem ili na zaradu i brže pronalaženje posla, odgovorila je: "Već me duže zanima to područje, više srcem, ali naravno da je plus ako ima više mogućnosti nakon fakulteta".