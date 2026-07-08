Maturanti mogu odahnuti, stigli rezultati: Evo koji je predmet neugodno iznenadio

Čvrsta trojka - to je ocjena koju su zaradili maturanti prema privremenim rezultatima. Ove godine esej nije bio bauk, napisali su ga bolje nego prošle godine.

Najbolje su napisali višu razinu engleskog jezika. Iznenađujuće, od izbornih najlošije su napisali informatiku - palo je čak 36% onih koji su je pisali. Ukupno su bila 16.164 negativno ocijenjena ispita. Većinu jedinica imali su strukovnjaci - 78%. 10 ispita je poništeno zbog korištenja mobitela.

Državna matura - 4 Foto: Vijesti u 17

"Upisala sam medicinski fakultet u Zagrebu", rekla je maturantica Ida. Kaže, lakše se diše. "Čekam ovaj trenutak od osnovne škole pa mi je pao kamen sa srca."

Državna matura - 2 Foto: Vijesti u 17

"Upisala sam medicinsku biokemiju u Zagrebu", rekla je maturantica Darija. Na pitanje je li više gledala srcem ili na zaradu i brže pronalaženje posla, odgovorila je: "Već me duže zanima to područje, više srcem, ali naravno da je plus ako ima više mogućnosti nakon fakulteta".